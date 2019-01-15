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İnce çerçeveli oyuncu bilgisayarı | Predator Triton 500

4 ay
7,6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyun odaklı dizüstü bilgisayarlar sadece performans değil tasarımlarıyla da yarışacak gibi görünüyorlar. Acer'ın yeni modeli özellikle ince çerçeveli ekran tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.
Acer'ın oyuncular için yüksek performanslı bilgisayarlar sunduğu Predator markasındaki yeni modeli Triton 500 özellikle ince çerçeveli ekranıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Bilgisayarın tüm detayları videomuzda. 

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serdar_k 4 ay
ekranı 2k olsa çok daha iyi olurmuş
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aspirin_00 4 ay
şarjı ne kadar gidiyor yükte yada stabilde iken fiyatını sormuyorum :D
kasa metalik renkte olsa daha iyi oalbilirdi sanki 2. kalite plastikle kaplı görünüyor.
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kesbi 4 ay
İyidir hoştur da benena. Bu ekonomik şartlarla, bu fiyatlarla anca böyle vidyolarına bakarız.
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Nevfel 4 ay
O kasaya rtx2080 sığabiliyorsa nvidia gerçekten mobilde bir devrim daha yapıyor demektir.
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