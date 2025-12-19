Samsung Exynos 2600 resmen tanıtıldı: Dünyanın ilk 2nm akıllı telefon işlemcisi

Isınma sorunu çözülüyor
Bu bağlamda yeni işlemcinin en dikkat çekici yönlerinden biri, Samsung’un Heat Path Block (HPB) adını verdiği yeni ısı transfer teknolojisi. Yüksek ısı iletkenliğine sahip High-k EMC malzeme kullanan bu yapı sayesinde Exynos 2600’ün yüksek yük altında dahi performansını uzun süre koruyabildiği belirtiliyor. Önceki Exynos nesillerinde sıkça eleştirilen ısınmaya bağlı performans düşüşü sorununun bu sayede çözülmesi bekleniyor.
Grafik tarafında ise Xclipse 960 GPU yer alıyor. Bu yeni GPU, bir önceki nesil Xclipse 950’ye kıyasla iki kat daha yüksek hesaplama gücü sunarken oyunlarda ışın izleme performansını yüzde 50 oranında artırıyor. Exynos Neural Super Sampling (ENSS) teknolojisi sayesinde yapay zeka destekli kare üretimi ve görüntü yükseltme uygulanarak yüksek kare hızlarında akıcı bir oyun deneyimi daha düşük güç tüketimiyle sağlanabiliyor.
Kamera ve görüntü işleme özellikleri de Exynos 2600’ün güçlü olduğu alanlar arasında. Dahili ISP, 320 MP’ye kadar kamera desteği sunarken, 108 MP çözünürlükte sıfır deklanşör gecikmeli çekim yapabiliyor. Video tarafında ise HDR destekli 8K 30 fps ve 4K 120 fps kayıt mümkün. Samsung’un APV kodeği de destekleniyor. Yapay zeka tabanlı Visual Perception System (VPS) sayesinde göz kırpma gibi detaylar gerçek zamanlı olarak algılanabiliyor ve görüntü kalitesi optimize ediliyor. Ayrıca Deep Learning Video Noise Reduction (DVNR) teknolojisi, düşük ışıkta çekilen videolardaki gürültüyü azaltıyor. Samsung, yeni ISP’nin Exynos 2500’e kıyasla yüzde 50 daha az güç tükettiğini özellikle vurguluyor.
Exynos 2600 ayrıca UFS 4.1 depolama ve LPDDR5X RAM desteği sunuyor. İşlemci, 4K çözünürlükte 120 Hz yenileme hızına sahip ekranları desteklerken HDR10+ video oynatma ve HDR oyun özelliklerini de beraberinde getiriyor. Ancak mevcut bilgiler, yonganın entegre bir 5G modem, Wi-Fi ve Bluetooth birimi içermediğini gösteriyor.
Samsung, Exynos 2600'ün seri üretime geçtiğini doğrulamış durumda. Resmi olarak açıklanmasa da yeni nesil işlemcinin 2026'nın başında tanıtılması beklenen Galaxy S26 ve Galaxy S26 Plus modellerinde kullanılması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/exynos-2600-chip-official-specs-better-sustained-performance/ https://semiconductor.samsung.com/processor/mobile-processor/exynos-2600/