Intel: Android 4.0, x86 optimizasyonları içeriyor

Daha yakın işbirliği içerisinde olacaklarını iki ay önce açıklayan Intel ve Google yakınlaşması meyvelerini vermeye başladı. Intel cephesinden yapılan açıklamaya göre, resmi lansmanı kısa bir süre önce gerçekleştirilen Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0 işletim sistemi, x86 mimarisi için çeşitli optimizasyonlar içeriyor. Bizzat Intel sözcüsü Suzy Greenberg tarafından açıklanan bilgiye göre, Android 4.0 içerdiği optimizasyonlarla x86 tabanlı cihazlara da destek getiriyor.

Intel tabanlı akıllı telefon ve yeni nesil tablet bilgisayarların önümüzdeki yılın ilk yarısında kullanıma sunulmaları bekleniyor. Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Medfield kod adlı yeni yongada sistem platformunu kullanacak olan bu cihazlar, platform bazındaki yaygın destek sayesinde, Android, Windows ve Linux ortamlarında çalışabilecekler.

Intel, Oak Trail platformu ile bekleme durumunda ARM çözümleriyle benzer güç tüketim seviyesini yakaladığını, yük altındaki tüketimin ise Medfield ve devamında gelecek ileri nesil platformlarla sağlayacağını hatta geride bırakacağını söylüyor.

Intel cephesinde bakan yardımcılarından Mooley Eden konuyla ilgili açıklamasında, "ARM'ın yaptıklarını saygı duyuyoruz ve onların da bize saygı duyduğunu düşünüyoruz yok eğer duymuyorlarsa, çok yakında duyacaklar" demişti. 22nm fabrikasyon süreci ve 3D transistör teknolojisi ile transistör seviyesinde verimliliği ciddi oranda arttıran Intel, her alanda daha performanslı ve daha az güç tüketen işlemciler sunma noktasında yoğun bir çalışma içerisinde. Akıllı telefon ve tablet pazarında 2012'den agresif bir politika izlemeyi hedef belirleyen Intel, daha rekabetçi olabilmek adına Atom işlemci ailesinin geliştirme programını da hızlandırdı.

Android 4.0 işletim sisteminin fayda sağladığı tek platform x86 değil. MIPS tarafından da bir açıklama geldi ve Google'ın yeni işletim sisteminde destek olduğu açıklandı. MIPS sözcüsü konuyla ilgili olarak MIPS işlemciler için Android 4.0'ın kısa süre içerisinde hazır olacağını belirtti. Uzunca bir süredir sessizlik içerisinde olan MIPS'in, değişen pazar koşulları ve değişen kullanıcı alışkanlıkları çerçevesinde akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarlarına ilgi duyduğu konuşuluyor.