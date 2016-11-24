İddia: Cep telefonu ÖTV zammı gelebilir "özel video"

Genel Yayın Yönetmeni
| Aglamayin aglamayin seve seve vereceksiniz...
Oylari veren sizlersiniz katlanacaksiniz.
|" Firmaların kar marjı, zincir mağazalarının kar marjı, nakliye, lojistik ve ara masraf kalemlerini eklememiz gerekiyor. " Sürekli bunu söyleyip duruyorsunuz bunu yapacak distribütörlere yol gösteriyorsunuz. Yurt dışında satılan sizin verdiğiniz örnekteki gibi 400$'a satılan üründe bu kalemlerin hepsi var zaten. Extradan o ülkenin Vergisi'de var. Yani 400$'lık Telefon bu fiyatın altında piyasaya giriyor. Vergilerle, kâr marjı vs. zaten hepsi var. Bunlar eklenince 400$ oluyor.
|vergiyle dönen dönmeye çalıştırılan bir ülke
2.0 ghzden hızlı olanlara ise yuzde 145 ötv uygundur bu halka.
Otomobilde denendi gayet iyi işliyor.
Daha geçen TRT vergisi artırıldı zaten bu ne utanmazlıktır arkadaş..
İnadina Xiaomi-LeEco vb. telefon alıp imei attırmazsam şerefsizim