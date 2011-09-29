İddia : Nokia Meltem-Meltemi adında yeni bir açık kaynak mobil işletim sistemi üzerinde çalışmaya başlıyor

Nokia, Intel ile uzun süren çalışmalar sonucunda açık kaynak olarak geliştirdiği MeeGo mobil işletim sistemini Microsoft ile yaptığı ortaklığın ardından Symbian işletim sistemi gibi sonlandırma kararı alması bu sistemin hayranları tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Nokia N9 modeli ile MeeGo için söz verdiği cihazı piyasaya sürmüş ve işletim sisteminin geliştirilmesine son vermişti.





Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Nokia yeni bir açık kaynak işletim sistemi üzerinde çalışmaya başlıyor. Projenin adı Meltemi ve kaynağını dilimizdeki Meltem rüzgarının Yunancası'ndan alıyor. Meltemi'nin anlamı kuzeydeki Ege denizinden esen kuru yaz rüzgarı olarak tarif edilmiş.





Projeyi yürüten kişi Nokia Mobil Cihazlar başkan yardımcısı Mary McDowell. Projenin amacı ise giriş seviyesi Nokia cihazlar için bir işletim sistemi geliştirmek.





İddia teknoloji çevrelerini oldukça şaşırttı. Çünkü Nokia'nın MeeGo başarısızlığı sonrası yeni bir açık kaynak işletim sistemine yöneleceğine kimse ihtimal vermiyor.





Ünlü telefon ajanı Eldar Murtazin de iddiaları doğruluyor. Murtazin'e göre Maemo ekibinden Nokia yeni bir ekip daha oluşturdu. Bu yüzden Meltemi arayüzü Maemo arayüzü ile aynı. Ancak altındaki kernel farklı olacak.





Nokia'nın orta ve üst seviye segmenti için çıkaracağı Windows Phone modellerinin haricinde giriş seviyesi segmenti için nasıl bir strateji izleyeceği henüz belirgin değil. Windows Phone işletim sisteminin Tango güncellemesinin bu segmente hitap edeceği haberleri daha önce yapılmıştı. Ancak ZTE ve Huawei gibi Çinli firmalar da giriş seviyesi segmentini ele geçirmeye başlamış durumda. Bu açıdan Meltemi Nokia'nın ihtiyacı olan çözümü sunabilir.