Jet Hızında Kullanım Sunan Mikrofon |DJI Mic İnceleme

Jet hızında pratiklik sağlayan Dji Mic ürünü bizim için neler sunuyor? Hem kameralarda çalışan hemde android ve ios ürünlerlede çalışıyor. Kutudan çıkar çıkmaz mutlu etmeye başlayan ürün sizlerle.

Bu ürün kameralarla kullanmanın yanı sıra android ve ios ürünlerlede çalışıyor. Telefonla da testler yaptığımda sorunsuz bir kullanım yaşatan bu mikrofon gayet tatmin edici bir kalitede. Nasıl bağlanıyor kısmına geçecek olursak, alıcı ve vericileri kutusundan çıkartarak çok pratik bir eşleme yaptığını görebiliriz. İsterseniz tek kişilik kayıtta sterio olarak kullanabilirsiniz. İstersenizde iki kişilik çekimlerde ayrı ayrı kullanabilirsiniz.

Alıcılar ve verici çok hızlı bir şekilde eşlenebiliyor. Üzerindeki mini ekrandan ses şiddetlerini görebiliyorsunuz. Kutu içerisinden çıkan bağlantı aparatlarını cihazınıza uygun olanı tercih ederek alıcınıza takıyorsunuz. Cihazın kamerasından alacağınız tüm kayıtlar bundan sonra bu mikron ile kaydedilecek.

Gain kısmı içinde düzenle yapmanız çok kolay. 2.4GHz kablosuz bant ile 250 metreye kadar kayıt yapabildiği iddia ediliyor. 8GB'lık hafıza ile kendi dahilisinede kayıt yapabiliyor. Buda cihazınızda yaşanacak sorunların önüne geçen bir çözüm oluyor. Dokunmatik ekranı sayesinde ayarlar arasında gezinmenizde oldukça kolay.

Alıcı 5 saat pil ömrü varken 5,5 saatlik verici saat süresi var. Kutu ile 15 saatlik pil süresine sahip olabiliyorsunuz. Buda gün boyu sorunsuz şekilde kayıt alabileceksiniz demektir.

Bu ürünü gayet başarılı bulduk ve beğendik. Bu yüzden ikinci bir set daha temin ettik. Bu ürünlerin konforu işimizi oldukça kolaylaştırdı. Bize kolaylık sağlayan bu ürün hakkında siz neler düşünüyorsunuz?

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