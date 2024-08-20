Şarj Edilebilir Hibrit Otomobiller Nedir? ÖTV İndirimli BYD SEAL U DM-i Özellikleri Neler?

Bu videomuzda hibrit araç türlerinden biri olan şarj edilebilir hibrit araçlara yakından bakıyoruz. Yüzde 30 ÖTV'li olarak satılan BYD SEAL U DM-i özelliklerinden bahsediyoruz.

Bu videomuzda hibrit araç türlerinden biri olan şarj edilebilir hibrit araçlara yakından bakıyoruz. Şarj edilebilir hibrit araçlar, "PHEV" veya "Plugin Hibrit" olarak da adlandırılıyor. Plugin hibrit nedir? Şarj edilebilir hibrit ile klasik hibrit farkları neler? Şarj edilebilir hibrit araba modelleri neler? Tüm soruların yanıtı videomuzda.

Temmuz ayında şarj edilebilir hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi. Bu ÖTV indirimi BYD’ye yaradı. BYD SEAL U DM-i modelinin ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 30'a düştü. BYD SEAL U DM-i özellikleri neler? Ne kadar menzil sunuyor?

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