Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İlginç standıyla Acer Predator Triton 900 oyuncu bilgisayarı duyuruldu

Özel menteşe sistemi sayesinde ekranını farklı modlarda kullanabileceğiniz Acer Predator Triton 900 modeli CES 2019 fuarında görücüye çıktı. Acer Predator Triton 900 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
4 ay
4,2b
1
14
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CES 2019 fuarı ilginç tasarıma sahip oyuncu bilgisayarlarına ev sahipliği yapıyor. Asus ROG Mothership modelinden sonra Acer Predator Triton 900 oyuncu dizüstü bilgisayarı da görücüye çıktı.

Acer Predator Triton 900 özellikleri ve fiyatı

IFA 2018 fuarında cam muhafaza içerisinde uzak bir tanıtımı yapılan Acer Predator Triton 900 modeli CES 2019 fuarında ise teknik detaylarıyla resmiyet kazandı. Ezel Aero Hinge menteşe tasarımı sınıfında bir ilk.

Ayrıca Bkz. "Yeni Acer Swift 7 daha ince ve daha hafif"

Yenilikçi menteşe tasarımı dizüstü bilgisayarının dokunmatik ekranını adeta bağımsız hale getirmiş. Ekran istenirse klavyenin üzerine yatarak tablet oluyor istenirse klavyenin üzerinden kullanıcıya doğru uzanarak daha yakın bir görüntü sunuyor. Toplamda 4 farklı kullanım modu mevcut.

 

İlginç standıyla Acer Predator Triton 900 oyuncu bilgisayarı duyuruldu
Tam Boyutta Gör

Ekran haricinde Acer Predator Triton 900 iddialı bir donanım sunuyor. 6 çekirdekli sekizinci nesil Intel Core i7 işlemci yanında Nvidia’nın yeni tanıttığı GeForce RTX 2080 ekran kartı ile sınıfında en güçlülerden birisi durumunda.

16GB RAM ve 1TB SSD depolama sunan dizüstü modelinin IPS ekranı da 17 inç boyutunda ve 4K çözünürlük sunuyor. Acer Predator Triton 900 için 4000$ fiyat etiketi belirlenmiş ve Mart ayında piyasada olacak.

 

