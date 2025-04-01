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    Nvidia 572 sürücüleri eski ekran kartlarında sorunlar yaşatıyor

    Son yayınlanan NVIDIA 572 numaralı sürücüler eski ekran kartlarında çok fazla soruna neden oluyor. Oyun geliştiricileri, RTX 40 ve RTX 30 serisi kullanıcılarına eski sürücüleri öneriyor.
    nvidia 572 sürücü sorunu rtx 4000 & 3000 kartlar Tam Boyutta Gör
    Oyun geliştiricileri, 572.XX sürücülerinin inZoi ve The First Berserker: Khazan dahil birkaç oyunda kare düşüşüne ve takılmalara neden olduğunu açıkça kabul etti. Sorun, RTX 4000 ve 3000 ekran kartlarında yaşanıyor ve şu an için tek çözüm; 566.36 sürüme geri dönmek.

    RTX 4000 ve 3000 kartlarda çökme, donma, kare düşüşü sorunu

    Nvidia, RTX 50 serisindeki sorunları tam olarak çözememişken, önceki nesil RTX 4000 ve RTX 3000 kartlarında da çeşitli sorunlar ortaya çıktı. 572.XX sürücüleri, ani çökmeler, donmalar, kare düşüşleri yaşayan çok fazla kullanıcı var.

    Önceki nesil Nvidia ekran kartı sahipleri son birkaç aydır oldukça fazla oyunda sorun bildiriyor. 566.36 sürümün eski kartlar için çoğu sorunu çözdüğünü bildiriliyor. Ancak bu çözüm, en son Nvidia uygulamasında gerekli olan bazı DLSS özelliklerine yönelik desteği kaldırıyor.

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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 5 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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