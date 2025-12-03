Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel, ekran kartı pazarında yükseliyor: Arc serisi listelere girdi

    Masaüstü ekran kartı pazarında yılın üçüncü çeyreğine ait yeni JPR raporu yayımlandı. Veriler, AMD'nin yükselişini sürdürdüğünü ve Intel Arc'ın ilk kez yüzdelik paya sahip olduğunu gösteriyor.

    Intel, ekran kartı pazarında yükseliyor: Arc listelere girdi Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı dahil olmak üzere donannım pazarında yaşanan talep ve tedarik sıkıntıları halen çözülmüş değil. Son olarak Jon Peddie Research (JPR), PC pazarına ilişkin 2025 üçüncü çeyrek verilerini paylaştı. Intel Arc ekran kartları, sonunda masaüstü pazarında görünür hâle geldi.

    Intel Arc, AIB pazarında ilk kez %1'e ulaştı

    Rapora göre AMD'nin masaüstü AIB payı yüzde 0,8 artış göstererek yüzde 7 seviyesine ulaştı. Bu artış, şirketin önceki çeyreklerdeki performansına kıyasla daha istikrarlı bir büyümeye işaret ediyor. Nvidia tarafında ise küçük bir gerileme yaşanmış durumda. Pazar payı yüzde 92 seviyesine düşmüş olsa da şirket masaüstü kartlarda açık ara liderliğini sürdürüyor.

    Intel, ekran kartı pazarında yükseliyor: Arc listelere girdi Tam Boyutta Gör
    Bu dönemin en dikkat çeken gelişmesi Intel cephesinden geldi. Uzun süredir düşük oranlarda seyreden Intel Arc ekran kartları, AIB pazarında ilk kez yüzde 1'lik seviyeye ulaşmış durumda. Şimdiye kadar yarım puanın üzerine çıkamayan Arc ailesi için bu artış küçük görünse de masaüstü grafik pazarındaki bağımsız varlığın güçlenmeye başladığını gösteriyor.

    Pazarın finansal görünümünde de belirgin bir artış mevcut. 2025 üçüncü çeyreğinde masaüstü AIB pazarının toplam değeri 8,8 milyar dolara ulaşmış durumda. Çeyrek bazında yüzde 2,8'lik artışa rağmen rakamların hâlâ son on yılın ortalamasının altında kaldığı belirtiliyor. Buna karşın yıllık bazda sevkiyatların yüzde 47,5 gibi güçlü bir yükseliş gösterdiğini söyleyelim. JPR bu sıçramanın özellikle veri merkezi kaynaklı talebin etkisiyle oluştuğunu ve dGPU sevkiyatlarında bir önceki çeyreğe göre yüzde 145,5 oranında artış kaydedildiğini söylüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabayla kediye çarpmak neye işarettir beylikdüzünden eminönüne nasıl gidilir alerjik rinit kesin çözüm kadınlar kulübü dokunmatik ekran kendi kendine basıyor ve çözümü para sayma makinesi tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum