İddia: Cep telefonu ÖTV zammı gelebilir "özel video"

Cep telefonlarından alınan ÖTV'nin %25'den %40'a çıkartılacağı konuşuluyor. Bu önemli iddia şu sıralar cep telefonu üreticilerinin en önemli gündem maddelerinden biri olmuş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.