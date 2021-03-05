Razer Anzu akıllı gözlük tanıtıldı

Teknoloji dünyasının akıllı gözlük hayali çok eskiye gidiyor ancak Google Glass ile başlayan macera pek de iyi bitmedi. Bugün mobil cihaz yeteneklerinde akıllı gözlükler daha çok kurumlara hitap ediyor ancak son kullanıcı tarafında yeni bir trend kendisine yer buldu.

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Bose ve Amazon gibi firmalardan gelen pek çok örnek biraz daha aksesuar tarzında akıllı gözlüklerin yükselişe geçeceğini gösteriyor. Bu gözlüklerde hoparlör ve mikrofon akıllı özellikler olarak öne çıkıyor.

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Razer Anzu da benzer bir mantıkta geliştirilmiş. İç kısımdaki minik hoparlör iyi bir ses kalitesine odaklanırken Bluetooth 5.1 bağlantısı ile gecikmeler 60 milisaniyeye indiriliyor. Çok yönlü mikrofon ile görüşme de yapılabiliyor. Dış kısımdaki dokunmatik alan ile müzik ve ses kontrolü sağlanabiliyor.

Tek şarj ile 5 saate kadar kullanılabilen gözlüğün mavi ışığı filtreleyen lensleri mevcut. Razer’ın ortağı Lensabl üzerinden numaralı ve güneş lensleri de satın alınabiliyor. Razer Anzu akıllı gözlüğün başlangıç fiyatı mevcut.

https://www.engadget.com/razer-anzu-smart-glasses-audio-blue-light-030038052.html

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