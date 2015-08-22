In Win sektörde ilk ön kısımda Type-C bağlantısı taşıyan üst seviye kasasını duyurdu

Bugüne kadar ilginç ve dikkat çekici kasa tasarımlarıyla gündeme gelen In Win Development, yine sektörde bir ilk ile karşımızda. Ancak bu kez tasarım yönünden değil özellik yönünden bir ilke imza atıyor.





Firma ilk kez profesyonellere yönelik bir kasa tasarımında ön USB Type-C girişine yer verdiğini duyurdu. In Win 805 adını taşıyan kasa yüksek kalite malzemeler, zengin genişleme, soğutma ve konfigürasyon seçenekleri ile dikkat çekmeye çalışacak.





Orta boy PC kasası olan In Win 805 alüminyumdan ve 3mm kalınlığında sertleştirilmiş camdan imal edilmiş. Bu iki malzeme firma tarihinde ilk kez bir araya getiriyor. Şeffaf bir kasa tasarımına sahip olan In Win 805, göze hitap eden bir iç donanım sunuyor ve ayrıca en iyi hava akışını sağlamayı vaad ediyor. Ön kısımda da arka aydınlatmalı cam panel mevcut.





Kasa içerisine 320mm'ye kadar grafik kartları, 156mm'ye kadar işlemci soğutucuları, ATX, micro-ATX ve mini-ITX anakartlar, 2 adet 3.5 sürücü yuvası, 4 adet 2.5 inç sürücü yuvası ve 8 adet PCIe bağlantısı imkanı tanıyor.





Hem hava hem de sıvı soğutma çözümlerine göre tasarlanan kasa iki adet 120/140mm ön fan, bir adet 120mm arka fan, 2 adet 120mm alt fan yanında ön kısımda bir adet 120/140/240/280mm radyatör ve arka kısımda da yine bir adet 120mm'ye kadar radyatöre yer sağlayabiliyor.





Ön kısımdaki bağlantı panelinde bir adet USB Type-C, bir adet USB 3.0 ve iki adet USB 2.0 girişi yer alıyor. Ancak USB Type-C ve USB 3.0 girişi aynı bağlantıyı kullanıyor. Bu bakımdan sadece biri kullanılabilir oluyor ve enerji sağlama ile 10Gb/s transfer imkanı bulunmuyor.





In Win 805 kasası Avrupa'da Type-C bağlantısı ve LED fan ile satılacak. Asya-Pasifik bölgesinde ise siyah ve siyah/kırmızı renk seçenekleri LED fanlar olmadan ve USB 3.0 ön panel girişi ile satılacak. Tüm versiyonlar sadece ABD'de satılacak. Modelin fiyatı bilinmiyor.

http://www.kitguru.net/components/cases/anton-shilov/in-win-805-mid-tower-worlds-first-chassis-with-usb-type-c-on-front-panel/