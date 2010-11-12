Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel AppUp geliştirici programı MeeGo platformuna açıldı

8 yıl
8,8b
1
3
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia ile birlikte MeeGo işletim sistemini geliştiren Intel, Apple'ın AppStore konseptine rakip olmahyı planladığı AppUp uygulama merkezinin geliştirici programına MeeGo'yu da dahil etti. Yakın zamanda 1.1 sürümü tamamlanan MeeGo işletim sisteminin AppUp altındaki yeni geliştiricilere özel bölümüyle birlikte, Moblin ve Maemo tabanlı platform için uygulamasının sayısının 2011'de hızlı bir şekilde arttırılması bekleniyor. Geliştiricilere, MeeGo SDK 1.1 için davet gönderilirken, uygulamaların MeeGo tabanlı tüm cihazlarda yani akıllı telefonlardan netbook'lara, tablerden araç-içi bilgi eğlence sistemlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde kullanılacağı ifade ediliyor. İşte bu noktada Intel'in en büyük argümanlarından biri olarak aynı zamanda donanım alt yapısını üstlendiği MeeGo platformunun geniş bir yelpazede kullanılacak olması ve uygulama geliştiricilere daha geniş kitlere ulaşma şansı tanıyacak olması gösteriliyor. Rakip Apple tarafında ise AppStore'da yer alan uygulamaların ağırlıklı olarka firmanın mobil cihazlarında kullanılıyor.

MeeGo platformu için uygulama geliştirmek isteyen yazılımlar, merak ettikleri tüm detayları Intel'in konuyla ilgili resmi internet sitesinden bilgi alabiliyorlar.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
korsanzeki168 8 yıl
dogmadan öldü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
hiç olmazsa androidden daha tutarlı olacağını düşünüyorum.. yani bir güncellemede kimse üretici güncellemeyi telefonuma uyarlasada yeni sürüme kavuşsak diye beklenti olmadan direkt güncel sürüme insanlar geçebilecektir.. google nasıl böyle bir hata yapar.. çok saçma geliyor.. meegodan daha ümitliyim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alper# 8 yıl

Batuist

hiç olmazsa androidden daha tutarlı olacağını düşünüyorum.. yani bir güncellemede kimse üretici güncellemeyi telefonuma uyarlasada yeni sürüme kavuşsak diye beklenti olmadan direkt güncel sürüme insanlar geçebilecektir.. google nasıl böyle bir hata yapar.. çok saçma geliyor.. meegodan daha ümitliyim..

Bende nedense MeeGo'dan hiç ümitli değilim. W7M gibi duman olup gidecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl PowerColor ile Radeon HD 6900 serisinin performansını ve Fusion işlemcilerini konuştuk 8 yıl Sony'nin yeni SLR makinaları Alpha 55 ve 33'ün detayları bu videoda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim