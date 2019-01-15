İnce çerçeveli oyuncu bilgisayarı | Predator Triton 500

Oyun odaklı dizüstü bilgisayarlar sadece performans değil tasarımlarıyla da yarışacak gibi görünüyorlar. Acer'ın yeni modeli özellikle ince çerçeveli ekran tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Acer'ın oyuncular için yüksek performanslı bilgisayarlar sunduğu Predator markasındaki yeni modeli Triton 500 özellikle ince çerçeveli ekranıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Bilgisayarın tüm detayları videomuzda.