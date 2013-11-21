Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın ile konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|2si1 bu haftada yok iyice cacığa bağladı bu 2si1
| afedersiniz de konuştu konuştu, global pazar, skype , yerel pazar ,global oyuncu olmak ..... falan filan.
acaba kendileri ne başarmış acaba onu anlayan oldu mu ?
rekabet diyor ama zaten bunlar amd ile tekel değil miler?
sağlam iş planı , ekosistem olsa ne olur akşam ede yiyecek ekmek almak için paran yoksa?
intelin neresi risk sermayesi? dünya kadar milyar doları var ama hala risk diyor.
skype gibi bir örneğimiz yok diyorsun.
olmaz tabi .
en güzel üniversitelere "soruları önceden dağıtarak" adamları sokarsan, torpille işe adam alırsan olmaz tabi.
emek verip uğraşıp hayal kuranların da dünyası karartılıyorken nasıl olsun?
skype bir hayaldir. arabalar, bilgisayarlar hep bir hayaldir.
aç insan, fakir insan,üniversite sınavındaki haksızlıklar soru dağıtmalar yuzunden hayatı kararanlar hayal kuramaz.
skype yapamaz.
kürt kardeşlerim kusura bakmasın ama nerde kürt varsa doldurmuş üniversiteleri.
yahu istanbulda bile verilemeyen eğitim nasıl olmuşta doğuda verilmiş te bu arkadaşlar kazanmışlar buraları?
kimse alınmasın ama bizim lise kaldıki girmek iiçin ilk yuzde 0.5 e girmek gerekip,okul birincisi bile anca öss de 2700 e girmişken,kitap almaya gittiğim bogaziçi üniversitesinin hep kürt vatandaşlarla dolu olmasını kafam almıyor yani.
evet devlet kürt vatandaşlara çok acılar yaşattı ama okuldaki tavırlarını ,durduk yere laf çakmalarını , kavga çıkarmaya çalışmalarını, 5 kişi toplanıp ek adama laf edip ortalıgı karıştırmalarına ragmen bile okumak onlarında hakkı diyorsunuz çünkü insanlık bunu gerektiriyor.
(not: burda konuşan kişiye birşey demiyorum. o da mecbur ekmeğini ordan çıkarıyor , o da başkasının işçisi somucta)
AC_Hawker
çok güzel bir tespit olmuş, türk basını şuanda 4 ajansın haberleri ile çalışır durumda 4 tane ajans haberleri gönderiyor onlar sitelerine kopyalayıp yapıştırıyor o şekilde devam ediyor yenilçi bakımından hiç bir çalışmaları yoktur yada faydalı olacak bir çalışma yapmıyorlar şuana sadece ceplerini doldurma derdinlere başka bir çalışmaları yoktur. Basın mensuplarının dışarda çalışanların zaten hakketiği parayı verende yoktur bu kadar zevkli bir işi türkiyedeki basın anlayışı çok zevksiz bir iş haline getirmiş durumdular. Basın kuruluşları çalışanlarına doğru düzgün para vermediği için basın mensuplarıda çoğu zaman para nerde onlar orada.. şuana türkiye'de 2 ajans sadece cinayet vs. olayların olduğu haberlere ağırlık veriyor kaçakçılık haberlerini bile çoğu zaman yayınlama gereği duymuyor tamam çıkar olayına dökülmüş durumda
|Fiyatlar ne zaman düşecekmiş bi sorsaydınız
batkent
Ben cevap vereyim:
AMD ne zaman atak yaparsa
|hayat size güzel burak bey :D
|Bu adamlara video çıkarıyorsunuz ? Ürün inceleme artık yapılmıyor kravatlı abileri gösteriyorsunuz.
Haber olarak geçsenizde olur diye düşünüyorum.
|Bu ülkede çoğu kişi bildiğini okur gençlerde dahi çoğunun kendinden haberi yok ayrıca ar-ge çalışması yapmaz intel burada .Çünkü yazılımcılar arasında bireysellik söz konusu.İntel denince aklıma fiyat olayı geliyor.Fiyat konusunda uygun bir düzenlemeye gideceklermi.
| Türk basının yapamadığı bir çok faydalı ve taktire şayan işler yaptığınızın farkında mısınız?
Türk (yazılı ve görsel) basınının, belli bir çemberin etrafındaki manüplatif gündemi tartışmak ve gülüp eğlenmek dışında bizlere sunduğu hiç bir şey yok!
Sizi gerçekten alkışlıyorum şu an.
AC_Hawker
Begeni almak icin yapilmis yorum.Turk basininin teknolojiyle ne ilgisi olur teknoloji basininda da zaten basi dh cekiyor
AC_Hawker
İşleri bu zaten,neyini alkışlıyorsun anlamadık..
|AMD den baya korkuyorlar, öyle gözüküyor
|Ne fors vardır şimdi onda.
|Hazır konuşmuşken biraz indirim yapmalarını isteseydiniz
Türk (yazılı ve görsel) basınının, belli bir çemberin etrafındaki manüplatif gündemi tartışmak ve gülüp eğlenmek dışında bizlere sunduğu hiç bir şey yok!
Sizi gerçekten alkışlıyorum şu an.
MEB'e kurumlara işlemci pc satmaktan başka ne yaptılar.
Yazılım konusunda farklı şehirlerdeki gençler proje yapabiliyormuş diyorsunuz ama nasıl yapacaklar internet altyapısı varmı ki?
50tlye en yavaş fahiş internet ilemi yapacaklar.
Herşey lafta kalıyor.