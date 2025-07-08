Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2030'a kadar Çin'de sadece 15 elektrikli araç markası ayakta kalacak

    AlixPartners’ın raporuna göre, Çin’de faaliyet gösteren 129 elektrikli araç markasından sadece 15’i 2030 yılına kadar finansal olarak ayakta kalabilecek. Sektörde büyük bir eleme süreci yaşanıyor.

    Çin'de sadece 15 elektrikli araç markası ayakta kalacak Tam Boyutta Gör
    Çin'deki elektrikli araç patlaması, küresel otomotiv dengelerini kökten değiştirirken, yeni bir rapor bu dev pazarda ayakta kalabilecek marka sayısının düşündüğümüzden çok daha az olacağını ortaya koyuyor. Otomotiv sektöründe dünya liderlerinden biri hâline gelen Çin’de yüzlerce girişim piyasadan silinirken, sektör ciddi bir sadeleşme sürecine giriyor.

    2018 yılında Çin’de 500’ün üzerinde şirketin “yeni enerjili araç" geliştirdiği tahmin ediliyordu. Ancak bu şirketlerin çoğu faaliyetlerine başlayamadan kapandı. 2024 itibarıyla Çin’de aktif olarak NEV (yeni enerjili araç) satan şirket sayısı 129’a kadar düştü.

    Danışmanlık firması AlixPartners’a göre, bu markalardan yalnızca 15 tanesi 2030 yılına kadar finansal açıdan sürdürülebilir kalabilecek. Şirketler tek tek isimlendirilmemekle birlikte, bu 15 markanın Çin’in toplam elektrikli araç ve şarj edilebilir hibrit pazarının yaklaşık yüzde 75’ini temsil etmesi bekleniyor.

    AlixPartners Asya Otomotiv Direktörü Stephen Dyer, bazı yerel yönetimlerin istihdam ve bölgesel ekonomiyi korumak adına finansal olarak sürdürülebilir olmayan markaları desteklemeye devam edebileceğini belirtti. Bu nedenle, sektördeki daralma sürecinin önümüzdeki beş yıl boyunca yavaş ilerleyebileceği ifade ediliyor.

    “Çin, dünyanın en rekabetçi yeni enerjili araç pazarlarından biri,” diyen Dyer, sektörde sert bir fiyat savaşının yaşandığını ve teknolojik inovasyon hızının sürekli yeni oyuncularla güncellendiğini belirtti. Bu ortam, maliyet verimliliği ve teknoloji açısından büyük ilerlemeleri teşvik etse de pek çok markanın kalıcı şekilde kârlı olmasını da zorlaştırıyor.

    Daha önce paylaşılan bir başka rapora göre Çin'de şu an itibarıyla karlı durumda olan elektrikli araç markalarının sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu markalar arasında BYD ve Li Auto var. Zeekr, Xpeng ve Leapmotor gibi bazı markalar da karlılığa yaklaşanlar arasında gösteriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ferrari'nin yeni canavarı Amalfi ile tanışın

    Profil resmi
    turkelvis 5 saat önce

    Tasarımı hem nostaljik hem de modern bir harman olmuş. Beğenmemek ne mümkün!

    Profil resmi
    aafak437 10 saat önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    park sensörü sesi nasıl açılır pişmiş tavuk kaç saatte bozulur hava nemlendirici tavsiye arabadaki kılcal çizikler nasıl giderilir peugeot adblue arızası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum