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Inno3D'nin GeForce GTX 260 Freezer X2 modeli göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,7b
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35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inno3D'nin GeForce GTX 260 Freezer X2 modeli göründü
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Nvidia'nın üretim maliyetlerini aşağı çekebilmek adına GeForce GTX 260 için yeni bir baskılı devre tasarımı üzerinde çalıştığını belirtmiş ve yapılması planlanan değişikliklerle birlikte kart başına maliyetin yaklaşık 15$ düşürüleceğini dile getirmiştik. Nvidia'nın P897 kod adını taşıyan yeni baskılı devre tasarımı üzerine inşa edilen ilk GeForce GTX 260 modeli, sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Inno3D'den geldi.

Inno3D'nin GeForce GTX 260 Freezer X2 modeli, baskılı devre tasarımının yanı sıra kullandığı çift fanlı soğutucusuyla da mevcut GTX 260 modellerinden ayrılıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı çift slot tasarımla geliyor ve kullanılan çift fanlı özel soğutucu sayesinde Nvidia'nın referans tasarım GeForce GTX 260 modeline göre daha serin çalıştığı ifade ediliyor.

6 fazlı güç tasarımına sahip olduğu belirtilen ayrıca destek veren anakartlarda Triple SLI kurulumuna da olanak tanıyabilen ekran kartı 448-bit bellek veri yolu desteğine, 216x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Henüz saat hızları konusunda resmi herhnagi bir açıklama yapılmış olmasa da ısı iletim teknolojisinin kullanıldığı özel soğutucu, kartın hız aşırtmalı olarak gelebileceğinin işareti olabilir.

Önümüzdeki ay Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT '09 fuarında tanıtılması beklenen kartın kulllanıma sunulacağı tarih ve fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Inno3D'nin GeForce GTX 260 Freezer X2 modeli göründü
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http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12038&Itemid=1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mamito 10 yıl
bncede kartın rngi sogutucyla örtüşmmiş:d
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pegasus1881 10 yıl
asusunkı daha guzel gorunuyor


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emre350z 10 yıl
nvidia ancak bunu yapıyor evirip çevirip ismini değiştirip yeniden satıyor. bu nasıl bi strateji anlamadım doğrusu.
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activ 10 yıl
birde olaya iyi tarafından bakalım bakır borular taşıma kolu olarak değerlendirilebilir:)
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max975 10 yıl
ısınma sorunu olmayan bir kart bu soğutucuyla ne olur bilemem..
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beostar 10 yıl
Çok kaba duruyor.Bi de kasa içinde durcak hava.Ekran kartı iyi soğur ama diğer donanımlar nasıl olur bilemem.Ama yine de güzel duruyor.
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adanarap 10 yıl
merhaba arkadaşlar benim bilgisayarda 512 mb ram wardı fakat bilgisayar bunun 318 ini kullanıordu geri kalanı neden kullanmıor?? 1 gb ram aldım 812 sini kullanıor.. ekran kartına werir diorum gerisini ama bilgisayarımda ekran kartı yok .. online oyunlar cok yavas. bunun sorunun ram olduunu dusunup rami yükselltm ama hala aşırı derece yavaş.... yardımcı olursanız sevinirim şimdiden tşk
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Kadir59 10 yıl
buradan başarılı bir kart gibi gözüküyor
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maviay1980 10 yıl
Donanım haberde Gainward'ın GTX 260 var onun soğutucu daha bi kaliteli gibi gözüküyo bi de ona bakın derim,model bollaştıkça insan ne alacağını şaşırıyo...
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maviay1980 10 yıl
esses X2 derken Freezer X2 çift fanlı soğutucudan bahsediyor.Gtx260 tek gpu ya sahip.Isı boruları hoş duruyo da soğutucu bloğun kanatları sık değil yoğun bir soğutma olamaz.Gigabyte Silen Pipe türü hem ısı borulu hem çift fanlı bakır aksamlı bir soğutucuyla gelse daha iyi satar kart.
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esses... 10 yıl
X2 derken PCB nin üstünde iki teni GPU mu var yoksa iki tane fan mı var anlamadım, yazı pek açıklayıcı değil.
bildiğim kadarıyla GTX295 ikitane gtx260 gpu sundan oluşuyordu.
bu da toplama GTX295 mi oluyor acaba...
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[S]aint 10 yıl
Vay be Inno3D : )
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
sparkle nin yanlıs hatırlamıyorsam buna benzer bir modeli vardı 4870.cok benziyorlar.ne diyim alana hayırlı olsun.
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Bu marka benim aldığım ilk ekran kartı olamaz


Soğtucu güzelmiş.
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Númenóre 10 yıl
soğutucu şahane gözüküyor.
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MÜŞAVİR 10 yıl

Orjinalden alıntı: Númenóre

soğutucu şahane gözüküyor.




Sonunda şu kartları tuğla görünümünden çıkarmak gelmiş akıllarına. Bu bile bu kartı alamk için geçerli bir sebep.
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Cmtx 10 yıl
Hayatımda Gördüğüm En Güzel Soğutucu
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