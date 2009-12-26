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InnoDisk Matador II: 800MB/sn okuma hızını destekleyen SSD

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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InnoDisk Matador II: 800MB/sn okuma hızını destekleyen SSD
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SSD depolama teknolojisiyle ilgili olarak özellikle son birkaç yıldır endüstrinin yeni depolama standardı olacağı ve 2010 sonrasında hızlı bir şekilde yaygınlaşacağı yönünde çeşitli uzman görüşleri olduğunu biliyoruz. Sayılı günlerin kaldığı yeni yılda SSD teknolojisinin sıçrama yapıp yapamayacağını söylemek şimdilik zor ancak yaşanması muhtemel DRAM kıtlığı SSD'lerle ilgili tüm beklentileri ileri bir tarihe öteleyebilir.

Mekanik disklerin yerini alacağı ve geleceğindepolama standardı olarak kullanılacağı öngörülen SSD teknolojisi için üreticilerin yeni model çalışmaları devam ediyor. Yavaş bir gelişim sergilese de hızla büyüyen SSD pazarında şimdiden güçlü bir oyuncu olmayı hedefleyen üreticiler, yüksek performans sınıfı için özel çözümler hazırlamayı sürdürüyorlar. Tayvan merkezli InnoDisk firması da iddialı bir SSD ile karşımıza çıkıyor.

Fusion-io, OCZ ve Super Talent gibi firmaların üst seviye modellerine benzer şekilde PCIe x8 ara birimini kullanan ve tasarımı itibariyle depolama sürücüsünden öte ekran kartlarını andıran yeni sürücü 800MB/sn okuma ve 600MB/sn yazma hızlarını destekliyor. Her ne kadar daha hızlı çözümler olsa da ifade edilen okuma ve yazma performansının heyecan verici olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Matador II isimli yeni yeni SSD ayrıca entegre RAID kontrolcüsüne de sahip. 128GB ile 2TB arasında farklı kapasite seçeneklerine sahip olan sürücünün fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor ancak InnoDisk, 2010'da 1 milyon SSD satmayı umuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
zaten 128 gb olani 900 tl basliyor fiyatlari bunu fiyati allah bilir ne olur admalar 1milyon satacakmis 2 tb 500 adet satsin helal olsun vallah sacma sapan olaylar haber icin tesekkurler
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santanio 9 yıl
@batuist e katılıyorum kart çözümleri son kullanıcıya çok uzak. sata3 ün yaygınlaşması ile umarım aynı oranda fiyat kırmaya başlarlar. Böylece biz son kullanıcılarda firmaları bu ürünleri satın alarak mutlu etmeye başlarız....
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Batuist 9 yıl
pci-ex SSDlerin geleceği olduğunu düşünmüyorum.. ömrü kısa teknoloji.. SATA3ün max. hızı bile yeterli olacaktır.. gereksiz ekstra masraf..
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TELESCOPE 9 yıl
extra masraf + israf
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Kumandan 9 yıl
5.000$ 'dan aşağı değildir bunun fiyatı (2 gb. olan model)... Yıllardır değişmeyen tek teknoloji hard diskler evrim geçirmemek için direniyorda direniyor. 2-3 yıl sonra ancak yaygınlaşacak gibi. 128 Gb bir disk alacağım ama trim denilen olay yüzünden muallakta kaldım. Devam etmek yok beklemeye devam !!
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