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In Win yeni oyuncu kasasını gösterdi: IRONCLAD

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,4b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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In Win yeni oyuncu kasasını gösterdi: IRONCLAD
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Tayvan merkezli komponent üreticisi In Win, oyuncular için hazırladığı yeni IRONCLAD isimli yeni kasa modelini tanıttı. 550 x 225 x 566 mm boyutlarında olan ve dış görünümüyle bakışları üzerine çekmeyi başaran yeni kasa modelinde metalik boya kullanımı sayesinde aynı zamanda endüstriyel görünümlü bir profile sahip. Daha sessiz bir çalışma ortamı için sesleri absorbe eden materyallerin kullanıldığı IRONCLAD, beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Üst kısmında USB ses, eSATA ve FireWire portlarına yer verilen kasa, 2.5-inç boyutundaki HDD ve SSD'lerin kullanımına olanak tanıyan disk rafına sahip. Su soğutma sistemleri için dört adet hortum deliğine sahip olan oyuncu kasasında öne, arkaya ve üste 120mm, yan kısma ise LED'li 220mm olmak üzere dört adet fana yer veriliyor.

Resmi satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen In Win IRONCLAD için henüz açıklanmış resmi herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
oyuncu kasası denmişte yani ne alaka?
kasa pahalı ve afilli olunca ne oluyor oyuncu kasasımı
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artenis 9 yıl
ıkısınınde tasarımı guzel, andak parcalı olan daha cok ugrasılmıs. Bu tip tasarımlarda (parcalı) urunu gozu yormadan ve yekpare durusunu bozmadan yaratmak zordur.
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BlackBeasT 9 yıl
Siyah olan kasa daha 1 dadlu duruoda yanında rengi belli değil defolu fabrika atığı gibi duruyor.hurda niyetine alınabilir ,Tayvan merkezli komponent üreticisi In Win neden komponet üretmekle yetinmıyor
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yc#1 9 yıl
Soldaki kasa resmen legolardan yapılmış gibi duruyor.
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Towarscke 9 yıl
CoolerMaster Armor kasalara benziyor..
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mumak 9 yıl
ben xigmatek midgard kullanıyorum hertarafı ızgaralı ama sanırım hava giren yerlerinde filtreler var bayaadır temizlemedim ama geçenlerde harddisk takmak için söktüm içi hala tertemizdi
normal bi ev ortamında kullanıyorum
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deniz_sea 9 yıl
siyah iyide öteki ne biçim parça parça boyanmış gibi üstü
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Chris Brown 9 yıl
Hertarafı delik deşik kasa alınmaz, aşırı toz giriyor içine 15 güne bir süpürge tutmak lazım
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KanKoKan 9 yıl
deniztoyota

siyah iyide öteki ne biçim parça parça boyanmış gibi üstü


Banada öyle geldi, yamalı bir görüntüsü var.
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Father Torque 9 yıl
Tasarımı biraz HAF'ı andırıyor gibi geldi, helen ön kısım neredeyse aynı.
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TELESCOPE 9 yıl
tasarımcının göz zevkine şapka çıkartmam doğrusu
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