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    Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    In Win yine ezber bozacak bir kasa tasarımı hazırladı

    The Diéy adındaki ilginç kasa tasarımı etrafını kaplayan fleksi ışıklı plakalar ve armatürü ile bir masa lambasını anımsatıyor. In Win Diéy sınırlı sayıda üretilecek.
    3 sa.
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    3
    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    In Win yine ezber bozacak bir kasa tasarımı hazırladı
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    İlginç kasa tasarımları dendiğinde akla ilk gelen firma olan In Win yine ezber bozacak türden bir kasa tasarımına imza attı. The Diéy adlı kasa uzaktan bakıldığında bir masa lambasını andırıyor. Kasanın yapısı da oldukça ilginç.

    The Diéy özellikleri

    The Diéy kasa modeli oldukça büyük küre şeklinde bir yapıya sahip. Kasanın etrafında onlarca pleksiden imal edilmiş plakalar yer alıyor. Bu plakalar aydınlatma ile donatılmış ve açılıp kapanması için özel mekanizmalara sahip.

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    Kontrol merkezinden bu plakalar açılıp kapanıyor ve kelebek sürüsü tarzında bir efekt elde edilebiliyor. Plakalar açıldığında kasanın donanım kısmı da net bir şekilde görülebiliyor.

    In Win yine ezber bozacak bir kasa tasarımı hazırladı
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    Kasa E-ATX ana kartlarına destek sunuyor. 4 adet 3.5 inçlik yuva 2.5 inçlik sürücüleri de turabiliyor. 8 genişleme slotu 36 cm’ye kadar ekran kartları ve 17 cm yüksekliğe kadar soğutuculara izin veriyor. Ayrıca 3 adede kadar 360 mm x 120 mm radyatör de takılabiliyor.

    Kasanın boyutları 800 mm x 960 mm x 960 mm - 800 mm x 1300 mm x 1300 mm şeklinde belirlenmiş. Asılabildiği armatür ile birlikte bu tasarım 2.3 m x 1 m x 1.5 m ölçülerine ulaşıyor. Kasanın alt kısmında In Win logosunu armatürün yüzeyine yansıtacak bir LED projeksiyon da mevcut. In Win Diéy sınırlı sayıda üretilecek.



    https://www.techpowerup.com/265715/di-y-is-an-astounding-new-case-design-only-in-win-could-conjure-up Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 19 dk. yeni yorumcu
    Ne gerek var ya çok saçma onun yerine rame para yatır
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    Lana-Del-Rey (Alp ) 3 sa.
    Gerek var mıydı cidden?
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