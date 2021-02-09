İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Özel röportaj

Bu videoda VAVACARS'dan Tuluy Bey ile ikinci el otomobil fiyatları, otomobil satın alırken dikkat edilmesi gerekenler ve genel olarak otomobil satışları hakkında güzel bir sohbet gerçekleştirdik.

Bu videoda VAVACARS'dan Tuluy Bey ile ikinci el otomobil fiyatları, otomobil satın alırken dikkat edilmesi gerekenler ve genel olarak otomobil satışları hakkında güzel bir sohbet gerçekleştirdik. İkinci el veya sıfır bir araç almayı düşünüyorsanız bu videoya bakmanızda fayda var.