Intel'de kan kaybı: Gelir payı tek haneli rakamlara indi

Tam Boyutta Gör Masaüstü işlemci pazarında uzun süredir devam eden rekabet, yılın son çeyreğine yaklaşırken daha az belirgin hale geldi. Perakende tarafındaki talep daralması, tedarik zinciri sıkıntıları ve platform maliyetlerinin yükselmesi kullanıcı tercihlerine doğrudan yansımış durumda. Özellikle Avrupa'dan gelen raporlar, Intel'de dönüm noktasına işaret ediyor.

Gelir payı tek haneli rakamlara indi

Online perakende platformu Mindfactory'den gelen bilgilere göre Intel, ilk kez yüzde 5 eşiğinin altına indi ve haftalık satışları 250 adet seviyesine kadar düştü. Satılan Intel işlemciler arasında ise Arrow Lake ailesinin yalnızca 40 adetlik katkısı bulunuyor. LGA 1700 platformundaki 12., 13. ve 14. nesil modeller ise yaklaşık 200 adetlik bir hacim oluşturuyor.

Öte yandan AMD, hem AM4 hem AM5 platformuyla yükseltmeye devam ediyor. Mindfactory, tek bir hafta içinde Ryzen 5000, 7000 ve 9000 serilerini kapsayan toplam 3.655 adet işlemci satışı gerçekleştirdi.

AMD'nin gelir payı yüzde 95 seviyesine yaklaştı

Mindfactory'nin haftalık gelir dağılımında AMD yüzde 95,05, Intel ise %4,95 seviyesinde görünüyor. Birim satış bazında AMD'nin payı yüzde 93,6. Ortalama satış fiyatı tarafında AMD'nin 310 Euro seviyesinde seyrettiği, Intel'in ise 236 Euro civarında kaldığı belirtiliyor. Ryzen 7 9800X3D ve 7800X3D ise hâlâ perakende pazarının en çok tercih edilen işlemcileri arasında.

Sektördeki yorumlara göre Intel'in masaüstü CPU pazarında geri planda kalmasının temel nedenlerinden biri, Nova Lake mimarisinin uzak lansman takvimi. Rekabetin hızlandığı bir dönemde yeni serinin gecikmesi, özellikle orta ve üst segmentte AMD'nin ciddi bir avantaj elde etmesine neden oldu.

