2030'a kadar Çin'de sadece 15 elektrikli araç markası ayakta kalacak

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Tam Boyutta Gör Çin'deki elektrikli araç patlaması, küresel otomotiv dengelerini kökten değiştirirken, yeni bir rapor bu dev pazarda ayakta kalabilecek marka sayısının düşündüğümüzden çok daha az olacağını ortaya koyuyor. Otomotiv sektöründe dünya liderlerinden biri hâline gelen Çin’de yüzlerce girişim piyasadan silinirken, sektör ciddi bir sadeleşme sürecine giriyor.

2018 yılında Çin’de 500’ün üzerinde şirketin “yeni enerjili araç" geliştirdiği tahmin ediliyordu. Ancak bu şirketlerin çoğu faaliyetlerine başlayamadan kapandı. 2024 itibarıyla Çin’de aktif olarak NEV (yeni enerjili araç) satan şirket sayısı 129’a kadar düştü.

Danışmanlık firması AlixPartners’a göre, bu markalardan yalnızca 15 tanesi 2030 yılına kadar finansal açıdan sürdürülebilir kalabilecek. Şirketler tek tek isimlendirilmemekle birlikte, bu 15 markanın Çin’in toplam elektrikli araç ve şarj edilebilir hibrit pazarının yaklaşık yüzde 75’ini temsil etmesi bekleniyor.

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AlixPartners Asya Otomotiv Direktörü Stephen Dyer, bazı yerel yönetimlerin istihdam ve bölgesel ekonomiyi korumak adına finansal olarak sürdürülebilir olmayan markaları desteklemeye devam edebileceğini belirtti. Bu nedenle, sektördeki daralma sürecinin önümüzdeki beş yıl boyunca yavaş ilerleyebileceği ifade ediliyor.

“Çin, dünyanın en rekabetçi yeni enerjili araç pazarlarından biri,” diyen Dyer, sektörde sert bir fiyat savaşının yaşandığını ve teknolojik inovasyon hızının sürekli yeni oyuncularla güncellendiğini belirtti. Bu ortam, maliyet verimliliği ve teknoloji açısından büyük ilerlemeleri teşvik etse de pek çok markanın kalıcı şekilde kârlı olmasını da zorlaştırıyor.

Daha önce paylaşılan bir başka rapora göre Çin'de şu an itibarıyla karlı durumda olan elektrikli araç markalarının sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu markalar arasında BYD ve Li Auto var. Zeekr, Xpeng ve Leapmotor gibi bazı markalar da karlılığa yaklaşanlar arasında gösteriliyor.

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Çin'de sadece 15 elektrikli araç markası ayakta kalacak

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