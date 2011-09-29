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İddia : Nokia Meltem-Meltemi adında yeni bir açık kaynak mobil işletim sistemi üzerinde çalışmaya başlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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28
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia, Intel ile uzun süren çalışmalar sonucunda açık kaynak olarak geliştirdiği MeeGo mobil işletim sistemini Microsoft ile yaptığı ortaklığın ardından Symbian işletim sistemi gibi sonlandırma kararı alması bu sistemin hayranları tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Nokia N9 modeli ile MeeGo için söz verdiği cihazı piyasaya sürmüş ve işletim sisteminin geliştirilmesine son vermişti.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Nokia yeni bir açık kaynak işletim sistemi üzerinde çalışmaya başlıyor. Projenin adı Meltemi ve kaynağını dilimizdeki Meltem rüzgarının Yunancası'ndan alıyor. Meltemi'nin anlamı kuzeydeki Ege denizinden esen kuru yaz rüzgarı olarak tarif edilmiş.

Projeyi yürüten kişi Nokia Mobil Cihazlar başkan yardımcısı Mary McDowell. Projenin amacı ise giriş seviyesi Nokia cihazlar için bir işletim sistemi geliştirmek.

İddia teknoloji çevrelerini oldukça şaşırttı. Çünkü Nokia'nın MeeGo başarısızlığı sonrası yeni bir açık kaynak işletim sistemine yöneleceğine kimse ihtimal vermiyor.

Ünlü telefon ajanı Eldar Murtazin de iddiaları doğruluyor. Murtazin'e göre Maemo ekibinden Nokia yeni bir ekip daha oluşturdu. Bu yüzden Meltemi arayüzü Maemo arayüzü ile aynı. Ancak altındaki kernel farklı olacak.

Nokia'nın orta ve üst seviye segmenti için çıkaracağı Windows Phone modellerinin haricinde giriş seviyesi segmenti için nasıl bir strateji izleyeceği henüz belirgin değil. Windows Phone işletim sisteminin Tango güncellemesinin bu segmente hitap edeceği haberleri daha önce yapılmıştı. Ancak ZTE ve Huawei gibi Çinli firmalar da giriş seviyesi segmentini ele geçirmeye başlamış durumda. Bu açıdan Meltemi Nokia'nın ihtiyacı olan çözümü sunabilir.

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JohnLord 8 yıl en beğenilen
meltem :D telefona tecavüz ederler bizimkiler
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Castiel 8 yıl
allah askına calısmasın ne olur yapmasın cunku ınsanları bır sure sonra yuzüstü bırakıyor bakın meego ya geliştiricılere hersey telefonu satana kadar, nokia gururuna yedıremıor andrıod ın gelecegın ısletım sıstemı oldugunu gun geçtıkcede yanlışına devam edıor
allah askına calısmasın ne olur yapmasın cunku ınsanları bır sure sonra yuzüstü bırakıyor bakın meego ya geliştiricılere hersey telefonu satana kadar, nokia gur...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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aceleciburak 8 yıl
Yunanistanın ikiz kardeşi olmaya başladı Nokia batıyolar ama haberleri yok :)
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DH Misafiri 8 yıl
benden bu kadar dedi nokıa,devir android devri
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sertacarslan 8 yıl
sugar_klavyeci
Elop ancak böyle giriş seviyesi sistemlere izin verir. Çünkü Windows Phone giriş seviyesine hitap edecek bir sistem değil. Orta ve üst sınıf işletim sistemleri olan Symbian ve MeeGo, Windows Phoneun önünü kapatacağından dolayı bu işletim sistemlerine ait cihazlar çıkarılmayacak. Aslında ortada hiçbir başarısızlık filan yok. MeeGo bu haliyle gayet başarılı bir sistem. Android, MeeGo ve Symbian. Üçü de açık kaynaklı sistemler. Kısacası MeeGoya destek verilseydi mobil piyasa açık kaynaklı platformların eline geçecekti. Bunlardan ikisi Nokianın elindeydi. Microsoft buradaki tehlikeyi gördüğü için Nokiaya ait olan açık kaynaklı orta ve üst segmente hitap eden Symbian ve MeeGoyu akıllıca bir taktikle saf dışı bıraktırdı. Şayet MeeGoya gereken destek verilseydi bu üç açık kaynaklı sistem ile Microsoft geri dönüşümü olmayan bir şekilde mobil piyasadan silinecekti.

