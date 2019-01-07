İlginç standıyla Acer Predator Triton 900 oyuncu bilgisayarı duyuruldu

CES 2019 fuarı ilginç tasarıma sahip oyuncu bilgisayarlarına ev sahipliği yapıyor. Asus ROG Mothership modelinden sonra Acer Predator Triton 900 oyuncu dizüstü bilgisayarı da görücüye çıktı.

Acer Predator Triton 900 özellikleri ve fiyatı

IFA 2018 fuarında cam muhafaza içerisinde uzak bir tanıtımı yapılan Acer Predator Triton 900 modeli CES 2019 fuarında ise teknik detaylarıyla resmiyet kazandı. Ezel Aero Hinge menteşe tasarımı sınıfında bir ilk.

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Yenilikçi menteşe tasarımı dizüstü bilgisayarının dokunmatik ekranını adeta bağımsız hale getirmiş. Ekran istenirse klavyenin üzerine yatarak tablet oluyor istenirse klavyenin üzerinden kullanıcıya doğru uzanarak daha yakın bir görüntü sunuyor. Toplamda 4 farklı kullanım modu mevcut.

Tam Boyutta Gör

Ekran haricinde Acer Predator Triton 900 iddialı bir donanım sunuyor. 6 çekirdekli sekizinci nesil Intel Core i7 işlemci yanında Nvidia’nın yeni tanıttığı GeForce RTX 2080 ekran kartı ile sınıfında en güçlülerden birisi durumunda.

16GB RAM ve 1TB SSD depolama sunan dizüstü modelinin IPS ekranı da 17 inç boyutunda ve 4K çözünürlük sunuyor. Acer Predator Triton 900 için 4000$ fiyat etiketi belirlenmiş ve Mart ayında piyasada olacak.