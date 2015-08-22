Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

In Win sektörde ilk ön kısımda Type-C bağlantısı taşıyan üst seviye kasasını duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,8b
1
5
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
In Win sektörde ilk ön kısımda Type-C bağlantısı taşıyan üst seviye kasasını duyurdu

Bugüne kadar ilginç ve dikkat çekici kasa tasarımlarıyla gündeme gelen In Win Development, yine sektörde bir ilk ile karşımızda. Ancak bu kez tasarım yönünden değil özellik yönünden bir ilke imza atıyor. 

Firma ilk kez profesyonellere yönelik bir kasa tasarımında ön USB Type-C girişine yer verdiğini duyurdu. In Win 805 adını taşıyan kasa yüksek kalite malzemeler, zengin genişleme, soğutma ve konfigürasyon seçenekleri ile dikkat çekmeye çalışacak. 

Orta boy PC kasası olan In Win 805 alüminyumdan ve 3mm kalınlığında sertleştirilmiş camdan imal edilmiş. Bu iki malzeme firma tarihinde ilk kez bir araya getiriyor. Şeffaf bir kasa tasarımına sahip olan In Win 805, göze hitap eden bir iç donanım sunuyor ve ayrıca en iyi hava akışını sağlamayı vaad ediyor. Ön kısımda da arka aydınlatmalı cam panel mevcut.

Kasa içerisine 320mm'ye kadar grafik kartları, 156mm'ye kadar işlemci soğutucuları, ATX, micro-ATX ve mini-ITX anakartlar, 2 adet 3.5 sürücü yuvası, 4 adet 2.5 inç sürücü yuvası ve 8 adet PCIe bağlantısı imkanı tanıyor. 

Hem hava hem de sıvı soğutma çözümlerine göre tasarlanan kasa iki adet 120/140mm ön fan, bir adet 120mm arka fan, 2 adet 120mm alt fan yanında ön kısımda bir adet 120/140/240/280mm radyatör ve arka kısımda da yine bir adet 120mm'ye kadar radyatöre yer sağlayabiliyor. 

Ön kısımdaki bağlantı panelinde bir adet USB Type-C, bir adet USB 3.0 ve iki adet USB 2.0 girişi yer alıyor. Ancak USB Type-C ve USB 3.0 girişi aynı bağlantıyı kullanıyor. Bu bakımdan sadece biri kullanılabilir oluyor ve enerji sağlama ile 10Gb/s transfer imkanı bulunmuyor. 

In Win 805 kasası Avrupa'da Type-C bağlantısı ve LED fan ile satılacak. Asya-Pasifik bölgesinde ise siyah ve siyah/kırmızı renk seçenekleri LED fanlar olmadan ve USB 3.0 ön panel girişi ile satılacak. Tüm versiyonlar sadece ABD'de satılacak. Modelin fiyatı bilinmiyor.  
In Win sektörde ilk ön kısımda Type-C bağlantısı taşıyan üst seviye kasasını duyurdu
 

http://www.kitguru.net/components/cases/anton-shilov/in-win-805-mid-tower-worlds-first-chassis-with-usb-type-c-on-front-panel/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
curukcul 4 yıl
Bu değil de in win 909 güzelmiş. Kasa hoşuma gitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
gelmesi güzel ama usb 3.0 bile çok kullanan yokken,type c 3.1 pek kullanılacagını sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 4 yıl
Bırakın Type C yi USB 3.0 bile ne intel ne AMD tarafında çipset tasarımında yeterli yer bulmuyor. Sonuça geriye uyumlu, yap tüm USB2 lerin yerine 3.0... Anakart üreticileri ek yonga ile üst seviye kartlara bi iki tane USB3 ekliyor... Bugün ofis PC topladım uygun bi anakart aldım, 1 tane bile USB 3 çıkışı yok...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mbald 4 yıl tahir40
tahir40

Bırakın Type C yi USB 3.0 bile ne intel ne AMD tarafında çipset tasarımında yeterli yer bulmuyor. Sonuça geriye uyumlu, yap tüm USB2 lerin yerine 3.0... Anakart üreticileri ek yonga ile üst seviye kartlara bi iki tane USB3 ekliyor... Bugün ofis PC topladım uygun bi anakart aldım, 1 tane bile USB 3 çıkışı yok...

Usb 3.0 nasıl yok benim kaç yıllık z87 sistemimde bile (gigabyte z87 d3h yani aşırı bişey değil)arkada usb 2.0 yok 6 usb 3.0 var hepsi de çipset destekli,utanmasalar öne bile 2.0 koymıycaklar.Artık intel güncel çipsetlerde usb 3.0 syandart oldu çoktan.Eski ve dandik anakart aldıysanız bu usb 3.0 ın standart olmadığı anlamına gelmez
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Samsung Galaxy S6 Edge+ inceleme videosu "Daha büyük ekran, daha güçlü donanım" 4 yıl Windows 10 Kısayolları ve AutoHotkey özel inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim