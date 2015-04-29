Industrial Revolution III üç boyutlu yazıcı modeli, dünyanın ilk montaj yapabilen çözümü olarak dikkat çekiyor

Kısa bir süre içerisinde üretim sürecinde devrim yaratan üç boyutlu yazıcılar, günümüzde daha çok kullandıkları materyaller ve hızlarıyla gündeme geliyor ve birbirlerinden ayrılıyor. Industrial Revolution III ise süreçteki büyük bir eksiği kapatıyor.

Kickstarter'da Buzz Technology Limited tarafından başlatılan ve 50,000 pound toplamayı hedefleyen Industrial Revolution III, baskı sürecinde diğer birçok üç boyutlu yazıcı gibi plastik malzemeyle çalışma gösteriyor, esas farkını ise bastığı parçayı çalışabilir hale getirebilmesiyle koyuyor.

Kickstarter sayfasındaki örnek üzerinden gittiğimiz zaman hareket edebilir bir radyo kontrollü oyuncağın gövdesini basabilen, paket halide gelen diğer parçalarını ise direkt olarak kendi içerisinde uygun yerlere koyarak bu oyuncağı çalışır hale getirebilen yazıcı, bu noktada dünyanın ilk çözümü olduğunu iddia ediyor ve gerçekten de etkili bir sürecin kapılarını aralıyor.

İlginç bir çalışma mantığı bulunan Industrial Revolution III, tabiki hayal gücüne bağlı olarak birçok diğer ürün için de kullanılabilir bir yapı ortaya koyuyor. Yazıcı yapılacak en az 3,350 pound gibi oldukça yüksek bağış miktarıyla 2015 Ekim ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/buzztechnology/the-industrial-revolution-iii-become-a-global-desi