Katılıyorum.
MeeGo konusunda ortada başarısızlık yok, N9 bir miktar satarsa ki satacak, ölü doğmuş bir modelin bile satın alınıyor olması bakımından büyük bir başarı elde etmiş sayılabilir hatta.
Ayrıca Microsoft'un açık kaynak kodlu işletim sistemlerine karşı olan çekincesi de Nokia operasyonu ile bir kez daha kendini gösterdi. Umarım korktukları yakın zamanda başlarına gelir.
Nokia hissedarlarına da "beter olun e mi?" demekten başka birşey kalmıyor.
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Mellkor 8 yıl
Elinde zaten yeteri kadar gelistirilmis isletim sistemi bulunan nokia neden surekli herseye yeniden baslama gibi bir dusuncesi var bu adamlar gercekten ceo olmayi hak etmiyor
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alpa07 8 yıl
Altını şer meltemi
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Silver_Code 8 yıl
Meltem meltemi...way anam way:)
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Lepanto 8 yıl
Şimdi bu ne demek? "Ben sıçtım tüyü nereye dikeyim?" demek.
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Stanislas Xavier 8 yıl
ali baba,anna ve meltem hayırdır ya yavaş yavaş hepsi tükçe oluyor anlaşılan
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SystemApps 8 yıl
Windows Phoneden vazgeçmesinlerde alt segmentde ne yaparsa yapsın :D
Ama bence alt segment içi symbian var zaten.en olmadı s40ı var nokianın.İşin garip tarafı Nokia bu günlerde s40 için yarışma düzenliyor.Nokianın napacağı belli olmuyor.
Bu meltemi bence s40 gbi bişey olacak :D.(doğruysa).Ama gereksiz bişey...
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Windows10 8 yıl SystemApps
SystemApps

Windows Phoneden vazgeçmesinlerde alt segmentde ne yaparsa yapsın :D

Ama bence alt segment içi symbian var zaten.en olmadı s40ı var nokianın.İşin garip tarafı Nokia bu günlerde s40 için yarışma düzenliyor.Nokianın napacağı belli olmuyor.

Bu meltemi bence s40 gbi bişey olacak :D.(doğruysa).Ama gereksiz bişey...

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yelkowan 8 yıl
Nokia da ne yapacağını iyice şaşırdı he
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Mr. Jingles 8 yıl
Elop ancak böyle giriş seviyesi sistemlere izin verir. Çünkü Windows Phone giriş seviyesine hitap edecek bir sistem değil. Orta ve üst sınıf işletim sistemleri olan Symbian ve MeeGo, Windows Phone'un önünü kapatacağından dolayı bu işletim sistemlerine ait cihazlar çıkarılmayacak. Aslında ortada hiçbir başarısızlık filan yok. MeeGo bu haliyle gayet başarılı bir sistem. Android, MeeGo ve Symbian. Üçü de açık kaynaklı sistemler. Kısacası MeeGo'ya destek verilseydi mobil piyasa açık kaynaklı platformların eline geçecekti. Bunlardan ikisi Nokia'nın elindeydi. Microsoft buradaki tehlikeyi gördüğü için Nokia'ya ait olan açık kaynaklı orta ve üst segmente hitap eden Symbian ve MeeGo'yu akıllıca bir taktikle saf dışı bıraktırdı. Şayet MeeGo'ya gereken destek verilseydi bu üç açık kaynaklı sistem ile Microsoft geri dönüşümü olmayan bir şekilde mobil piyasadan silinecekti.
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karaköy_soğancısı 8 yıl
carnador
İyiki fatmagül olmamış. İOS,Android,Windows phone ve Meego tecavüz ederdi.

çok iyiydi =D
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neXXen 8 yıl
Meltem Meltem'i ....
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