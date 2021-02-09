Kim Nerede? 21 DonanımHaber, yeni çalışma arkadaşları arıyor 16 Rusya’da toksik bileşiklerle temas ettiği düşünülen ve tüyleri maviye dönmüş köpekler bulundu 16 Yeni 2021 Audi A3 Sedan ve A3 Sportback Türkiye fiyatları
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Özel röportaj

    2
    09 Şubat 2021, 23:46
    14,2b
    1
    Otomobil Teknolojileri
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Enes Değirmenci
    Video Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Bu videoda VAVACARS'dan Tuluy Bey ile ikinci el otomobil fiyatları, otomobil satın alırken dikkat edilmesi gerekenler ve genel olarak otomobil satışları hakkında güzel bir sohbet gerçekleştirdik.

    Bu videoda VAVACARS'dan Tuluy Bey ile ikinci el otomobil fiyatları, otomobil satın alırken dikkat edilmesi gerekenler ve genel olarak otomobil satışları hakkında güzel bir sohbet gerçekleştirdik. İkinci el veya sıfır bir araç almayı düşünüyorsanız bu videoya bakmanızda fayda var.



    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cabriyo (Emin Tuncer) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    milletvekilleri(ticaret/ekonomi bakanı da dahil) ile bayilerin(galerilerin) ortaklığı son bulursa araba fiyatı düşer türkiyede.

    her ötv zammı öncesi nereden? haber uçuyorsa bu bayiler galeriler hep bir pozisyon alıyor nasıl oluyorsa tam zamanında? nerden geliyor bu haber acep? ve neden ki haber geliyor? yani amacı nedir bu haberin?
    milletvekilleri(ticaret/ekonomi bakanı da dahil) ile bayilerin(galerilerin) ortaklığı son bulursa araba fiyatı düşer türkiyede. her ötv zammı öncesi ne...
    Devamını Gör
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C Colouse 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yıllardır neyin fiyatı düştü de otomobil fiyatları düşecek? umarım yanılırım.
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    düşer diyen arkadaşlar ya bu ülkede yaşamıyor yada yaşları çok genç. bu ülkede hiçbir zaman hiçbir şeyin fiyatı düşmez. sadece yükselen fiyata alıştırma vardır düşürme değil.
    düşer diyen arkadaşlar ya bu ülkede yaşamıyor yada yaşları çok genç. bu ülkede hiçbir zaman hiçbir şeyin fiyatı düşmez. sadece yükselen fiyata alıştırma vardır ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Wawacars tam bir ölücü ölücü az bile kalır 140000 TL lik araca 115000 TL veriyor o paraya bulursa bende alırım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Düşmez diyenler rastgele on onbeş aracı favorilerine eklesin. Sonra ilanın fiyatı düştü bildirimlerinden bıkacaklar emin olun. Denemesi bedava.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Sıfır araç fiyatları her ay zamlanırken aynı özelliklere sahip 2. El aracın fiyatı neden düşsün 2020 modeli 560 bin olan bir aracın 2018 modeli 360 bin olması 2 yıl için satıcının 200 bin kayıp yaşaması anlamına geliyor zaten garanti 2 yıl 2 yılda bir aracını yeniliyemiyorsa fiyatınıda düşürmez aksine yükseltir sıfır araç fiyatları ne zaman makul değerlere iner 2. Elde o zaman düşer suçu başkalarında aramak adet oldu burada suçlu 2. El değil sıfır araçlardır onlarında fiyatı ne sebeple yükseliyorsa o sebeplerin ortadan kaldırılması tüm sorunu çözecektir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyat düşmez sadece zam gelmemiştir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    kesinlikle ve kesinlikle düşmez.Düşecek diyen bu işten anlamıyordur.4 senedir aynı şeyi söylüyorum ama düşecek diyenler 4 senedir milletin ocağına incir ocağı dikti.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Düşme çok olmaz, yaz girişi ramazan bayramı ile birlikte yine yükselir, ama bu sefer çok yükseleceğini zannetmiyorum, tabi dolar çok yükselmezse..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bir de bu var ya kimse düşürmek istemez ki

