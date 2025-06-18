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    Nvidia GeForce 576.80 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

    NVIDIA GeForce Game Ready 576.80 sürücüsü yayınlandı. FBC: Firebreak ve REMATCH için resmi destek eklerken, DOOM: The Dark Ages için Path Tracing güncellemesi getiriyor, çok sayıda hatayı düzeltiyor.

    Nvidia 576.80 sürücü indir windows 10 & 11 Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yeni oyunlara destek ve çeşitli hata düzeltmeleri için GeForce 576.80 WHQL sürücüyü yayınladı. Yeni sürücü, FBC: Firebreak, DLSS 4 ve REMATCH için çoklu kare üretimi için optimizasyonlar ve day-0 desteği ve DOOM: The Dark Ages için path tracing desteği ekliyor.

    NVIDIA 576.80 WHQL sürücüsü neler getiriyor?

    NVIDIA 576.80 Game Ready sürücü yenilikler & hata düzeltmeleri Tam Boyutta Gör
    NVIDIA 576.80 Game Ready sürücüsü, FBC: Firebreak ve REMATCH dahil olmak üzere DLSS 4 teknolojisini destekleyen en yeni oyunlar ve DOOM: The Dark Ages için Path Tracing güncellemesi için en iyi oyun deneyimini sağlıyor. Son güncelleme, popüler oyunlarda karşılaşılan hataları da düzeltiyor. Örneğin; Dune: Awakening ve EA Sports FC 25'e kararlılık iyileştirmeleri, Dragon's Dogma 2'de gölge titremesi, Indiana Jones and The Great Circle’da görüntü bozulması, GTA V Enhanced, Monster Hunter World, Forza Horizon 5 ve Marvel Rivals’da daha akıcı oynanış ve fazlasını getiriyor.

    Düzeltilen oyun hataları

    • Dune: Awakening kararlılık sorunları
    • EA Sports FC 25 kararlılık sorunları
    • Dragons Dogma 2 gölge titremesi
    • Clair Obscur: Expedition 33 kararlılık sorunları
    • Enshrouded çökme sorunu
    • Monster Hunter World: DX12 modunda oynarken kararlılık sorunları
    • Gray Zone Warfare kararlılık sorunları
    • Marvel Rivals kararlılık sorunları
    • Ghost of Tsushima Directors Cut’ta ışık kaynaklarının etrafında titreme/bozulma
    • GTA V Enhanced kararlılık sorunları
    • Honor of Kings: World kararlılık sorunları
    • Forza Horizon 5 kararlılık sorunları
    • Indiana Jones and The Great Circle’da görüntü bozulması

    Düzeltilen genel hatalar

    • GeForce RTX 5090 FE için akustik iyileştirmeler (boşta ve düşük yük altında)
    • NVIDIA Denetim Masası'ndaki bir ayarı değiştirme sonucu oluşan gölgelendirici önbelleğinin yeniden oluşturulması
    • Twinmotion açılışında hata denetimi
    • Adobe Substance 3D Painter’da baking işleminden sonra görüntü alanı bozulması
    • BlackmagicDesign: Fusion sayfasındaki kullanıcı arayüzü kaplaması doğru görüntülenmiyor
    • NVIDIA uygulaması ile çekilen videoların Windows Fotoğraflar uygulamasıyla düzenlendikten sonra soluk görünmesi
    • Belli DisplayPort 1.4 monitörlerin DisplayPort 2.1 ekran kartına bağlandığında rastgele ekran titremesi

    576.80 WHQL sürücüsünü resmi Nvidia sitesinden veya Nvidia uygulamasından indirebilirsiniz. Sürüm notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

    Kaynakça https://www.nvidia.com/en-us/geforce/drivers/results/248656/ https://www.neowin.net/news/nvidia-57680-whql-graphics-driver-fixes-5090-fe-on-idle-adds-new-games-and-more/
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