Gears of War E-Day'i 4K Ultra ayarlarda oynamak için sistem gereksinimleri belli oldu

Gears of War: E-Day PC sistem gereksinimleri nasıl?
Minimum (Orta grafik ayarları, 1080p 60FPS, DLSS/FSR/TSR/XeSS)
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050 / RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600 / Radeon RX9060
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X / Intel i7-685t0K / Intel i5-10400
- Bellek: 12 GB RAM
- Kullanılabilir alan: 115 GB
Önerilen (Yüksek grafik ayarları, 1440p 60+FPS, DLSS/FSR/TSR/XeSS)
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 / RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Radeon RX9060XT
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K
- Bellek: 16 GB RAM
- Kullanılabilir alan: 115 GB
Ultra (En yüksek grafik ayarları, 4K 60+FPS, DLSS/FSR/TSR/XeSS)
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti / AMD Radeon RX 7900 XT
- İşlemci: AMD Ryzen 7 7800X3D / Intel i7-14700K
- Bellek: 16 GB RAM
- Kullanılabilir alan: 115 GB
Gears of War: E-Day'in öne çıkan PC özellikleri arasında; Nvidia DLSS 5, AMD FSR 4 ve Intel XeSS 3.0 gibi görüntü ölçeklendirme teknolojileri yer alıyor. Oyun ayrıca donanım tabanlı ışın izleme (ray tracing) destekli yansımalar, gölgeler ve aydınlatma (global illumination) özelliklerini de barındırıyor. Gelişmiş PC ayarlarıyla birlikte yerleşik performans testi (benchmark) modunu kullanabilecek, ayrıca HDR ve ultra geniş monitör desteğinden de yararlanabileceksiniz. Son olarak, tüm sistem yapılandırmaları için 115 GB SSD depolama alanı gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: