Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel: Android 4.0, x86 optimizasyonları içeriyor

7 yıl
11,5b
1
9
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Daha yakın işbirliği içerisinde olacaklarını iki ay önce açıklayan Intel ve Google yakınlaşması meyvelerini vermeye başladı. Intel cephesinden yapılan açıklamaya göre, resmi lansmanı kısa bir süre önce gerçekleştirilen Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0 işletim sistemi, x86 mimarisi için çeşitli optimizasyonlar içeriyor. Bizzat Intel sözcüsü Suzy Greenberg tarafından açıklanan bilgiye göre, Android 4.0 içerdiği optimizasyonlarla x86 tabanlı cihazlara da destek getiriyor. 
Intel tabanlı akıllı telefon ve yeni nesil tablet bilgisayarların önümüzdeki yılın ilk yarısında kullanıma sunulmaları bekleniyor. Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Medfield kod adlı yeni yongada sistem platformunu kullanacak olan bu cihazlar, platform bazındaki yaygın destek sayesinde, Android, Windows ve Linux ortamlarında çalışabilecekler. 
Intel, Oak Trail platformu ile bekleme durumunda ARM çözümleriyle benzer güç tüketim seviyesini yakaladığını, yük altındaki tüketimin ise Medfield ve devamında gelecek ileri nesil platformlarla sağlayacağını hatta geride bırakacağını söylüyor. 
Intel cephesinde bakan yardımcılarından Mooley Eden konuyla ilgili açıklamasında, "ARM'ın yaptıklarını saygı duyuyoruz ve onların da bize saygı duyduğunu düşünüyoruz yok eğer duymuyorlarsa, çok yakında duyacaklar" demişti. 22nm fabrikasyon süreci ve 3D transistör teknolojisi ile transistör seviyesinde verimliliği ciddi oranda arttıran Intel, her alanda daha performanslı ve daha az güç tüketen işlemciler sunma noktasında yoğun bir çalışma içerisinde. Akıllı telefon ve tablet pazarında 2012'den agresif bir politika izlemeyi hedef belirleyen Intel, daha rekabetçi olabilmek adına Atom işlemci ailesinin geliştirme programını da hızlandırdı.
Android 4.0 işletim sisteminin fayda sağladığı tek platform x86 değil. MIPS tarafından da bir açıklama geldi ve Google'ın yeni işletim sisteminde destek olduğu açıklandı. MIPS sözcüsü konuyla ilgili olarak MIPS işlemciler için Android 4.0'ın kısa süre içerisinde hazır olacağını belirtti. Uzunca bir süredir sessizlik içerisinde olan MIPS'in, değişen pazar koşulları ve değişen kullanıcı alışkanlıkları çerçevesinde akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarlarına ilgi duyduğu konuşuluyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rubisco 7 yıl
Win8 de ARM desteği olması, ARM için yazılmış çok özel, illaki olmasını isteyeceğimiz çok çok özel bir uygulama olmadığı sürece, başka bir yerde eşi benzeri olmayan bişey, nasıl olacaksa, ancak bu durumda işe yarar. Onun dışında gerçek anlamda bi işe yaramaz. Arm az yakar kompakt vs. onlar ayrı. Kolay kullanım, windowsdan alştığımız şeylerin olmasını sağlar belki, biçok insan bunun için bile isteyebilir o da ayru durum.
Win8 için, hafif x86 uygulamaların hızlıca kolayca port edilmesi için hazır dünya kadar kütüphane yayınlarlar. Win8+ ARM için bi dünya zımbırtı faln çıkar, bunu da diğer platformlardan daha hızlı verimli uygulama geliştirme ortamı ile yaparlar o zman gerçekten win8 tablet yada telefonda gerçekten işe yarar hale gelir. Anahtar kelimeler uyumluluk, hızlı ve verimli uygulama geliştirme ve uygulamaların port edilmesindeki kolaylık.
Arm'da lisans ücreti ile win8 çalıştırmaktansa x86 da daha uygun şartlarda android çalıştırmak daha uygun olabilir mesela.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MarlonJD 7 yıl
Windows isletim sistemi 8 ile birlikte ARM destegi getirirken , Android'de 4.0 ile x86 ya destek veriyor.. Hahaaha hosuma gitti .d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 7 yıl
Intel cephesinde bakan yardımcılarından Mooley Eden konuyla ilgili açıklamasında, "ARM'ın yaptıklarını saygı duyuyoruz ve onların da bize saygı duyduğunu düşünüyoruz yok eğer duymuyorlarsa, çok yakında duyacaklar" demişti.

Offf klas konuşmuş be! :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
AMD' de girse bir rekabet başlasa yeniden. performanslar ve fiyatlar kapışsa :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K0rkunc 7 yıl
Intel telefon işine girerse önümüzdeki yıl ülk fan soğutmalı daha sonraki yılda su soğutmalı telefonlarımız olur :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
birolhan1 7 yıl
arm işlemcilerde bildiğim kadarıyla x86 lisansı yok eğer olurda intel x86 ile bu sektore girer tutunursa vay halimize telefon deil işlemci alırız bundan sonra bide amdde girer bu sektore cpu savaşları başlar sonra :) intel işi biliyor kim ne derse desin..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cebm1k 7 yıl
Intel bu belli olmaz.bakarsın Akıllı telefon ve tablet pc alanında arm platformundan daha iyi performans (güç tüketimi ve onunla orantılı işlem gücü açısından)sergiler.adamlar yığınla para harcıyor arge çalışmalarına.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chembond 7 yıl
2012 yılında işlem gücü bakımından şu ankilere göre kat kat daha güçlü, GPU bakımından kat kat daha rezil akıllı telefonlar göreceğiz demekki...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmypc 7 yıl
Intelin de bu işe yoğunlaşması telefon ve tabletlerde heyecanın artmasına sebep olup, bence mobil cihazlarda intel teknolojisiyle ilerde öncü de olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Nokia N9 video inceleme 7 yıl LG Optimus 7 E900 Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim