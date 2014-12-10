Intel Teknoloji Konferansı ve Core M işlemci ailesini konuştuk

DH Misafiri zeybek yavaş tabi, sıkıysa horon oynatsalarmış :-)
Rubisco Ucuzlar için Atom. CoreM'ler notebook seviyesinde core i5 ile rekabet edebilen cihazlar olacağından fiyatları ne kadar ucuzlayabilir kendi adıma şüpheliyim.IoT feci büyük bi pazar yaratıyor, ama aynı derecede de büyük devasa güvenlik açıklarıyla dolu milyonlarca (milyarlarca??) cihazın da ortalıkta dolaşmasına yol açacak. Daha şimdiden yapılan araştırmalar var bi sürü cihazın firmwarelerinde ya kötü koruma var, yada direk erişim açıkları var. Buzdolabı veya tepenizdeki ampül birisi tarafından ele geçirilse ne olur demeyin. Alakasız olarak belki bu tarz cihazlara yönelik de anti-virüs tarzı şeylere yeni bi pazar açar : Kaspersky IoT Edition Buzdolaplarınız ve yiyecekleriniz bizimle koruma altında.
Bu posttan sonra bişey yazılmaz.
IoT feci büyük bi pazar yaratıyor, ama aynı derecede de büyük devasa güvenlik açıklarıyla dolu milyonlarca (milyarlarca??) cihazın da ortalıkta dolaşmasına yol açacak. Daha şimdiden yapılan araştırmalar var bi sürü cihazın firmwarelerinde ya kötü koruma var, yada direk erişim açıkları var. Buzdolabı veya tepenizdeki ampül birisi tarafından ele geçirilse ne olur demeyin. Alakasız olarak belki bu tarz cihazlara yönelik de anti-virüs tarzı şeylere yeni bi pazar açar : Kaspersky IoT Edition Buzdolaplarınız ve yiyecekleriniz bizimle koruma altında.
Niye güvenlik açığı yaratsın ki
2.0 versiyonunda harmandalı oynarmı ,yoksa upgrade le mi gelecek ?