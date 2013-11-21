Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın ile konuştuk

Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın ile ülkemizde düzenlenen teknoloji konferansını, Türkiye'de yaptıkları çalışmaları, ileriye dönük ar-ge yatırımlarının olup olmayacağını ve ülkemizin gençlerinin dünya ölçeğinde rekabetçi olabilmek adına neler yapmaları gerektiğini konuştuk.

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