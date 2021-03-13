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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    imoo markasından çocuklar için yenilikçi kulaklık

    imoo Ear-care kablosuz kulaklık modeli çocuklar için ilk kez kulağı kapatmayan bir tasarım sunmasıyla dikkat çekiyor. Böylece çocuğu olası zararlara karşı koruyor.
    13 Mart 2021, 11:00 (2 gün)
    872
    1
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    imoo markasından çocuklar için yenilikçi kulaklık
    Tam Boyutta Gör

    Özellikle çocuklar için kulaklık kullanımı çok tavsiye edilmiyor. Dışarı ile irtibatı kesmesinin yanı sıra yüksek sesli müziğin kulak zarına zararı olduğu bilinen bir konu. Çinli BBK buna yönelik yenilikçi bir çözüm geliştirmiş.

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    imoo Ear-care özellikleri ve fiyatı

    BBK holdinginin çocuklara yönelik markası imoo bu hafta Ear-care adını verdiği özel bir kulaklık tanıttı. imoo Ear-care kulağın üzerine değil hemen önüne yerleştiriliyor ve bu noktadan kulağa doğru ses yayını yapıyor.

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    Bluetooth 5.0 üzerinden bağlantı kuran kulaklık 16.2mm sürücülere sahip ve 85dB sınırına kadar çıkabiliyor. Kenar kısmındaki özel hoparlör ile doğrudan kulağa doğru ses iletiyor. Kızıl ötesi sensör ise kulaklık çıkarıldığında otomatik olarak müziği durduruyor.

    IP54 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı olan kulaklık tek şarj ile 8 saate kadar kullanılabiliyor ve tam dolması 1 saat sürüyor. imoo Ear-care 49 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.



    https://www.gsmarena.com/imoo_earcare_is_the_first_open_ear_headset_designed_for_kids_-news-48159.php
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    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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