2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Oyun geliştiricileri, 572.XX sürücülerinin inZoi ve The First Berserker: Khazan dahil birkaç oyunda kare düşüşüne ve takılmalara neden olduğunu açıkça kabul etti. Sorun, RTX 4000 ve 3000 ekran kartlarında yaşanıyor ve şu an için tek çözüm; 566.36 sürüme geri dönmek.

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RTX 4000 ve 3000 kartlarda çökme, donma, kare düşüşü sorunu

Nvidia, RTX 50 serisindeki sorunları tam olarak çözememişken, önceki nesil RTX 4000 ve RTX 3000 kartlarında da çeşitli sorunlar ortaya çıktı. 572.XX sürücüleri, ani çökmeler, donmalar, kare düşüşleri yaşayan çok fazla kullanıcı var.

Önceki nesil Nvidia ekran kartı sahipleri son birkaç aydır oldukça fazla oyunda sorun bildiriyor. 566.36 sürümün eski kartlar için çoğu sorunu çözdüğünü bildiriliyor. Ancak bu çözüm, en son Nvidia uygulamasında gerekli olan bazı DLSS özelliklerine yönelik desteği kaldırıyor.

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Nvidia 572 sürücüleri eski ekran kartlarında sorunlar yaşatıyor