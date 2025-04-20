Son Nvidia güncellemeleri performansı artırdı ama şikayetler sürüyor!

Tam Boyutta Gör Nvidia, son olarak 576.02 sürücüsünü yayınladı. Kullanıcılar, 3DMark’ın Steel Nomad kıyaslamasında performansın belirgin şekilde iyileştirdiğini bildirdi. Ancak, bazı oyuncular yeni sürücüyü yükledikten sonra büyük AAA oyunlarda çökme sorunun devam ettiğini dile getirdi.

Nvidia GeForce 576.02 sürücüsü yayınlandı: İki sorun çözülüyor 3 gün önce eklendi

Oyunlarda çökme sorunu devam ediyor

Kullanıcı raporlarına göre RTX 5090, 5080, 5070 Ti ve 5070 ekran kartlarında Steel Nomad testinde %6 - %8 arasında performans artışı olsa da Speed Way ve Time Spa testlerinde neredeyse hiç performans artışı görülmedi. Ayrıca Black Myth Wukong, Assassin's Creed: Shadows, Final Fantasy VII Rebirth, Monster Hunter Wilds gibi büyük oyunlarda çökmelerin devam ettiği bildirildi.

Oyun geliştiricileri: Nvidia 566.36 sürücüsüne geri dönün

Şubat ayından bu yana yayınlanan sürücüler için yama notları, Nvidia'nın oyunlarda çökme, siyah ekran gibi çeşitli sorunların çözdüğünü iddia ediyor. Ancak bazı geliştiriciler, RTX 40 veya 30 serisi kartlara sahip kullanıcılara Aralık ayında yayınlanan 566.36 sürücü sürümünde kalmalarını/geri dönmelerini tavsiye ediyor.

Sürücü sorunlarına ek olarak, Nvidia’nın yeni ekran kartları RTX 40 serisi muadillerine göre çok az performans artışı getiriyor. Özellikle RTX 5070, AMD'nin Radeon RX 9070 ve 9070 XT'siyle sert bir rekabetle karşı karşıya kalırken, 4070 Super ile neredeyse aynı, bazen daha kötü performans gösterdiği için sert eleştirilere maruz kaldı.

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