Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'den çip üretiminde büyük atılım: İlk EUV makine prototipini üretmeyi başardı!

    Çin’in yarı iletken sektöründe şimdiye kadarki en büyük atılımlarından birini gerçekleştirmiş olabilir. Reuters'in haberine göre ülke, ilk yerli EUV litografi prototipini geliştirmeyi başardı.

    Çin'den büyük atılım: İlk EUV makine prototipini üretmeyi başardı Tam Boyutta Gör
    Çin’in yarı iletken sektöründe şimdiye kadarki en büyük teknolojik sıçramalardan birini gerçekleştirmiş olabilir. Reuters'in haberine göre ülke, ilk yerli EUV (aşırı ultraviyole) litografi prototipini geliştirmeyi başardı. Eski ASML bileşenleriyle geliştirilen Çin EUV prototipinin 2030’a kadar çip üretimine ulaşması bekleniyor.

    Çin, çalışan bir EUV prototipi üretmeyi başardı

    Çin, son teknoloji çiplerin üretimi için elzem olan EUV teknolojisinde atılım yapmak için uzun süredir yoğun çaba harcıyor. SMIC gibi şirketler, ASML’nin teknolojisini tersine mühendislik yoluyla çözmeye ve bu alandaki uzmanları kendi bünyelerine çekmeye çalışıyordu. Görünüşe göre bu çalışmalar sonuç vermeye başladı. Haberde, Çin’in geliştirdiği EUV prototipinin tamamen çalışır durumda olduğu ve wafer işleme için gerekli UV ışığını üretebildiği belirtiliyor.

    Ancak bu ilerlemeye rağmen, sistemin hala eski ASML makinelerinden alınmış parçalara bağımlı olduğu da vurgulanıyor. Bununla birlikte, Çin'in özellikle Batılı tedarikçilerin ürettiği hassas optik sistemleri kopyalama konusunda hala büyük teknik zorluklarla karşı karşıya olduğu vurgulanıyor. Buna karşın, bu kadar kısa sürede kaydedilen ilerleme birçok kişi için şaşırtıcı olarak değerlendiriliyor.

    Teknolojiye beklenenden erken ulaşabilir 

    Nisan ayında ASML CEO’su Christophe Fouquet, Çin’in bu seviyede bir teknolojiyi geliştirmesinin çok uzun yıllar alacağını söylemişti. Ancak Reuters’ın ilk kez gündeme getirdiği bu prototip, Çin’in yarı iletkenlerde bağımsızlığa beklenenden daha erken yaklaşmış olabileceğini gösteriyor.

    EUV litografi makineleri son derece karmaşık sistemler içeriyor ve Çinli mühendislerin bu prototipte tam olarak hangi yöntemi kullandığı henüz bilinmiyor. Habere göre mühendisler, büyük ölçüde eski ASML ekipmanlarından elde edilen parçalarla ilerledi. Ancak prototip henüz çip üretim aşamasına gelmedi. Buna rağmen kaynaklar, Çin’in 2030 civarında EUV’yi yaygın şekilde kullanabilir hale gelebileceğini belirtiyor. Bu takvim, Çin’in ABD ile yarı iletken yarışında ne zaman yetişebileceğine dair önceki tahminlerden oldukça erken.

    Yapay zeka alanındaki hızlı büyüme, Çin’de yerli çiplere olan ihtiyacı daha da artırmış durumda. Huawei gibi şirketler, SMIC ile iş birliği içinde tesis ağları kurarak üretim kapasitesini artırmaya çalışıyor. SMIC’nin, karşı karşıya olduğu teknolojik kısıtlamalar nedeniyle geliştirdiği ve ana akım 5nm süreçlere rakip olarak gösterilen N+3 üretim süreci de bu çabanın bir göstergesi. Şu aşamada, Çin’in EUV makinesinin özellikle ışık kaynağı ve diğer teknik parametrelerinin nasıl çalıştığına dair daha fazla bilgiye ihtiyaç var. Ancak tüm belirsizliklere rağmen, bu gelişme Çin yarı iletken endüstrisi açısından son derece önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ek hesap mı kredi kartı mı daha iyi benim hocam ayt kimya video ders notları pdf uydu sinyal kalitesi kaç olmalı webpos 3d satış nedir intihar yöntemleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum