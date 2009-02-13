Inno3D'nin GeForce GTX 260 Freezer X2 modeli göründü

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Nvidia'nın üretim maliyetlerini aşağı çekebilmek adına GeForce GTX 260 için yeni bir baskılı devre tasarımı üzerinde çalıştığını belirtmiş ve yapılması planlanan değişikliklerle birlikte kart başına maliyetin yaklaşık 15$ düşürüleceğini dile getirmiştik. Nvidia'nın P897 kod adını taşıyan yeni baskılı devre tasarımı üzerine inşa edilen ilk GeForce GTX 260 modeli, sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Inno3D'den geldi.

Inno3D'nin GeForce GTX 260 Freezer X2 modeli, baskılı devre tasarımının yanı sıra kullandığı çift fanlı soğutucusuyla da mevcut GTX 260 modellerinden ayrılıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı çift slot tasarımla geliyor ve kullanılan çift fanlı özel soğutucu sayesinde Nvidia'nın referans tasarım GeForce GTX 260 modeline göre daha serin çalıştığı ifade ediliyor.

6 fazlı güç tasarımına sahip olduğu belirtilen ayrıca destek veren anakartlarda Triple SLI kurulumuna da olanak tanıyabilen ekran kartı 448-bit bellek veri yolu desteğine, 216x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Henüz saat hızları konusunda resmi herhnagi bir açıklama yapılmış olmasa da ısı iletim teknolojisinin kullanıldığı özel soğutucu, kartın hız aşırtmalı olarak gelebileceğinin işareti olabilir.

Önümüzdeki ay Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT '09 fuarında tanıtılması beklenen kartın kulllanıma sunulacağı tarih ve fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12038&Itemid=1