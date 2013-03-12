Intel SSD 335 video inceleme "Maliyet odaklı SSD test masamızda"

Intel'in düşük maliyetli SSD depolama sürücülerinden 335 test masamızda. SandForce kontrolcü kullanan sürücünün tüm detayları, beraberinde gelen yazılımlar, sistem açılışına yaptığı katkı, test sonuçları ve diğer tüm detaylar bu videmuzda.

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