Imation yeni hazırladığı SSD güncelleme kitini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Depolama çözümleri üreticisi Imation, SSD güncelleme kitiyle kullanıcıların sabit disklerden NAND flash tabanlı SSD sürücülere geçmesini hedefliyor. M-Class serisi 2.5-inç boyutunda SSD sürücü içeren kit, kullanıcılara mekanik tabanlı disklerde yer alan dosyalarını hızlı bir şekilde taşıma ve SSD sonrasında boşa çıkma durumu oluşan sabit disklerini harici depolama birimi olarak kullanma olanağı tanıdığı belirtiliyor. Üç adımda SSD'ye geçiş olanağı tanıyan yeni kit ile Imation firması hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayar kullanıcılarını hedefliyor.

Paket içeriğinde yer alan SSD sürücüsü tercihe bağlı olarak 64GB veya 128GB'lık kapasiteler ile alınabilirken, 230MB/sn okuma ve 170MB/sn yazma hızlarına destek veriyor. Kit kapsamında yer alan Alüminyum disk kutusu ise USB ara birimini destekliyor ve kullanıcıların sabit diskleri farklı şekillerde değerlendirebilmesine olanak tanıyor. M-Class SSD güncelleme kiti 64GB ve 128GB'lık iki farklı kapasite seçeneği ile 195$'dan başlayan fiyatlarla kullanıcılarıcıların beğenisine sunuluyor.