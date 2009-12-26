InnoDisk Matador II: 800MB/sn okuma hızını destekleyen SSD

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SSD depolama teknolojisiyle ilgili olarak özellikle son birkaç yıldır endüstrinin yeni depolama standardı olacağı ve 2010 sonrasında hızlı bir şekilde yaygınlaşacağı yönünde çeşitli uzman görüşleri olduğunu biliyoruz. Sayılı günlerin kaldığı yeni yılda SSD teknolojisinin sıçrama yapıp yapamayacağını söylemek şimdilik zor ancak yaşanması muhtemel DRAM kıtlığı SSD'lerle ilgili tüm beklentileri ileri bir tarihe öteleyebilir.

Mekanik disklerin yerini alacağı ve geleceğindepolama standardı olarak kullanılacağı öngörülen SSD teknolojisi için üreticilerin yeni model çalışmaları devam ediyor. Yavaş bir gelişim sergilese de hızla büyüyen SSD pazarında şimdiden güçlü bir oyuncu olmayı hedefleyen üreticiler, yüksek performans sınıfı için özel çözümler hazırlamayı sürdürüyorlar. Tayvan merkezli InnoDisk firması da iddialı bir SSD ile karşımıza çıkıyor.

Fusion-io, OCZ ve Super Talent gibi firmaların üst seviye modellerine benzer şekilde PCIe x8 ara birimini kullanan ve tasarımı itibariyle depolama sürücüsünden öte ekran kartlarını andıran yeni sürücü 800MB/sn okuma ve 600MB/sn yazma hızlarını destekliyor. Her ne kadar daha hızlı çözümler olsa da ifade edilen okuma ve yazma performansının heyecan verici olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Matador II isimli yeni yeni SSD ayrıca entegre RAID kontrolcüsüne de sahip. 128GB ile 2TB arasında farklı kapasite seçeneklerine sahip olan sürücünün fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor ancak InnoDisk, 2010'da 1 milyon SSD satmayı umuyor.