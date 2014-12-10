Intel Teknoloji Konferansı ve Core M işlemci ailesini konuştuk

Intel Teknoloji Konferansı gerçekleşti. Şirketin Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Teknik Pazarlama Müdürü Cemal Kayacan ile kısaca ITC olarak bilinen Intel Teknoloji Konferansı'ndaki yenilikleri ve Core M işlemci ailesinin detaylarını konuştuk.

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