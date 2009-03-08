Inno3D, iChiLL serisi GeForce GTS 250 modelini duyurdu

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Nvidia'nın Hannover, Almanya'da düzenlenen CeBIT 2009 fuarına paralel olarak GeForce GTS 250 modelini duyumasıyla birlikte firmanın iş ortakları da arka arkaya yaptıkları anonslarla yeni ekran kartları lanse etmeye başladılar. Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Inno3D de GeForce GTS 250 için iChiLL serisi yüksek performanslı yeni bir model tanıttı.

Inno3D'nin yeni ekran kartında Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G92b GPU'su kullanılıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 128x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor ve grafik işlemcisi 786MHz'de, bellekleri ise 2300MHz'de görev yapıyor.

Inno3D'nin iChiLL serisi yeni ekran kartı saat hızları kadar sahip olduğu özel soğutucusuyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Konusunda uzman isimlerden birisi olan Arctic Cooling tarafından geliştirilen çift fanlı, Bakır tabanlı dört ısı aktarım borusuna (her biri 6mm kalınlığında) sahip win Turbo Pro isimli soğutucuyla desteklenen kartın referans tasarıma kıyasla çok daha serin çalıştığı bildiriliyor.

DirectX 10 desteği sunan, destek veren anakartlarda SLI kurulumuna olanak tanıyan, ayrıca CUDA ve PhysX teknolojilerine göz kırpan ekran kartında çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer verilmiş. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen kartın fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

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