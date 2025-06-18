Nvidia GeForce 576.80 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Nvidia DLSS 4.0 desteği alan yeni oyunları duyurdu (10 Haziran) 1 hf. önce eklendi

576.80 WHQL sürücüsünü resmi Nvidia sitesinden veya Nvidia uygulamasından indirebilirsiniz. Sürüm notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

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