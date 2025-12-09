Intel, Hindistanlı Tata ile 14 milyar dolarlık çip üretim anlaşması imzaladı

Hindistan'ın ilk yarı iletken üretim tesisi inşa edilecek
Reuters’ın haberine göre, anlaşma kapsamında, Gujarat eyaletinde Hindistan’ın ilk yarı iletken üretim tesisi ve Assam’da ise çip montaj ve test tesisi inşa edilecek.
Tata’nın duyurduğu anlaşma kapsamında, Intel’in ürünleri için şirketin çip üretim ve paketleme tesisleri kullanılacak. Ayrıca iki taraf, Hindistan’da gelişmiş paketleme teknolojileri konusunda da iş birliği imkanlarını değerlendirecek. Intel CEO’su Lip-Bu Tan ile Tata Sons Başkanı Natarajan Chandrasekaran arasında bir mutabakat anlaşması imzalandı. Tam olarak hangi ürünlerin üretileceği ise açıklanmadı.
Bu iş birliğinin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin 2021’de başlattığı ve ülkede yarı iletken üretimi, tasarımı ve paketlemeyi geliştirmeyi amaçlayan ISM misyonuyla uyumlu olduğu belirtiliyor.
Intel’in yurt dışındaki yatırım girişimleri daha önce zorluklarla karşılaşmıştı. Örneğin Almanya’nın Magdeburg kentindeki fabrika, milyarlarca dolarlık yatırım yapılmasına rağmen gecikmeler ve büyük çaplı işten çıkarmalarla gündeme gelmişti. Hindistan ise gelişmekte olan bir pazar olduğu için bu kadar büyük bir fabrika projesi için gerekli tedarik zinciri altyapısına henüz tam olarak sahip değil. Bu nedenle Intel ve Tata’nın, sağlam bir tedarik zinciri oluşturmak için süreci temelden inşa edeceği anlaşılıyor.
Intel’in zorlanan dökümhane birimi açısından, Tata ile yapılan bu 14 milyar dolarlık ortaklık, son dönemlerin en önemli hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirketin 18A üretim sürecini büyütmeye çalıştığı ve 14A teknolojisini geliştirdiği bir dönemde bu anlaşmanın firma içinde ciddi bir motivasyon sağlayacağı öngörülüyor.Kaynakça https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indias-tata-signs-up-intel-first-major-customer-14-billion-chip-foray-2025-12-08/ https://wccftech.com/intel-has-secured-a-massive-14-billion-deal-with-india-tata/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ileri casusluk ekipmanı...