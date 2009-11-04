İddia: Nvidia x86 işlemci geliştiriyor

Yarıiletken endüstrisindeki bazı gelişmeler Nvidia'nın gelecek planlarını da büyük ölçüde değiştirdi zira en büyük rakibi ATi'nin AMD tarafından satın alınması ve Intel'in harici ekran kartı pazarına gireceğini açıklaması, sadece ekran kartı üreticisi olarak Nvidia'nın mevcut pozisyonunu masaya yatırmasına neden oldu. 2000'li yıllarda adım attığı çipset pazarında bir süredir istediğini bulamayan zira ATi'den gelen bilgi birikimiyle AMD'nin kendi çözümlerini hazırlaması ve Intel'in de lisans koşullarını öne sürerek Nvidia'nın önüne engel koyması, firmanın bu alandaki faaliyetlerini derinden etkiledi. ION platformuyla ses getirmeyi başaran ve ION 2 platformunun geliştirme çalışmalarıyla meşgul olan Nvidia, gelecekte yeni çipset çözümleri hazırlayacağını söylese de AMD ve Intel'in bu gelişmeye sıcak bakması açıkçası pek beklenmiyor. İşte tüm bu gelişmeler ışığında Nvidia'nın işlemci pazarına girip girmeyeceği sık sık tartışılır olmuş ve firma ise ana işlerinin GPU üretimi olduğunu belirterek bu iddiaları yalanlamıştı.

İşlemci pazarına girişi yılan hikayesine dönen Nvidia, birkaç yıl önce beklenmedik bir hamle ile Tegra platformunu duyurmuştu. ARM mimarisini temel alan ve GeForce teknolojisini kullanan SoC yani yongada sistem formundaki Tegra çözümleri ile Nvidia, ultra-taşınabilir cihazlar için işlemci pazarına farklı bir kulvardan giriş yapıyordu. Her ne kadar ARM mimarisini temel alıyor olsa bile diğer tüm detayları yıllar süren çalışma ve yarım milyar doları bulduğu söylenen araştırma-geliştirme bütçesi ile Nvidia mühendisleri tarafından tasarlanan Tegra platformunun, akıllı telefonlardan netbook'lara ve hatta portatif oyun konsollarına kadar geniş bir alanda kullanılması bekleniyor. Ancak tek başına Tegra platformu, işlemci pazarında var olabilmek için yeterli değil zira ARM mimarisinin yapısal özelliklerinden dolayı Tegra tabanlı cihazlarda Windows CE haricindeki Windows işletim sistemlerini çalıştırabilmek dolayısıyla masaüstü sistemlerde (nettop gibi) Tegra platformunun yaygınlaşması pek mümkün görünmüyor.

Tam Boyutta Gör

Tegra platformu ile elde ettiği deneyimi, Tegra 2'nin geliştirme çalışmalarında kullanan Nvidia'nın, x86 işlemci pazarına gireceği hatta lisans sorununu da VIA'yı satın alarak çözeceği zaman zaman gündeme gelir. Cyrix firmasını satın alarak x86 işlemci pazarına adım atan VIA, lisans konusunda satın alınabilirliği en yüksek daha doğrusu satın alınabilecek tek alternatif gibi gözüküyor. Tabii Cyrix'in satın alınması sürecinde lisans devriyle ilgili olarak Intel ile nasıl bir anlaşma yapıldığı, VIA'nın başka bir firmaya satılması durumunda lisans anlaşmasının devam edip etmeyeceği ile ilgili hukuki düzenlemeler ise açıkçası bilinmiyor yani kimi kaynaklar Nvidia'nın VIA'yı satın alsa bile x86 lisansına sahip olamayacağını dolayısıyla firmanın bu girişimden vazgeçtiğini dile getiriyorlar. Nvidia ise bu konudaki sessizliğini korurken, günümüz işlemcilerine en yakın grafik işlemci mimarisi olarak gösterilen Fermi ile C++ ve Fortran için hızlandırma desteği sunarak yüksek performanslı bilgi-işlem kulvarını GPU'ların domine etmesini istiyor.

Nvidia'ya yakın kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre özel olarak optimize edilmiş spesifik Linux çekirdeğinin Fermi üzerinde çalıştırılabileceği dolayısıyla bilimsel araştırmalar için tasarlanan HPC sistemlerde CPU kullanımına gerek kalmaksızın Fermi tabanlı profesyonel grafik çözümleri ile gerekli alt yapını sağlanabilecek. Ancak genel kullanımda ise durum biraz daha farklı zira GPU'lar sadece spesifik komutları işleyebildiği için CPU'ların yerine kullanılmaları pek mümkün değil. Hatta Nvidia'nın gün ışığına çıkan yeni bir dökümanında ExaScale Machine isimli CPU+GPU yaklaşımına dikkat çekilerek AMD'nin Fusion projesine benzer bir düşüncenin yani GPU ve CPU'nın tek pakette buluşturulması öngörülüyordu. İşte yaşanan tüm bu gelişmeler ışığında Nvidia'nın x86 işlemci pazarına giriş yapmayı planladığı bir kez daha gündeme geldi. Peki en azından bir süre için VIA'yı satın almaktan vazgeçen Nvidia, x86 işlemci pazarına girebilir mi ya da nasıl girmeyi planlıyor, işte son detaylar!

Pazar araştırmaları yapan Broadpoint AmTech firmasından Dough Freedman açıklamasında Nvidia'nın x86 işlemci pazarına gireceğine inandıklarını çünkü GPU ve çipset gelirlerini koruyabilmek için bunun Nvidia adına kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu söyledi. Bir süre önce kepenkleri indiren ve Novafora firması tarafından satın alınan x86 uyumlu işlemci üreticisi Transmeta'nın bazı çalışanlarını kadrosuna kattığı söyleyen Dough Freedman dışarıdan bir satın alma yerine Nvidia'nın kendi x86 çözümlerini geliştirdiğine inandıklarını söyledi. Yeni bir x86 işlemci mimarisi geliştirmek yıllar alan bir çalışmayı gerektiriyor olsa bile 100 civarında çalışanıyla VIA işlemcilerini geliştirmeye devam eden Centaur (bir VIA iştiraki) Teknoloji firmasının başardıkları dikkate alındığında, Nvidia'nın x86 mimari çalışmalarının öngörülünden daha kısa bir sürede tamamlanabileceği düşünülüyor. Ortaya atılan yeni iddialar için Nvidia bir açıklama yapar mı bilinmez ama ateş olmayan yerden duman çıkar mı sorusu bir kez daha tartışılacak gibi görünüyor.

Yukarıdaki tüm bu gelişmeler önümüzdeki günlerde akıllara sıkça tartışılacak yeni bir soruyu daha getirecek gibi görünüyor; DirectX 11 kartların gecikmesinde, kaynakların x86 işlemci çalışmasına aktarılması rol aldı ? Görünüşe bakılırsa bu sorunun cevabı için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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