Intel AppUp geliştirici programı MeeGo platformuna açıldı

Nokia ile birlikte MeeGo işletim sistemini geliştiren Intel, Apple'ın AppStore konseptine rakip olmahyı planladığı AppUp uygulama merkezinin geliştirici programına MeeGo'yu da dahil etti. Yakın zamanda 1.1 sürümü tamamlanan MeeGo işletim sisteminin AppUp altındaki yeni geliştiricilere özel bölümüyle birlikte, Moblin ve Maemo tabanlı platform için uygulamasının sayısının 2011'de hızlı bir şekilde arttırılması bekleniyor. Geliştiricilere, MeeGo SDK 1.1 için davet gönderilirken, uygulamaların MeeGo tabanlı tüm cihazlarda yani akıllı telefonlardan netbook'lara, tablerden araç-içi bilgi eğlence sistemlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde kullanılacağı ifade ediliyor. İşte bu noktada Intel'in en büyük argümanlarından biri olarak aynı zamanda donanım alt yapısını üstlendiği MeeGo platformunun geniş bir yelpazede kullanılacak olması ve uygulama geliştiricilere daha geniş kitlere ulaşma şansı tanıyacak olması gösteriliyor. Rakip Apple tarafında ise AppStore'da yer alan uygulamaların ağırlıklı olarka firmanın mobil cihazlarında kullanılıyor.

MeeGo platformu için uygulama geliştirmek isteyen yazılımlar, merak ettikleri tüm detayları Intel'in konuyla ilgili resmi internet sitesinden bilgi alabiliyorlar.