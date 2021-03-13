imoo markasından çocuklar için yenilikçi kulaklık

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Özellikle çocuklar için kulaklık kullanımı çok tavsiye edilmiyor. Dışarı ile irtibatı kesmesinin yanı sıra yüksek sesli müziğin kulak zarına zararı olduğu bilinen bir konu. Çinli BBK buna yönelik yenilikçi bir çözüm geliştirmiş.

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imoo Ear-care özellikleri ve fiyatı

BBK holdinginin çocuklara yönelik markası imoo bu hafta Ear-care adını verdiği özel bir kulaklık tanıttı. imoo Ear-care kulağın üzerine değil hemen önüne yerleştiriliyor ve bu noktadan kulağa doğru ses yayını yapıyor.

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Bluetooth 5.0 üzerinden bağlantı kuran kulaklık 16.2mm sürücülere sahip ve 85dB sınırına kadar çıkabiliyor. Kenar kısmındaki özel hoparlör ile doğrudan kulağa doğru ses iletiyor. Kızıl ötesi sensör ise kulaklık çıkarıldığında otomatik olarak müziği durduruyor.

IP54 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı olan kulaklık tek şarj ile 8 saate kadar kullanılabiliyor ve tam dolması 1 saat sürüyor. imoo Ear-care 49 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

https://www.gsmarena.com/imoo_earcare_is_the_first_open_ear_headset_designed_for_kids_-news-48159.php

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