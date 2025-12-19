Giriş
    Samsung Exynos 2600 resmen tanıtıldı: Dünyanın ilk 2nm akıllı telefon işlemcisi

    Samsung, dünyanın ilk 2nm akıllı telefon işlemcisi Exynos 2600’ü tanıttı. Yeni yonga, yüksek performans, gelişmiş yapay zeka, güçlü grafikler ve uzun süreli stabil kullanım vadediyor.

    Samsung Exynos 2600: Dünyanın ilk 2nm akıllı telefon işlemcisi Tam Boyutta Gör
    Çok sayıda sızıntının ardından Samsung, mobil işlemci dünyasında ses getirecek Exynos 2600’ü resmen tanıttı. Yeni yonga seti yalnızca Samsung’un değil, dünyanın 2 nanometre üretim sürecine sahip ilk akıllı telefon işlemcisi olma unvanını taşıyor. Samsung Foundry’nin 2nm GAA (Gate-All-Around) üretim teknolojisiyle geliştirilen Exynos 2600, özellikle uzun süreli performans ve ısı yönetimi konularında iddialı görünüyor.

    Isınma sorunu çözülüyor

    Bu bağlamda yeni işlemcinin en dikkat çekici yönlerinden biri, Samsung’un Heat Path Block (HPB) adını verdiği yeni ısı transfer teknolojisi. Yüksek ısı iletkenliğine sahip High-k EMC malzeme kullanan bu yapı sayesinde Exynos 2600’ün yüksek yük altında dahi performansını uzun süre koruyabildiği belirtiliyor. Önceki Exynos nesillerinde sıkça eleştirilen ısınmaya bağlı performans düşüşü sorununun bu sayede çözülmesi bekleniyor.

    Samsung Exynos 2600: Dünyanın ilk 2nm akıllı telefon işlemcisi Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Exynos 2600, Arm v9.3 mimarisi temel alınarak geliştirilen yeni nesil CPU çekirdeklerine sahip 10 çekirdekli bir yapı sunuyor. İşlemcide bir adet 3.8 GHz hızında çalışan C1 Ultra ana çekirdek yer alırken, üç adet 3.25 GHz ve altı adet 2.75 GHz hızında çalışan C1 Pro yüksek performans ve verimlilik çekirdeği bulunuyor. Dikkat çeken bir diğer detay ise, bu yongada düşük güç tüketimli çekirdeklerin tamamen kaldırılmış olması. Samsung, bu tasarım tercihi sayesinde Exynos 2500’e kıyasla toplam CPU performansında yüzde 39’luk bir artış sağlandığını belirtiyor.

    Grafik tarafında ise Xclipse 960 GPU yer alıyor. Bu yeni GPU, bir önceki nesil Xclipse 950’ye kıyasla iki kat daha yüksek hesaplama gücü sunarken oyunlarda ışın izleme performansını yüzde 50 oranında artırıyor. Exynos Neural Super Sampling (ENSS) teknolojisi sayesinde yapay zeka destekli kare üretimi ve görüntü yükseltme uygulanarak yüksek kare hızlarında akıcı bir oyun deneyimi daha düşük güç tüketimiyle sağlanabiliyor.

    Samsung Exynos 2600: Dünyanın ilk 2nm akıllı telefon işlemcisi Tam Boyutta Gör
    Yapay zekadan bahsetmişken, Exynos 2600’ün entegre NPU’su sanallaştırma güvenliği ve donanım destekli hibrit Post-Quantum Cryptography (PQC) kullanan dünyadaki ilk mobil NPU olma özelliğini taşıyor. Samsung’a göre bu yeni NPU, önceki amiral gemisi Exynos işlemciye kıyasla yüzde 113 daha yüksek yapay zeka performansı sunuyor ve daha büyük, daha karmaşık yapay zeka modellerinin doğrudan cihaz üzerinde çalıştırılmasına olanak tanıyor.

    Kamera ve görüntü işleme özellikleri de Exynos 2600’ün güçlü olduğu alanlar arasında. Dahili ISP, 320 MP’ye kadar kamera desteği sunarken, 108 MP çözünürlükte sıfır deklanşör gecikmeli çekim yapabiliyor. Video tarafında ise HDR destekli 8K 30 fps ve 4K 120 fps kayıt mümkün. Samsung’un APV kodeği de destekleniyor. Yapay zeka tabanlı Visual Perception System (VPS) sayesinde göz kırpma gibi detaylar gerçek zamanlı olarak algılanabiliyor ve görüntü kalitesi optimize ediliyor. Ayrıca Deep Learning Video Noise Reduction (DVNR) teknolojisi, düşük ışıkta çekilen videolardaki gürültüyü azaltıyor. Samsung, yeni ISP’nin Exynos 2500’e kıyasla yüzde 50 daha az güç tükettiğini özellikle vurguluyor.

    Exynos 2600 ayrıca UFS 4.1 depolama ve LPDDR5X RAM desteği sunuyor. İşlemci, 4K çözünürlükte 120 Hz yenileme hızına sahip ekranları desteklerken HDR10+ video oynatma ve HDR oyun özelliklerini de beraberinde getiriyor. Ancak mevcut bilgiler, yonganın entegre bir 5G modem, Wi-Fi ve Bluetooth birimi içermediğini gösteriyor.

    Samsung, Exynos 2600’ün seri üretime geçtiğini doğrulamış durumda. Resmi olarak açıklanmasa da yeni nesil işlemcinin 2026’nın başında tanıtılması beklenen Galaxy S26 ve Galaxy S26 Plus modellerinde kullanılması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/exynos-2600-chip-official-specs-better-sustained-performance/ https://semiconductor.samsung.com/processor/mobile-processor/exynos-2600/
