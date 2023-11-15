Kutusuna sığamayan kamera Insta360 x3

Son zamanlarda oldukça popüler olan 360 çekimler, Insta360 x3 ile doruklara ulaşıyor. Oldukça zarif ve şık kutu ile gelen bu ürün, bize neler sunuyor? Sizler için hızlıca yorumladık.

Zarif ve şıklığıyla dikkat çeken Insta360 x3 kutusu göz alıyor. Bu göz alan kutunun içeriğinden bahsetmemiz gerekirse ürünün bodysi, bodysini korumak ve taşımak için bir adet çanta, type c şarj kablosu, kullanım kılavusu ve lens bezi olarak geliyor kutu. 180 gram ağırlığında gelen bu ürün çıkarılabilir batarya ile geliyor, micro sd kartla çekim yapabiliyoruz. Insta 360 x3 bir çok alanda kullanılmak üzere fark yaratıcı bir kamera. 2.3"lik ekran ile tasarımda büyük yenilik görüyoruz. Ortalama 80 dakikalık çekim süresi veren bataryasıyla beraber 1/2"lik ekranımız var. 48 Megapixel fotoğraf çekme yeteneği var. Küresel çekimde ise 72 mp çekebiliyor. Tek açılı çekimde 4K 30 fps çekimler yapabiliyoruz. 8K'lık timelapse özelliğiyle iyi bir yenilik görüyoruz. Insta 360 yazılım tarafındada çok hızlandı ve uygulaması çok pratik kullanım imkanı veriyor. Ekran kısmına dönmemiz gerekirsede görüntü izleme alanında çok daha iyi izleme sağlayabiliyoruz. Son olarak değinmek gerekirse su geçirmez aksiyon kamerası kılıfsız 10 metre derinliğe kadar kullanım imkanı veriyor. Harici kılıf ile 45-50 metrelere kadar kullanım sunuyor. Ürünü satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz: https://amzn.to/49o5Fry



