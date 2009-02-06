Inno3D'nin düşük güç tüketimli GeForce 9600GT/GSO Green Edition modelleri göründü

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Nvidia'nın düşük güç tüketimine sahip, enerji verimli GeForce 9600GT varyasyonu (Green Edition) üzerinde çalıştığına dair haberleri geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Firmanın önde gelen iş ortaklarından ve sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Inno3D'nin GeForce 9600GT/GSO Green Edition modelleri gün ışığına çıktı.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi kartların teknik özelliklerinde herhangi bir farklılık bulunmuyor ve saat hızları korunuyor. 650/1625/1800MHz olarak belirlenen GPU, paralel işlemci ve bellek saat hızlarına sahip olan kartlardaki dikkat çekici değişimin ise doğrudan güç tüketimine etki eden parametrelerde olduğunu söyleyebiliriz.

GPU çalışma gerilimi 1.1v'den 1.0V (±%2) seviyesine çekilen kartlardaki PCIe güç konnektörleri de kaldırılmış. Yapılan değişikliklerle güç tüketiminin 96 Watt'dan 59 Watt seviyesine çekildiği bu sayede kartların ek güç girişine gereksinim duymaksızın çalışabildiği belirtiliyor. Inno3D'nin yeni modelleriyle ilgili olarak şimdilik herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.

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