https://www.engadget.com/2019/01/07/acer-predator-triton-900-crazy-hinge-gaming-laptop/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
EzioAditore 4 ay en beğenilen
4000$ 4000$ 4000$ 4000$ 4000$ 4000$ 4000$
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vito Scaletta1994 4 ay
4 bin dolar elbette vermicem bunlar amiral gemiler. rtx 2070 falan düşünüyorum. iyice bi piyasa otursunda az daha sabredecez yapacak bişi yok. Şubatta nihayete ereriz diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frostburn 4 ay
doktor bu ne?
inceltin şu kasaları birader , insan yiyecek bunu insan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vito Scaletta1994 4 ay
rtx kartlı laptoplar piyasa da yerini almaya başladı demek. . . Bu konuda bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim zira 3 aydır ihtiyacım olmasına rağmen hatta mağduriyetime rağmen laptop almayıp beklemedeyim. :D
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shatteredthings 4 ay Vito Scaletta1994
Biraz daha beklersen AMD yeni nesil(7 nm) işlemci ve ekran kartlarını duyuracak ve büyük ihtimalle bunları laptoplar içinde uyarlanmış versiyonlarını çıkartacak kısa bir süre sonra. Benim nacizane tavsiyem budur. Karar senin tabiki de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onurmsq 4 ay Vito Scaletta1994
4bin dolar vereceksen al. buraya gelişi 30dan aşağı olmaz rtxlerin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 ay
Bence bunun tasarımı Asus ROG Mothership modelinden daha hoş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 4 ay
Yurtdışında yaşasam bile aşırı derecede pahalı. 1500$'a gayet iyi oyuncu bilgisayarları bulanabilir. Veya Ebay'den biraz daha düşük fiyata refurbished bilgisayar çekilir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 4 ay
Keşke ekranın yenileme hızı gecikme süresi parlaklık oranı hakkında da bilgi verilseydi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 4 ay
Türkiye'de 25 bin TL den aşağı olmaz sanırsam.. Bi otomobil parası..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-753AA071F 4 ay Seyrim
oda biz ekmeği dolarlamı alıyoruz diyen seçmenin suçu. yapıcak bişey yok
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EzioAditore 4 ay en beğenilen
4000$ 4000$ 4000$ 4000$ 4000$ 4000$ 4000$
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-753AA071F 4 ay EzioAditore
o şekilde bakma hocam. 4000 para birimi aslında 2 aylık maaş (teoride). hatta 4040 para birimi yapıyor. tl para biriminin dolara karşı değersiz olması sadece bize göre pahalı kılıyor yoksa dünyanın geri kalanına göre o ekran kartı, o işlemci, o ssd, o 4k ips ekran için normal fiyat.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ters Adam 4 ay EzioAditore
Ben 3 sene önce 3600e oyun bilgisayarı almıştım. Dolar eskisi gibi 1.10 falan olsa yada Amerika’da falan yaşasam pahalı değil aslında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +261 12 Angry Men +151 Informed +145 serdar_k +112 madmahmutd +106 flowerhorn +83 aca-n +76 csh +70 Chronotide +70 volkie +60
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4249 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ces2019, acer predator triton 900 ve
3 etiket daha Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Honor 8A ve Honor 8A Pro geliyor 4 ay Mobil performans canavarı | Asus StudioBook S 4 ay Xiaomi ve TCL stratejik ortaklığa gidiyor 4 ay Elektronik ürünlerde dev indirime giden İstanbul Bilişim’den piyasaya göre ucuza alabileceğiniz 4 ev gereci 4 ay Çentikli ekranıyla LG Q9 resmiyet kazandı 4 ay Rekabet Kurulu'ndan Google’a soruşturma! 4 ay Bu da kızıl ötesi saç kurutma makinesi 4 ay Targus kablosuz şarj destekli sırt çantasını duyurdu 4 ay Vizyona girecek 10 Süper Kahraman filmi 2019 4 ay Zarif ve taşınabilir iş istasyonu Asus StudioBook S duyuruldu 4 ay Asus ZenBook S13 dünyanın en çerçevesiz ekranına sahip 4 ay NSA yakında tersine mühendislik aracı GHIDRA'yı yayınlayacak 4 ay Apple ve Samsung’dan dev iş birliği: TV’lere iTunes ve AirPlay 2 geliyor 4 ay Tesla, Çin'deki fabrikada Model 3 ve Y'nin ucuz versiyonunu üretecek 4 ay Game of Thrones’un yeni sezonundan ilk video paylaşıldı 4 ay 800 km menzil sunan elektrikli pickup Atlis XT 4 ay Mars sondası, Kızıl Gezegen yerine Antarktikayı kazacak 4 ay Tam 43-inç boyutunda | Asus'un dev oyuncu monitörünü kullandık 4 ay 76. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları belli oldu 4 ay Samsung’tan oturma odanıza 75 inçlik microLED ekran 4 ay GÖRÜNTÜLENEN İlginç standıyla Acer Predator Triton 900 oyuncu bilgisayarı duyuruldu Sonraki Şarj gerektirmeyen Matrix PowerWatch 2 akıllı saati ilgi görüyor 4 ay Asus'un fantastik bilgisayarı: ROG Mothership 4 ay RTX teknolojisi taşınabilir sistemlere geldi 4 ay En ilginç oyuncu bilgisayarı Asus ROG Mothership ile tanışın 4 ay Yeni Acer Swift 7 daha ince ve daha hafif 4 ay Nvidia GeForce RTX 2060 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı! 4 ay HP’den Shield TV entegreli dev oyuncu monitörü 4 ay Yeni nesil Ryzen APU serisi resmen duyuruldu 4 ay AMD işlemciler Chrome OS platformuna adım atıyor 4 ay 8x8 askeri araç Derman'ın prototipi üretildi 4 ay AMOLED ekranlı HP Spectre x360 duyuruldu 4 ay Brian Armstrong:“Bitcoin İlk Aşkım” 4 ay Microsoft, şifresiz bir dünya için çalışıyor 4 ay Çin, Apple'ın teknolojik sırlarını çalıyor mu? 4 ay Yeni iPhone'lar böyle gözükebilir! iPhone XI'ın render görüntüsü sızdırıldı 4 ay Sürekli arızalanan veya ayıplı üründe iade hakkı | Tüketici Haklı 4 ay Samsung Galaxy A8s yakında dünyaya açılacak 4 ay Diyabet hastaları için yeni mikro iğneli bant 4 ay Nintendo, 2018'de mobil oyunlardan 350 milyon dolar kazandı 4 ay TCL, CES 2019'da yeni bir Alcatel modeli ile yeni ekran teknolojileri tanıtacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim