Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel'de kan kaybı: Gelir payı tek haneli rakamlara indi

    Avrupa perakende pazarından gelen son veriler, Intel işlemci satışlarının yıllar sonra ilk kez yüzde 5 gelir payının altına indiğini gösteriyor. AMD ise haftalık satışlarda ivmesini koruyor.

    Intel'de kan kaybı: Gelir payı tek haneli rakamlara indi Tam Boyutta Gör
    Masaüstü işlemci pazarında uzun süredir devam eden rekabet, yılın son çeyreğine yaklaşırken daha az belirgin hale geldi. Perakende tarafındaki talep daralması, tedarik zinciri sıkıntıları ve platform maliyetlerinin yükselmesi kullanıcı tercihlerine doğrudan yansımış durumda. Özellikle Avrupa'dan gelen raporlar, Intel'de dönüm noktasına işaret ediyor. 

    Gelir payı tek haneli rakamlara indi

    Online perakende platformu Mindfactory'den gelen bilgilere göre Intel, ilk kez yüzde 5 eşiğinin altına indi ve haftalık satışları 250 adet seviyesine kadar düştü. Satılan Intel işlemciler arasında ise Arrow Lake ailesinin yalnızca 40 adetlik katkısı bulunuyor. LGA 1700 platformundaki 12., 13. ve 14. nesil modeller ise yaklaşık 200 adetlik bir hacim oluşturuyor.

    Öte yandan AMD, hem AM4 hem AM5 platformuyla yükseltmeye devam ediyor. Mindfactory, tek bir hafta içinde Ryzen 5000, 7000 ve 9000 serilerini kapsayan toplam 3.655 adet işlemci satışı gerçekleştirdi.

    AMD'nin gelir payı yüzde 95 seviyesine yaklaştı

    Mindfactory'nin haftalık gelir dağılımında AMD yüzde 95,05, Intel ise %4,95 seviyesinde görünüyor. Birim satış bazında AMD'nin payı yüzde 93,6. Ortalama satış fiyatı tarafında AMD'nin 310 Euro seviyesinde seyrettiği, Intel'in ise 236 Euro civarında kaldığı belirtiliyor. Ryzen 7 9800X3D ve 7800X3D ise hâlâ perakende pazarının en çok tercih edilen işlemcileri arasında. 

    Sektördeki yorumlara göre Intel'in masaüstü CPU pazarında geri planda kalmasının temel nedenlerinden biri, Nova Lake mimarisinin uzak lansman takvimi. Rekabetin hızlandığı bir dönemde yeni serinin gecikmesi, özellikle orta ve üst segmentte AMD'nin ciddi bir avantaj elde etmesine neden oldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 3 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vakıfbank reserve kart evgeny grinko nasıl okunur ttnet şikayet etme en etkili 2 yol sonu för ile biten meslekler gree klima yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5
    Oppo A5
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 14
    MSI NB MODERN 14
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum