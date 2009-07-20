Intel 34nm üretim teknolojisiyle SSD maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor

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Önümüzdeki yıllarda endüstride ortak standart olarak kullanılması ve mekanik disklerin yerini alması beklenen katı hal sürücüleri yani SSD'ler iddialı olan isimlerden birisi de yarıiletken devi Intel. Bilindiği üzere firma birkaç yıldır kendi SSD çözümlerini de üretiyor ayrıca pek çok bellek üreticisine SSD çözümleri sağlıyor. NAND flash yongaları da dahil olmak üzere kendi geliştirdiği SSD çözümlerini pazarda yaygınlaştırmayı planlayan firma, yeni nesil üretim teknolojilerinin getireceği performans kazancı ve maliyet avantajıyla daha hızlı, daha yüksek kapasiteli ve dayha uygun fiyatlı sürücüler hazırlamayı planlıyor.

NAND flash bellek yongası üretiminde bir süredir 34nm üretim teknolojisine geçiş yapacağı konuşulan Intel'in çalışmaları netleşiyor. firmanın Postville kod adıyla geliştirdiği 34nm SSD'ler, IM Flash tarafından hazırlanan NAND flash bellek yongalarını kullanacak. Bilindiği üzere IM Flash firması, Intel ve depolama çözümlerinde endüstri devi isimlerden birisi olan Micron ortaklığında kurulmuştu. Yeni modellerin X25-M serisi altında lanse edilmesi beklenen 80GB, 160GB ve 320GB olmak üzere en azından ilk etapta üç farklı kapasite seçeneğinin pazara sunulması bekleniyor.

Intel'in hazırladığı en yüksek kapasiteli SSD modeli olacak 320GB'lık çözüm için henüz net bir maliyet bilgisi olmamakla birlikte örneğin 160GB'lık modelin yeni üretim teknolojisinin sağladığı maliyet avantajıyla firmanın satılmakta olan 160GB'lık mevcut modelinden (50nm yaklaşık 400 Avro) en az 100$ daha düşük maliyete sahip olacağı bildiriliyor. MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanacak 34nm SSD modellerinin yanı sıra Intel cephesinde aynı üretim teknolojisiyle hazırlanacak SLC (Single Level Cell) tabanlı çözümlerin ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

X18-E ve X25-E serisi SSD'lerde kullanılacak SLC NAND flash yongalarının da X25-M serisi sonrasında hazır olması bekleniyor. Öte yandan bilindiği üzere SSD'lerde bellek yongaları kadar kullanılacak kontrolcü de büyük önem taşıyor. Gelen bilgilere göre Intel okuma hızı 200MB/sn ve üzerine çıkabilen 10 kanal NAND flash kontrolcüsünü yeni SSD'lerinde de kullanabilir ancak özellikle yüksek performans segmenti için hazırlanacak 34nm SLC tabanlı modellerde firmanın nasıl bir strateji izleyeceği de merak konusu çünkü rekabetin arttığı pazarda yüksek hızlı SSD sayısı her geçen gün artıyor.