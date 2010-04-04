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iDisplay ile iPhone ve iPad'i 2. monitör olarak kullanın

iDisplay adı verilen bir uygulama iPad ve iPhone'u 2. monitör olarak devreye sokuyor.
9 yıl
13,1b
1
13
İşlemci
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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iDisplay adı verilen uygulama ile iPad ve iPhone, Mac OS X işletim sistemi altında 2. monitör olarak işlev görebiliyor. 4.99$ karşılığı yüklenen uygulama ile iPad ve iPhone cihazlarına ana ekrandaki görüntü genişletilebiliyor.iDisplay uygulaması veri aktarımını WiFi gerçekleştirdiği için 2. ekran olarak kullanılan iPad ve iPhone'da video gibi dosyalar yerine daha durağan uygulamalar kullanılabiliyor. Şu anda sadece Mac OS X için hazırlanan uygulamanın yakın bir süre içinde Windows versiyonunda hazırlanması bekleniliyor.

 

 


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stradosphere 9 yıl
Gereksiz,zaten ipad e vereceğin parayla monitör alırsın.
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Knightfall 9 yıl

stradosphere

Gereksiz,zaten ipad e vereceğin parayla monitör alırsın.


Zaten iPad alanda, monitoru olmadigi icin aliyordu. Yerinde bir karar olmus monitor almak.
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gun 9 yıl
Açıkcası yavaş filanda olsa email programını o ekrana atarsın orada en son emailleri hep görürsün. Biraz daha tepki süresini arttırsalar mesela usb üzerinden filan kontrol etseler çok daha iyi olur.
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
Ekran çözünürlük ayarlarında (windows 7) görüntüyü genişletme seçeneği bulunuyor. Örnek olarak kullandığım sistemi vereyim. Samsung T260 kullanıyorum, 1920x1200 çözünürlükte, dizüstü bilgsayar bağlı monitör. Eğer hem dizüstü bilgisayar ekranından hem de LCD'den görüntü almak istersem ayarlardan görüntüyü genişleti seçerek her iki ekranda da kendi doğal çözünürlükerini ayarlayarak bunu yapabiliyorum. Küöük boyutlara ve çözünürlüğe sahip olan görüntü birimini ayarlar üzerinde büyük olana oranlayarak konumlandırabiliyorum yani küçük ekranı büyük ekrana üstten ortadan veya alttan hizalayarak kullanabiliyorum.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


2. ekranın 1. ekrana göre konumu ve kullanacağı çözünürlük ayarlanabilir. Haberdeki uygulamada 2. monitör olarak ayarlanacak cihazın doğal çözünürlüğünü ve 1. ekrana oranlı konumunu ayarlayacaktır
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Batuist 9 yıl

LesEnfantsTerribles

Ekran çözünürlük ayarlarında (windows 7) görüntüyü genişletme seçeneği bulunuyor. Örnek olarak kullandığım sistemi vereyim. Samsung T260 kullanıyorum, 1920x1200 çözünürlükte, dizüstü bilgsayar bağlı monitör. Eğer hem dizüstü bilgisayar ekranından hem de LCD'den görüntü almak istersem ayarlardan görüntüyü genişleti seçerek her iki ekranda da kendi doğal çözünürlükerini ayarlayarak bunu yapabiliyorum. Küöük boyutlara ve çözünürlüğe sahip olan görüntü birimini ayarlar üzerinde büyük olana oranlayarak konumlandırabiliyorum yani küçük ekranı büyük ekrana üstten ortadan veya alttan hizalayarak kullanabiliyorum.

2. ekranın 1. ekrana göre konumu ve kullanacağı çözünürlük ayarlanabilir. Haberdeki uygulamada 2. monitör olarak ayarlanacak cihazın doğal çözünürlüğünü ve 1. ekrana oranlı konumunu ayarlayacaktır


açıklama için saol

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Batuist 9 yıl
o değilde Full HD çözünürlükte çalışan bir monitör daha düşük çözünürlükteki bir monitöre nasıl genişletiliyor acaba merak ettim???
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Knightfall 9 yıl
Hic oyle yazilan gibi puruzsuz bir aktarim saglanamiyor, wifi oldugu icin ikinci ekrandaki hersey cok gecikmeli olarak geliyor. Tavsiyem beklemeniz.
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HyperioИ 9 yıl
iPhone da gerçekten çok işe yarar.
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