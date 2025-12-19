Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin Zen 7 mimarisiyle birlikte tanıtılması beklenen AM6 soketi ertelenmiş olabilir. Moore’s Law Is Dead tarafından paylaşılan bilgilere göre Zen 8 ve Zen 9 mimarileri, AMD’nin yeni AM6 soketi ile birlikte piyasaya çıkacak. AM5 soketi ise, uzun yıllar daha desteklenmeye devam edecek.

AM6, Zen 8 ve Zen 9'a ertelendi

Kaçıranlar için AM4 soketi Ryzen 1000 serisinden en yeni Ryzen 5000X3D ve Ryzen 5 5600F işlemcilere kadar desteklenmiş ve kullanıcılardan olumlu eleştirler almayı başarmıştı. AM5 soketi ise, tıpkı kardeşi gibi düşünüldüğünden daha uzun süre kullanımda kalabilir. Son sızıntılara göre AMD, Zen 6 ve Zen 7 mimarilerini AM5 soketinde tutmayı planlıyor. Dolayısıyla DDR5 bellek ve PCIe 5.0 desteği birkaç nesil daha devam edecek.

AMD'den sızdırılan belgelerde, Zen 6 mimarisi "Medusa", Zen 7 ise "Prometheus" olarak anılıyor. Asıl büyük değişim ise Zen 8 ile başlayacak. "Penelope" kod adlı Zen 8 mimarisi, AMD'nin yeni AM6 soketini kullanan ilk işlemci ailesi olacak. Zen 9 tarafında ise "Nemesis" kod adı öne çıkıyor. Her iki mimarinin de DDR6 bellek ve PCIe Gen6 desteği sunması bekleniyor.

AMD Ryzen AI 400 "Gorgon Point" APU'lar resmen doğrulandı 6 gün önce eklendi

Zaman çizelgesine bakıldığında Zen 8'in 2029-2030, Zen 9'un ise 2032-2033 aralığında piyasaya çıkması planlanıyor. Bu da AM5 platformunun yaklaşık on yıla yakın bir kullanım ömrüne sahip olabileceğini gösteriyor. AMD'nin Zen mimarileri ve soket planı şu şekilde:

Zen 5 - AM5 (DDR5, PCIe 5.0)

Zen 6 "Medusa" - AM5

Zen 7 "Prometheus" - AM5

Zen 8 "Penelope" - AM6 (DDR6, PCIe 6.0)

Zen 9 "Nemesis" - AM6

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Zen 8 ve Zen 9 işlemciler ortaya çıktı: AM6 dönemi ertelendi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: