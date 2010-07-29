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İlkyardım Cebinizde!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
2,2b
1
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İlkyardım Cebinizde!
Anadolu Sağlık Merkezi, toplumsal sağlık kültürüne katkıda bulunmak amacıyla acil durumlarda kullanılmak üzere "Mobil İlkyardım Uygulaması"nı hayata geçirdi.

Anadolu Sağlık Merkezi uzmanları tarafından hazırlanan "Mobil İlkyardım Uygulaması"nı iPhone kullanıcıları ücretsiz olarak indirebiliyor. Uygulamanın içeriğinde; ilkyardımın temel ilkeleri ve temel yaşam belirtilerinin yanısıra,  bayılmalar, böcek sokmaları, solunum yolu tıkanıkları, kırıklar, göze, kulağa ve buruna yabancı cisim kaçması, kanama, yaralanma, havale, zehirlenme, yanıklar ve donmalar, sıcak çarpmalarında ilk yardım konularında ayrıntılı bilgiler yer alıyor.
Uygulamanın menüsü, ilkyardım bilgisi gerektiren acil durumlarda bilgiye hızlı ulaşımı sağlayacak şekilde ve anlaşılır bir dil kullanılarak açıklayıcı görsellerle de destekleniyor


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