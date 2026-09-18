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    Gears of War E-Day'i 4K Ultra ayarlarda oynamak için sistem gereksinimleri belli oldu

    The Coalition ve Xbox Games Studios, Gears of War: E-Day'in nihai PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Oyun 6 Ekim'de PC ve Xbox'a çıkış yapacak, Premium Edition'a sahip olanlar erkenden oynayacak.

    Gears of War E-Day PC sistem gereksinimleri 4K Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un bir sonraki Xbox’a özel oyunu Gears of War: E-Day'in çıkışına birkaç hafta kaldı. Oyun, planlandığı gibi "gold" statüsüne (nihai üretim aşamasına) ulaştı. The Coalition stüdyo yöneticisi Mike Crump, bu haberi bugün duyururken aynı zamanda oyunun resmi PC sistem gereksinimlerine dair güncel bilgileri de paylaştı.

    Gears of War: E-Day PC sistem gereksinimleri nasıl?

    Gears of War: E-Day PC sistem gereksinimleri minimum Tam Boyutta Gör
    Gears of War: E-Day PC sistem gereksinimleri üç farklı ayarda açıklandı: minimum, önerilen ve ultra. Minimum gereksinimler nispeten erişilebilir düzeyde; ekran kartı olarak Nvidia GeForce RTX 5050, Nvidia GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 6600 veya Radeon RX 9060 modellerinden birinin olması gerekiyor. İşlemci tarafında ise en az AMD Ryzen 5 2600X, Intel i7-6850K veya Intel i5-10400 işlemciye ihtiyaç duyuluyor. Bu gereksinimleri karşıladığınızda oyunu 1080p çözünürlükte ve 60 FPS hızında oynayabileceksiniz. İşte Gears of War: E-Day'i çalıştırmak için gereken PC sistem gereksinimleri:

    Minimum (Orta grafik ayarları, 1080p 60FPS, DLSS/FSR/TSR/XeSS)

    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050 / RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600 / Radeon RX9060
    • İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X / Intel i7-685t0K / Intel i5-10400
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Kullanılabilir alan: 115 GB

    Önerilen (Yüksek grafik ayarları, 1440p 60+FPS, DLSS/FSR/TSR/XeSS)

    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 / RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Radeon RX9060XT
    • İşlemci: AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Kullanılabilir alan: 115 GB

    Ultra (En yüksek grafik ayarları, 4K 60+FPS, DLSS/FSR/TSR/XeSS)

    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti / AMD Radeon RX 7900 XT
    • İşlemci: AMD Ryzen 7 7800X3D / Intel i7-14700K
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Kullanılabilir alan: 115 GB

    Gears of War: E-Day'in öne çıkan PC özellikleri arasında; Nvidia DLSS 5, AMD FSR 4 ve Intel XeSS 3.0 gibi görüntü ölçeklendirme teknolojileri yer alıyor. Oyun ayrıca donanım tabanlı ışın izleme (ray tracing) destekli yansımalar, gölgeler ve aydınlatma (global illumination) özelliklerini de barındırıyor. Gelişmiş PC ayarlarıyla birlikte yerleşik performans testi (benchmark) modunu kullanabilecek, ayrıca HDR ve ultra geniş monitör desteğinden de yararlanabileceksiniz. Son olarak, tüm sistem yapılandırmaları için 115 GB SSD depolama alanı gerekiyor.

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