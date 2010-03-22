In Win yeni oyuncu kasasını gösterdi: IRONCLAD

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Tayvan merkezli komponent üreticisi In Win, oyuncular için hazırladığı yeni IRONCLAD isimli yeni kasa modelini tanıttı. 550 x 225 x 566 mm boyutlarında olan ve dış görünümüyle bakışları üzerine çekmeyi başaran yeni kasa modelinde metalik boya kullanımı sayesinde aynı zamanda endüstriyel görünümlü bir profile sahip. Daha sessiz bir çalışma ortamı için sesleri absorbe eden materyallerin kullanıldığı IRONCLAD, beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Üst kısmında USB ses, eSATA ve FireWire portlarına yer verilen kasa, 2.5-inç boyutundaki HDD ve SSD'lerin kullanımına olanak tanıyan disk rafına sahip. Su soğutma sistemleri için dört adet hortum deliğine sahip olan oyuncu kasasında öne, arkaya ve üste 120mm, yan kısma ise LED'li 220mm olmak üzere dört adet fana yer veriliyor.

Resmi satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen In Win IRONCLAD için henüz açıklanmış resmi herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.