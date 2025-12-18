Samsung Exynos 2600'ün özellikleri sızdırıldı: İlk olacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un kısa süre önce tanıtım fragmanıyla doğruladığı Exynos 2600 için bu kez teknik detaylar paylaşıldı. Galaxy S26 modellerine güç verecek yonga seti, 2nm GAA sürecine ek olarak özellikle çok çekirdek performansında iddialı olabilir.

Saat hızları ve GPU detayları belli oldu

Paylaşılan bilgilere göre Exynos 2600, 10 çekirdekli bir CPU konfigürasyonuyla geliyor. Daha önce gündeme gelen "1 + 3 + 6" dizilimi korunurken, en güçlü çekirdeğin 3.80 GHz seviyesinde çalışacak. Üç performans çekirdeği 3.25 GHz, altı verimlilik çekirdeği ise 2.75 GHz frekansında konumlanıyor. Bazı kaynaklarda 3.90 GHz ifadesi geçse de, Samsung'un 2nm GAA sürecinin güç tüketimi sınırları nedeniyle bu değerin 3.80 GHz ile sınırlandırması muhtemel.

Bu yapı, Exynos 2600'ün tek çekirdekten ziyade çok çekirdek performansında öne çıkacağını gösteriyor. Ancak Samsung'un önceki nesillerde eleştirilen sürdürülebilir performans sorunları bu mimariyle çözülecek. Saat hızlarının agresif şekilde zorlanmaması, uzun süreli yük altında daha stabil bir performans sunulmasına sağlayacak. Keza büyük ısı yönetimi geliştirmeleri konusunda da Exynos 2600 ilk olacak.

GPU tarafında ise dikkat çekici bir değişim söz konusu. Sızıntılara göre Exynos 2600, AMD ile geliştirilen ve "JUNO" adıyla anılan yeni bir grafik birimiyle gelecek. 985 MHz frekansında çalışan bu GPU'nun OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 ve Vulkan 1.3 desteği sunacağı belirtiliyor.

Standart Galaxy S26 selefiyle aynı kameralara sahip olacak 1 hf. önce eklendi

Samsung'un Exynos 2600 ile yalnızca üretim teknolojisini değil, ısı yönetimi, çok çekirdek dengesi ve GPU tarafındaki AMD iş birliğini elden geçirdiğini söyleyelim. Şu an için hem verimlilik hem de sürdürülebilir performans konsunda Apple A19 Pro gibi rakiplerine yaklaştığı söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: