Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Intel SSD 335 video inceleme "Maliyet odaklı SSD test masamızda"

6 yıl
4,1b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel'in düşük maliyetli SSD depolama sürücülerinden 335 test masamızda. SandForce kontrolcü kullanan sürücünün tüm detayları, beraberinde gelen yazılımlar, sistem açılışına yaptığı katkı, test sonuçları ve diğer tüm detaylar bu videmuzda.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
VoLVoXxX99 6 yıl en beğenilen
Donanımhaber'de donanım haberi!!!
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*666* 6 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop

2 tane hdd'yi raid yaparım hem hız hemde kapasitesi yüksek olur ssd'nin ömrü ne kadar 1 yıla hızı yarıya bile düşüyor 2 tane baracuda al raid yap bak dalgana

işkembeden sallamak kolay wd black hdd ıle ( enhızlı masaustu dısklerden sayılır ) raıd 0 yaparsan sıralı okuma yazma hızın 200mb cıvarı olacak ssd ıle yıne yarısamaz erısım zamanı farkını soylemıyorum bıle
forums.guru3d.com/...
intel.com/...
sankı ssd kullanmıssında 1 sende bozulmus hucreler ölmüş su forumda kac kısı ssd kullanıyo 1 kısı cıkarmı acaba 1 senede ssd omrunu doldurdu dıyen
hadı bozuldu dıyelık 2yıl garantı var gonderırsın pasalar gıbı yenısı gelır
KaleyDeskop2 tane hdd'yi raid yaparım hem hız hemde kapasitesi yüksek olur ssd'nin ömrü ne kadar 1 yıla hızı yarıya bile düşüyor 2 tane ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesci_663 6 yıl
bi bilgisayarım olaydı da ssd li olmayaydı :-D
ssd uçar hdd ancak el sallar
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oğuz*han 6 yıl
Windows kaç puan veriyor acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
SSD nin boşta ve yükte güç tüketimi gerçek mi acaba 0,35 w yükte boşta ise 0,25w yazıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zymrdvn 6 yıl
donanimhaber de son aylarda gördüğüm en güzel, en detaylı incelemeydi. Emeği geçenlere teşekkürler.
Ssd iyi, hoşta bu son aylardaki fiyat artışlarına ne demeli? Geçen yılın seviyesini geçtiler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 6 yıl
Bir tane almaya niyetliyim. Raid0 kullanıyorum, hız olarak tahmin ediyor ama ufak dosyalara veya yoğun işlem yüküne karşı insanı sinir ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PLAYEREG 6 yıl
vatanın 240 gb lığını 247 tl ye sattığı ürün değil mi bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
peters 6 yıl
İçlerinde en ucuzu intel olan ama performansıyla kendinden pahalı olanlara kafa tutuyor ve çoğu yerde geride bırakıyor.Ben olsam alırdım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 6 yıl
o ssd üzerinde devamlı silme
yazma işlemi yaparsan bir yılı göremezsin
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İnception77 6 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop

o ssd üzerinde devamlı silme
yazma işlemi yaparsan bir yılı göremezsin

şehir efsane vol 100000000000000000000000

ben son 1 yıldır en az 4 defa format attım ve yüzlerce oyun kurup kaldırdım program vs yi de saymıyorum ve hala taş gibi
yaklaşık 2 senedir de kullanıyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 6 yıl
2.5 yıldır ssd kullanıyorum hala ilk günkü hızında. hayatımı elektronik ürünler arasında en çok değiştiren 2. üründür ssd. sahip olmayan sadece konuşur.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VoLVoXxX99 6 yıl en beğenilen
Donanımhaber'de donanım haberi!!!
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aslanistan 6 yıl
Bilgisayarımda ikişer tane raid0 konfigürasyonunda disk var biri daha önce kullandığım wd black 1TBx2 diğeri ise daha sonra aldığım team in 120GB x2 diskleri. Boot ile her iki diskle de açılış yapıp aralarındaki farkı karşılaştırıyorum (mekanik diskli windowsta yüklediğim oyunları tekrar yüklemeye üşendiğim için diski tamamen formatlamak istemedim de ) Açılış süresi olsun ses olsun. SSD kendini kanıtlıyor.
Bi ara ssd nin ömrünü uzatmak için (nette öyle tavsiye görünce denemek istedim) tarayıcının cachelerini mekanik diske aldım. Ama sessizliğe bir kere alışmıştım. Çok rahatsız edici olmaya başladığı için vazgeçtim. Dizüstü bilgisayarım hiç olmadı ama olsa ilk yapacağım şey diskini ssd ile değiştirmek olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesci_663 6 yıl
bi bilgisayarım olaydı da ssd li olmayaydı :-D
ssd uçar hdd ancak el sallar
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
17:31
Monster'da Bu Hafta - Need for Speed
6,7b izlenme · 2 ay
16:20
Monster'da Bu Hafta - Call of Duty Modern Warfare Remastered
8,9b izlenme · 6 ay
17:03
Monster'da Bu Hafta - Doom
9b izlenme · 6 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
23:01
Monster'da Bu Hafta - Hitman Absolution
8,1b izlenme · 6 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,5b izlenme · 2 hf.
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,8b izlenme · 1 gün
20:21
Monster'da Bu Hafta - Star Wars Battlefront II
6b izlenme · 3 ay
22:48
Monster'da Bu Hafta - Mass Effect Andromeda
5,7b izlenme · 3 ay
27:34
Monster'da Bu Hafta - Forza Horizon 3
8,1b izlenme · 6 ay
26:59
Monster'da Bu Hafta - Titanfall 2
8,6b izlenme · 5 ay
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,3b izlenme · 1 gün
22:13
Monster'da Bu Hafta - Need for Speed Payback
9,1b izlenme · 4 ay
21:29
Monster'da Bu Hafta - Titanfall
3,8b izlenme · 1 ay
10:41
Hem elektrikli hem de akıllı diş fırçası | Oral B Genius 10000N kutu açılışı
479 izlenme · 1 sa. yeni video
17:41
Monster'da Bu Hafta - Crysis 3
9,1b izlenme · 3 ay
20:08
Monster'da Bu Hafta - Call of Duty Infinite Warfare
8,5b izlenme · 6 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim