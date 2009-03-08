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Inno3D, iChiLL serisi GeForce GTS 250 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inno3D, iChiLL serisi GeForce GTS 250 modelini duyurdu
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Nvidia'nın Hannover, Almanya'da düzenlenen CeBIT 2009 fuarına paralel olarak GeForce GTS 250 modelini duyumasıyla birlikte firmanın iş ortakları da arka arkaya yaptıkları anonslarla yeni ekran kartları lanse etmeye başladılar. Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Inno3D de GeForce GTS 250 için iChiLL serisi yüksek performanslı yeni bir model tanıttı.

Inno3D'nin yeni ekran kartında Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G92b GPU'su kullanılıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 128x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor ve grafik işlemcisi 786MHz'de, bellekleri ise 2300MHz'de görev yapıyor.

Inno3D'nin iChiLL serisi yeni ekran kartı saat hızları kadar sahip olduğu özel soğutucusuyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Konusunda uzman isimlerden birisi olan Arctic Cooling tarafından geliştirilen çift fanlı, Bakır tabanlı dört ısı aktarım borusuna (her biri 6mm kalınlığında) sahip win Turbo Pro isimli soğutucuyla desteklenen kartın referans tasarıma kıyasla çok daha serin çalıştığı bildiriliyor.

DirectX 10 desteği sunan, destek veren anakartlarda SLI kurulumuna olanak tanıyan, ayrıca CUDA ve PhysX teknolojilerine göz kırpan ekran kartında çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer verilmiş. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen kartın fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

Inno3D, iChiLL serisi GeForce GTS 250 modelini duyurdu
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Inno3D, iChiLL serisi GeForce GTS 250 modelini duyurdu
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justbejust 10 yıl
güzel hız aşırtma yapmışlar, 4000 serisi indirimleri buraya yansıdıktan sonra fiyatları karşılaştırmak uygun olur.
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emre sönmez 10 yıl
üüüff :) fana bak :D gel aşırt beni diyo resmen kart :D ama yeterince açırtmışlar zaten :D 800 mhz i devircek nerdeyse çekirdek frekansı :)sıcak havayı kasanın dışına atmayan soğutucular arasında en başarılısı sanırım bu sene.. tabi o üstteki plastik zamazingoların üstünde zalman yazmasını ne kadar çok isterdik :D kusursuz kadı kızı olurdu resmen :D
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tiCCky 10 yıl
Krizden eLde kaLan gpuLarı satmaya ÇalışıyoLar sanırım...
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maviay1980 10 yıl
hd 4870 yaza düşer 149 dolara düştü Yurt dışında daha bizde 200$dan fazla.bence 4870 ile gts250 kıyaslamanın yanısıra soğutucularına bakmak lazım.Şunuda söylemekte yarar var gts 250 Nvidia 9800Gtx+dan 3-4 fps daha iyi sonuç verecektir.
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murettep 10 yıl
4870 gts250 den daha mı iyi birde Türkiyede 175 dolar seviyesine yaza kadar düşer mi 4870?
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maviay1980 10 yıl
Bu soğutucu gayet iyi Inno3d iChill kullanmaya başlamıştı.Soğutucu kartada tam olarak oturmuş sanırım demi.Beğenmeyenleriniz çıksada yüksek performanslı kartlara iyi soğutucu gerek 55nm üretim teknolojisi olsada...
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max975 10 yıl
çok sade bir fan tasarımı.
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Vuze 10 yıl
fanına hasta oldum diyebilirim çok güzel olmuş
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red_wolf 10 yıl
g92 nın gırmedıgı sekıl kalmadı artık, habıre bıseyler yapıp yenıden aynı gpu yu satıyorlar tamam kotu oldukları soylenemez ama daha ıyı gpu lar bıle artık yavas yavas yerlerını devredecek konumdalar
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