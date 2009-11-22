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Imation yeni hazırladığı SSD güncelleme kitini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Imation yeni hazırladığı SSD güncelleme kitini duyurdu
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Depolama çözümleri üreticisi Imation, SSD güncelleme kitiyle kullanıcıların sabit disklerden NAND flash tabanlı SSD sürücülere geçmesini hedefliyor. M-Class serisi 2.5-inç boyutunda SSD sürücü içeren kit, kullanıcılara mekanik tabanlı disklerde yer alan dosyalarını hızlı bir şekilde taşıma ve SSD sonrasında boşa çıkma durumu oluşan sabit disklerini harici depolama birimi olarak kullanma olanağı tanıdığı belirtiliyor. Üç adımda SSD'ye geçiş olanağı tanıyan yeni kit ile Imation firması hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayar kullanıcılarını hedefliyor.

Paket içeriğinde yer alan SSD sürücüsü tercihe bağlı olarak 64GB veya 128GB'lık kapasiteler ile alınabilirken, 230MB/sn okuma ve 170MB/sn yazma hızlarına destek veriyor. Kit kapsamında yer alan Alüminyum disk kutusu ise USB ara birimini destekliyor ve kullanıcıların sabit diskleri farklı şekillerde değerlendirebilmesine olanak tanıyor. M-Class SSD güncelleme kiti 64GB ve 128GB'lık iki farklı kapasite seçeneği ile 195$'dan başlayan fiyatlarla kullanıcılarıcıların beğenisine sunuluyor.


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syler23 10 yıl
32 gb ssd en düşük fiyetı 245 tl
500 gb 2.5'' hadd 185 tl..
evet performanslarında ciddi şekilde fark var ama fiyattaki ve depolamadaki farkı ucurumm...
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elensar 10 yıl
ssd'lerin fiyatları düşmedikten sonra ev kullanıcıları ssd disklerin yanına bile yaklaşmazlar
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