Nvidia GeForce 576.80 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

NVIDIA 576.80 WHQL sürücüsü neler getiriyor?
Düzeltilen oyun hataları
- Dune: Awakening kararlılık sorunları
- EA Sports FC 25 kararlılık sorunları
- Dragons Dogma 2 gölge titremesi
- Clair Obscur: Expedition 33 kararlılık sorunları
- Enshrouded çökme sorunu
- Monster Hunter World: DX12 modunda oynarken kararlılık sorunları
- Gray Zone Warfare kararlılık sorunları
- Marvel Rivals kararlılık sorunları
- Ghost of Tsushima Directors Cut’ta ışık kaynaklarının etrafında titreme/bozulma
- GTA V Enhanced kararlılık sorunları
- Honor of Kings: World kararlılık sorunları
- Forza Horizon 5 kararlılık sorunları
- Indiana Jones and The Great Circle’da görüntü bozulması
Düzeltilen genel hatalar
- GeForce RTX 5090 FE için akustik iyileştirmeler (boşta ve düşük yük altında)
- NVIDIA Denetim Masası'ndaki bir ayarı değiştirme sonucu oluşan gölgelendirici önbelleğinin yeniden oluşturulması
- Twinmotion açılışında hata denetimi
- Adobe Substance 3D Painter’da baking işleminden sonra görüntü alanı bozulması
- BlackmagicDesign: Fusion sayfasındaki kullanıcı arayüzü kaplaması doğru görüntülenmiyor
- NVIDIA uygulaması ile çekilen videoların Windows Fotoğraflar uygulamasıyla düzenlendikten sonra soluk görünmesi
- Belli DisplayPort 1.4 monitörlerin DisplayPort 2.1 ekran kartına bağlandığında rastgele ekran titremesi
576.80 WHQL sürücüsünü resmi Nvidia sitesinden veya Nvidia uygulamasından indirebilirsiniz. Sürüm notlarına buradan ulaşabilirsiniz.Kaynakça https://www.nvidia.com/en-us/geforce/drivers/results/248656/ https://www.neowin.net/news/nvidia-57680-whql-graphics-driver-fixes-5090-fe-on-idle-adds-new-games-and-more/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: