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Intel Teknoloji Konferansı ve Core M işlemci ailesini konuştuk

4 yıl
30,5b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Teknoloji Konferansı gerçekleşti. Şirketin Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Teknik Pazarlama Müdürü Cemal Kayacan ile kısaca ITC olarak bilinen Intel Teknoloji Konferansı'ndaki yenilikleri ve Core M işlemci ailesinin detaylarını konuştuk.
 

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kesbi 4 yıl
Peki vidyoda görünen yeni nesil modeller hangileri ve fiyatları donanımları hakkında bilgi var mı? Atom tabletten buna geçmeye değer mi? Şu tabletlerin şarj girişini ayrı yapsanız ve 2 tane microusb koysanız ölür müydünüz.
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1BilimAdamı 4 yıl
core M'ler yaygınlaşsın fanlı ve iyi performanslı dizüstü modelini alırım 2-3 yıl sonra
Benim dizüstüdeki 3317u i5 işlemci max 17watt çekiyor ki bu bile fazla sarjı en fazla 3 saat gidiyor.Oyun oynarsam 1 saat bile gitmeyebilir.CoreM'ler ile 7-8 saat normal kullanım 2-3 saat yüksek performanslı kullanımı görür isek çok iyi olacak
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DH Misafiri 4 yıl
zeybek yavaş tabi, sıkıysa horon oynatsalarmış :-)
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Tbekler54 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
zeybek yavaş tabi, sıkıysa horon oynatsalarmış :-)

Bu posttan sonra bişey yazılmaz.
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Rubisco 4 yıl
Ucuzlar için Atom. CoreM'ler notebook seviyesinde core i5 ile rekabet edebilen cihazlar olacağından fiyatları ne kadar ucuzlayabilir kendi adıma şüpheliyim.
IoT feci büyük bi pazar yaratıyor, ama aynı derecede de büyük devasa güvenlik açıklarıyla dolu milyonlarca (milyarlarca??) cihazın da ortalıkta dolaşmasına yol açacak. Daha şimdiden yapılan araştırmalar var bi sürü cihazın firmwarelerinde ya kötü koruma var, yada direk erişim açıkları var. Buzdolabı veya tepenizdeki ampül birisi tarafından ele geçirilse ne olur demeyin. Alakasız olarak belki bu tarz cihazlara yönelik de anti-virüs tarzı şeylere yeni bi pazar açar : Kaspersky IoT Edition Buzdolaplarınız ve yiyecekleriniz bizimle koruma altında.
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Elsa 4 yıl Rubisco
Rubisco
Ucuzlar için Atom. CoreM'ler notebook seviyesinde core i5 ile rekabet edebilen cihazlar olacağından fiyatları ne kadar ucuzlayabilir kendi adıma şüpheliyim.
IoT feci büyük bi pazar yaratıyor, ama aynı derecede de büyük devasa güvenlik açıklarıyla dolu milyonlarca (milyarlarca??) cihazın da ortalıkta dolaşmasına yol açacak. Daha şimdiden yapılan araştırmalar var bi sürü cihazın firmwarelerinde ya kötü koruma var, yada direk erişim açıkları var. Buzdolabı veya tepenizdeki ampül birisi tarafından ele geçirilse ne olur demeyin. Alakasız olarak belki bu tarz cihazlara yönelik de anti-virüs tarzı şeylere yeni bi pazar açar : Kaspersky IoT Edition Buzdolaplarınız ve yiyecekleriniz bizimle koruma altında.

Niye güvenlik açığı yaratsın ki
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ONIONBUD 4 yıl
Zeybek oynayan robot..LOL
2.0 versiyonunda harmandalı oynarmı ,yoksa upgrade le mi gelecek ?
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EinsteininTorunu 4 yıl
Erdi Bey Core M tabletler ucuz olur mu sence
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DH Misafiri 4 yıl
Cemal beyi tebrik ederim, başarıları daim olsun.
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