    AMD Zen 8 ve Zen 9 işlemciler ortaya çıktı: AM6 dönemi ertelendi

    AMD'nin uzun vadeli Zen yol haritası sızdırıldı. Şirket uzun yıllardır kullanılan AM5 soketini geride bırakırken, Zen 8 ve Zen 9 mimarileriyle DDR6 ile PCIe 6.0'a odaklanacak.

    AMD Zen 8 ve Zen 9 işlemciler ortaya çıktı: AM6 dönemi ertelendi Tam Boyutta Gör
    AMD'nin Zen 7 mimarisiyle birlikte tanıtılması beklenen AM6 soketi ertelenmiş olabilir. Moore’s Law Is Dead tarafından paylaşılan bilgilere göre Zen 8 ve Zen 9 mimarileri, AMD’nin yeni AM6 soketi ile birlikte piyasaya çıkacak. AM5 soketi ise, uzun yıllar daha desteklenmeye devam edecek.

    AM6, Zen 8 ve Zen 9'a ertelendi

    Kaçıranlar için AM4 soketi Ryzen 1000 serisinden en yeni Ryzen 5000X3D ve Ryzen 5 5600F işlemcilere kadar desteklenmiş ve kullanıcılardan olumlu eleştirler almayı başarmıştı. AM5 soketi ise, tıpkı kardeşi gibi düşünüldüğünden daha uzun süre kullanımda kalabilir. Son sızıntılara göre AMD, Zen 6 ve Zen 7 mimarilerini AM5 soketinde tutmayı planlıyor. Dolayısıyla DDR5 bellek ve PCIe 5.0 desteği birkaç nesil daha devam edecek.

    AMD'den sızdırılan belgelerde, Zen 6 mimarisi "Medusa", Zen 7 ise "Prometheus" olarak anılıyor. Asıl büyük değişim ise Zen 8 ile başlayacak. "Penelope" kod adlı Zen 8 mimarisi, AMD'nin yeni AM6 soketini kullanan ilk işlemci ailesi olacak. Zen 9 tarafında ise "Nemesis" kod adı öne çıkıyor. Her iki mimarinin de DDR6 bellek ve PCIe Gen6 desteği sunması bekleniyor.

    Zaman çizelgesine bakıldığında Zen 8'in 2029-2030, Zen 9'un ise 2032-2033 aralığında piyasaya çıkması planlanıyor. Bu da AM5 platformunun yaklaşık on yıla yakın bir kullanım ömrüne sahip olabileceğini gösteriyor. AMD'nin Zen mimarileri ve soket planı şu şekilde:

    • Zen 5 - AM5 (DDR5, PCIe 5.0)
    • Zen 6 "Medusa" - AM5
    • Zen 7 "Prometheus" - AM5
    • Zen 8 "Penelope" - AM6 (DDR6, PCIe 6.0)
    • Zen 9 "Nemesis" - AM6
    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

