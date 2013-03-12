Intel SSD 335 video inceleme "Maliyet odaklı SSD test masamızda"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Windows kaç puan veriyor acaba?
|SSD nin boşta ve yükte güç tüketimi gerçek mi acaba 0,35 w yükte boşta ise 0,25w yazıyor
|donanimhaber de son aylarda gördüğüm en güzel, en detaylı incelemeydi. Emeği geçenlere teşekkürler.
Ssd iyi, hoşta bu son aylardaki fiyat artışlarına ne demeli? Geçen yılın seviyesini geçtiler...
|Bir tane almaya niyetliyim. Raid0 kullanıyorum, hız olarak tahmin ediyor ama ufak dosyalara veya yoğun işlem yüküne karşı insanı sinir ediyor.
|vatanın 240 gb lığını 247 tl ye sattığı ürün değil mi bu
|İçlerinde en ucuzu intel olan ama performansıyla kendinden pahalı olanlara kafa tutuyor ve çoğu yerde geride bırakıyor.Ben olsam alırdım.
|o ssd üzerinde devamlı silme
yazma işlemi yaparsan bir yılı göremezsin
KaleyDeskop
şehir efsane vol 100000000000000000000000
ben son 1 yıldır en az 4 defa format attım ve yüzlerce oyun kurup kaldırdım program vs yi de saymıyorum ve hala taş gibi
yaklaşık 2 senedir de kullanıyorum
|2.5 yıldır ssd kullanıyorum hala ilk günkü hızında. hayatımı elektronik ürünler arasında en çok değiştiren 2. üründür ssd. sahip olmayan sadece konuşur.
|Donanımhaber'de donanım haberi!!!
|Bilgisayarımda ikişer tane raid0 konfigürasyonunda disk var biri daha önce kullandığım wd black 1TBx2 diğeri ise daha sonra aldığım team in 120GB x2 diskleri. Boot ile her iki diskle de açılış yapıp aralarındaki farkı karşılaştırıyorum (mekanik diskli windowsta yüklediğim oyunları tekrar yüklemeye üşendiğim için diski tamamen formatlamak istemedim de ) Açılış süresi olsun ses olsun. SSD kendini kanıtlıyor.
Bi ara ssd nin ömrünü uzatmak için (nette öyle tavsiye görünce denemek istedim) tarayıcının cachelerini mekanik diske aldım. Ama sessizliğe bir kere alışmıştım. Çok rahatsız edici olmaya başladığı için vazgeçtim. Dizüstü bilgisayarım hiç olmadı ama olsa ilk yapacağım şey diskini ssd ile değiştirmek olur.
|bi bilgisayarım olaydı da ssd li olmayaydı :-D
ssd uçar hdd ancak el sallar
işkembeden sallamak kolay wd black hdd ıle ( enhızlı masaustu dısklerden sayılır ) raıd 0 yaparsan sıralı okuma yazma hızın 200mb cıvarı olacak ssd ıle yıne yarısamaz erısım zamanı farkını soylemıyorum bıle
forums.guru3d.com/...
intel.com/...
sankı ssd kullanmıssında 1 sende bozulmus hucreler ölmüş su forumda kac kısı ssd kullanıyo 1 kısı cıkarmı acaba 1 senede ssd omrunu doldurdu dıyen
hadı bozuldu dıyelık 2yıl garantı var gonderırsın pasalar gıbı yenısı gelır
ssd uçar hdd ancak el sallar