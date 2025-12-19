AMD Zen 8 ve Zen 9 işlemciler ortaya çıktı: AM6 dönemi ertelendi

AM6, Zen 8 ve Zen 9'a ertelendi
Kaçıranlar için AM4 soketi Ryzen 1000 serisinden en yeni Ryzen 5000X3D ve Ryzen 5 5600F işlemcilere kadar desteklenmiş ve kullanıcılardan olumlu eleştirler almayı başarmıştı. AM5 soketi ise, tıpkı kardeşi gibi düşünüldüğünden daha uzun süre kullanımda kalabilir. Son sızıntılara göre AMD, Zen 6 ve Zen 7 mimarilerini AM5 soketinde tutmayı planlıyor. Dolayısıyla DDR5 bellek ve PCIe 5.0 desteği birkaç nesil daha devam edecek.
AMD'den sızdırılan belgelerde, Zen 6 mimarisi "Medusa", Zen 7 ise "Prometheus" olarak anılıyor. Asıl büyük değişim ise Zen 8 ile başlayacak. "Penelope" kod adlı Zen 8 mimarisi, AMD'nin yeni AM6 soketini kullanan ilk işlemci ailesi olacak. Zen 9 tarafında ise "Nemesis" kod adı öne çıkıyor. Her iki mimarinin de DDR6 bellek ve PCIe Gen6 desteği sunması bekleniyor.
Zaman çizelgesine bakıldığında Zen 8'in 2029-2030, Zen 9'un ise 2032-2033 aralığında piyasaya çıkması planlanıyor. Bu da AM5 platformunun yaklaşık on yıla yakın bir kullanım ömrüne sahip olabileceğini gösteriyor. AMD'nin Zen mimarileri ve soket planı şu şekilde:
- Zen 5 - AM5 (DDR5, PCIe 5.0)
- Zen 6 "Medusa" - AM5
- Zen 7 "Prometheus" - AM5
- Zen 8 "Penelope" - AM6 (DDR6, PCIe 6.0)
- Zen 9 "Nemesis" - AM6