    fiyatları yükselttiler yükselttiler kimse alamayacak noktaya gelecek
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mtanhu (murat ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    düşecek! çünkü bu ne sıfır fiyatların buna bağlı olarak 2.el fiyatların sürdürülebilirliği yok.
    En basitinden : 5-6 yaşında bir 2.el araç için 180-200 bin tl para ayırmak lazım. bu kadar parası olan zaten gider 100 bin daha kredi ile sıfırını alır, değilse, 2.el için 100 bin tl kredi altına girilmez, hali ile 100 bin tl bandında 2.el araç bakacak ort biri. bu fiyattaki araçlar da hep 10 yaş ve üzeri... enayiyiz ya biz vatandaş olarak, 10 yaşından eski demir yığınına 100 bin tl vereceğiz! Nereye kadar gidecek. devlet eninde sonunda ötv düzenlemesine gitmek zorunda kalacak. çünkü ötv gelirleri sıfır araç satışlarının düşmesinden dolayı azalacak. eğer öngörüm gerçekleşmezse, yazık bu milletin kendisine diyorum...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B BOMBOM41 (Memoli Karakedi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ölücü vava cars
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mhasturk (M. H.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hayır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sıradaki
    Bitince Sıradakine Geç
    09:59
    Amazfit resmen Türkiye'de | Amazfit GTR2 akıllı saat ilk izlenimler
    73,7b izlenme · 1 hf.
    13:52
    İşte yerli sedan otomobil | Tüm detaylar, beklentiler
    89,9b izlenme · 1 yıl
    10:05
    Hibritlere bakışınızı değiştirecek otomobil: Mercedes A 250 e
    12,1b izlenme · 1 yıl
    09:51
    Otomobilime "Gece Görüş" kamerası taktım! Lanmodo Vast Pro inceleme
    7,6b izlenme · 3 ay
    04:51
    Royal Green RO-48 Arıtmalı Su Sebili | İnceleme
    2,2b izlenme · 1 gün
    11:48
    AMD: "Daha güçlü ve daha hızlıyız" | Ryzen 5000 Mobile geldi
    15,3b izlenme · 4 hf.
    05:40
    BİM'de 35 TL'ye satılan kablosuz şarj cihazını satın aldık!
    34,4b izlenme · 1 hf.
    08:32
    Vergi indirimi sonrası Pc vs Xbox Series S!
    18,9b izlenme · 1 hf.
    11:22
    Dolu dolu Android TV Box - Dreamstar A2-A4 incelemesi!
    9,6b izlenme · 16 sa. yeni video
    14:53
    Nissan çok iddialı | Heyecan veren otomobil Ariya
    23,5b izlenme · 1 yıl
    28:32
    16 bin liraya Android telefon almak?? "Samsung Galaxy S21 Ultra 5G detaylı inceleme"
    11,1b izlenme · 1 gün
    15:56
    İtopya Beylikdüzü mağazasını gezdik, malum soruyu sorduk!
    19,3b izlenme · 3 hf.
    20:47
    Dünyada tek ARGB masa! Yaptırdım, peki nasıl?
    16,5b izlenme · 3 hf.
    08:23
    Karşınızda yerli otomobil | Tanıtımına gittik, işte özellikleri
    165,8b izlenme · 1 yıl
    05:53
    Eski Televizyonunuza can verin! Red Nano360 4K
    14,2b izlenme · 2 hf.
    14:22
    Helal olsun Anker, işte budur! "Anker Soundcore Life Q30'u denedik"
    14b izlenme · 3 gün
    04:45
    Yavru Vatanın %100 elektrikli yerli otomobili Günsel ön inceleme
    41,2b izlenme · 12 ay
    Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız