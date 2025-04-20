Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Son Nvidia güncellemeleri performansı artırdı ama şikayetler sürüyor!

    Nvidia, son sürücü güncellemeleriyle hataları ve çökmeleri gidermeye çalışsa da kullanıcı şikayetleri devam ediyor. 576.02 sürücüsü performans iyileştirmesi sunsa da oyun sorunları devam ediyor.

    nvidia sürücüleri çökme sorunu devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, son olarak 576.02 sürücüsünü yayınladı. Kullanıcılar, 3DMark’ın Steel Nomad kıyaslamasında performansın belirgin şekilde iyileştirdiğini bildirdi. Ancak, bazı oyuncular yeni sürücüyü yükledikten sonra büyük AAA oyunlarda çökme sorunun devam ettiğini dile getirdi.

    Oyunlarda çökme sorunu devam ediyor

    Kullanıcı raporlarına göre RTX 5090, 5080, 5070 Ti ve 5070 ekran kartlarında Steel Nomad testinde %6 - %8 arasında performans artışı olsa da Speed Way ve Time Spa testlerinde neredeyse hiç performans artışı görülmedi. Ayrıca Black Myth Wukong, Assassin's Creed: Shadows, Final Fantasy VII Rebirth, Monster Hunter Wilds gibi büyük oyunlarda çökmelerin devam ettiği bildirildi.

    Oyun geliştiricileri: Nvidia 566.36 sürücüsüne geri dönün

    Şubat ayından bu yana yayınlanan sürücüler için yama notları, Nvidia'nın oyunlarda çökme, siyah ekran gibi çeşitli sorunların çözdüğünü iddia ediyor. Ancak bazı geliştiriciler, RTX 40 veya 30 serisi kartlara sahip kullanıcılara Aralık ayında yayınlanan 566.36 sürücü sürümünde kalmalarını/geri dönmelerini tavsiye ediyor.

    Sürücü sorunlarına ek olarak, Nvidia’nın yeni ekran kartları RTX 40 serisi muadillerine göre çok az performans artışı getiriyor. Özellikle RTX 5070, AMD'nin Radeon RX 9070 ve 9070 XT'siyle sert bir rekabetle karşı karşıya kalırken, 4070 Super ile neredeyse aynı, bazen daha kötü performans gösterdiği için sert eleştirilere maruz kaldı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    alkol vücuttan ne kadar sürede atılır şişme bebek zararlı mı 18 yaşından sonra boy uzar mı akbank artı para nedir türk telekom fiber başvuru

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tcl 30 Se
    Tcl 30 Se
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum