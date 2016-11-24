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İddia: Cep telefonu ÖTV zammı gelebilir "özel video"

2 yıl
11,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Cep telefonlarından alınan ÖTV'nin %25'den %40'a çıkartılacağı konuşuluyor. Bu önemli iddia şu sıralar cep telefonu üreticilerinin en önemli gündem maddelerinden biri olmuş durumda.

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dalavere34 2 yıl en beğenilen
İslemcisi 1.6 ghz den hizli olan telefonlara yuzde 70 ötv
2.0 ghzden hızlı olanlara ise yuzde 145 ötv uygundur bu halka.

Otomobilde denendi gayet iyi işliyor.
İslemcisi 1.6 ghz den hizli olan telefonlara yuzde 70 ötv2.0 ghzden hızlı olanlara ise yuzde 145 ötv uygundur bu halka.Otomobilde denendi gaye...
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mehmedaltair 2 yıl
Bir canımız kaldı onu da alın siz de kurtulun biz de kurtulalım
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crazy585858 2 yıl
Bi vermediğimiz donumuz kaldı :)

Daha geçen TRT vergisi artırıldı zaten bu ne utanmazlıktır arkadaş..

İnadina Xiaomi-LeEco vb. telefon alıp imei attırmazsam şerefsizim
Bi vermediğimiz donumuz kaldı :)Daha geçen TRT vergisi artırıldı zaten bu ne utanmazlıktır arkadaş..İnadina Xiaomi-LeEco vb. telefon alı...
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IamxMSFT 2 yıl
Aglamayin aglamayin seve seve vereceksiniz...
Oylari veren sizlersiniz katlanacaksiniz.
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Nehalem 2 yıl
" Firmaların kar marjı, zincir mağazalarının kar marjı, nakliye, lojistik ve ara masraf kalemlerini eklememiz gerekiyor. " Sürekli bunu söyleyip duruyorsunuz bunu yapacak distribütörlere yol gösteriyorsunuz. Yurt dışında satılan sizin verdiğiniz örnekteki gibi 400$'a satılan üründe bu kalemlerin hepsi var zaten. Extradan o ülkenin Vergisi'de var. Yani 400$'lık Telefon bu fiyatın altında piyasaya giriyor. Vergilerle, kâr marjı vs. zaten hepsi var. Bunlar eklenince 400$ oluyor.
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huhuq 2 yıl
vergiyle dönen dönmeye çalıştırılan bir ülke
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