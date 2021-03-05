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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Razer Anzu akıllı gözlük tanıtıldı

    Razer Anzu akıllı gözlük modeli aslında bir kablosuz kulaklığın vazifesini görüyor. Farklı olarak mavi ışık filtresi ile sürekli ekran başında olanların gözlerini koruyabiliyor.
    05 Mart 2021, 18:30 (2 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer Anzu akıllı gözlük tanıtıldı

    Teknoloji dünyasının akıllı gözlük hayali çok eskiye gidiyor ancak Google Glass ile başlayan macera pek de iyi bitmedi. Bugün mobil cihaz yeteneklerinde akıllı gözlükler daha çok kurumlara hitap ediyor ancak son kullanıcı tarafında yeni bir trend kendisine yer buldu.

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    Razer Anzu özellikleri ve fiyatı

    Bose ve Amazon gibi firmalardan gelen pek çok örnek biraz daha aksesuar tarzında akıllı gözlüklerin yükselişe geçeceğini gösteriyor. Bu gözlüklerde hoparlör ve mikrofon akıllı özellikler olarak öne çıkıyor.

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    Razer Anzu da benzer bir mantıkta geliştirilmiş. İç kısımdaki minik hoparlör iyi bir ses kalitesine odaklanırken Bluetooth 5.1 bağlantısı ile gecikmeler 60 milisaniyeye indiriliyor. Çok yönlü mikrofon ile görüşme de yapılabiliyor. Dış kısımdaki dokunmatik alan ile müzik ve ses kontrolü sağlanabiliyor.

    Tek şarj ile 5 saate kadar kullanılabilen gözlüğün mavi ışığı filtreleyen lensleri mevcut. Razer’ın ortağı Lensabl üzerinden numaralı ve güneş lensleri de satın alınabiliyor. Razer Anzu akıllı gözlüğün başlangıç fiyatı mevcut.



    https://www.engadget.com/razer-anzu-smart-glasses-audio-blue-light-030038052.html
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ARAGORNyeg 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi neredesin evlat
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    WeDneS (Ercan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi bir tasarım
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    tobepeople 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Dışı görünüş olarak , tam beklediğim gibi bir gözlük olmuş ama batarya ömrünü düşük buluyorum en azından 10 saat olmalı sonuçta gözlük sürekli kullanılan bir şey. Ayrıca halihazırda gözleri bozuk olan kişiler için camsız olması ve mini projektörü yansıtması tercihim.(Bir tane firma bunu başarmıştı ama ismini hatırlamıyorum, muhtemelen onun sorunu ise dış görünüşüydü ya da fiyatı)
    1 Yanıt Yanıtla
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    B boşyapanlaratepki 1 gün ( Mesaj Silindi ) tobepeople
    Evt bence de daha fazla şarjı gidebilir ama yani bu devirde fazla bi beklentim yok benim ama 10 yıl sonra artık daha fazla süeelerde olabilir
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