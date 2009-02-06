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Inno3D'nin düşük güç tüketimli GeForce 9600GT/GSO Green Edition modelleri göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inno3D'nin düşük güç tüketimli GeForce 9600GT/GSO Green Edition modelleri göründü
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Nvidia'nın düşük güç tüketimine sahip, enerji verimli GeForce 9600GT varyasyonu (Green Edition) üzerinde çalıştığına dair haberleri geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Firmanın önde gelen iş ortaklarından ve sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Inno3D'nin GeForce 9600GT/GSO Green Edition modelleri gün ışığına çıktı.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi kartların teknik özelliklerinde herhangi bir farklılık bulunmuyor ve saat hızları korunuyor. 650/1625/1800MHz olarak belirlenen GPU, paralel işlemci ve bellek saat hızlarına sahip olan kartlardaki dikkat çekici değişimin ise doğrudan güç tüketimine etki eden parametrelerde olduğunu söyleyebiliriz.

GPU çalışma gerilimi 1.1v'den 1.0V (±%2) seviyesine çekilen kartlardaki PCIe güç konnektörleri de kaldırılmış. Yapılan değişikliklerle güç tüketiminin 96 Watt'dan 59 Watt seviyesine çekildiği bu sayede kartların ek güç girişine gereksinim duymaksızın çalışabildiği belirtiliyor. Inno3D'nin yeni modelleriyle ilgili olarak şimdilik herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.

Inno3D'nin düşük güç tüketimli GeForce 9600GT/GSO Green Edition modelleri göründü
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Inno3D'nin düşük güç tüketimli GeForce 9600GT/GSO Green Edition modelleri göründü
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Güç tüketimi baya düşürülmüş, Ayrıca fiyatının hiç uygun olacağını zannetmiyorum... HD4670 tavsiye etmeye devam :)
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kayaer07 10 yıl
güzell.

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MÜŞAVİR 10 yıl
Bu kartlar tam olarak HD4670 azraili olur o zaman.

Şu ana kadar psu su zayıf olanlara HD4670 tavsiye ediyorduk. Bu kartlar piyasaya sürülsün HD4670 yerine bu GT yi tavsiye etmek daha akılcı olur. Tabi fiyatın uygun olması lazım.
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max975 10 yıl
düşük güç gerçektende önemli
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