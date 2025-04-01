RTX 4000 ve 3000 kartlarda çökme, donma, kare düşüşü sorunu
Nvidia, RTX 50 serisindeki sorunları tam olarak çözememişken, önceki nesil RTX 4000 ve RTX 3000 kartlarında da çeşitli sorunlar ortaya çıktı. 572.XX sürücüleri, ani çökmeler, donmalar, kare düşüşleri yaşayan çok fazla kullanıcı var.
Önceki nesil Nvidia ekran kartı sahipleri son birkaç aydır oldukça fazla oyunda sorun bildiriyor. 566.36 sürümün eski kartlar için çoğu sorunu çözdüğünü bildiriliyor. Ancak bu çözüm, en son Nvidia uygulamasında gerekli olan bazı DLSS özelliklerine yönelik desteği kaldırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo