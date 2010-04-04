iDisplay ile iPhone ve iPad'i 2. monitör olarak kullanın

iDisplay adı verilen uygulama ile iPad ve iPhone, Mac OS X işletim sistemi altında 2. monitör olarak işlev görebiliyor. 4.99$ karşılığı yüklenen uygulama ile iPad ve iPhone cihazlarına ana ekrandaki görüntü genişletilebiliyor.iDisplay uygulaması veri aktarımını WiFi gerçekleştirdiği için 2. ekran olarak kullanılan iPad ve iPhone'da video gibi dosyalar yerine daha durağan uygulamalar kullanılabiliyor. Şu anda sadece Mac OS X için hazırlanan uygulamanın yakın bir süre içinde Windows versiyonunda hazırlanması bekleniliyor.

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