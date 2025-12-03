Intel, ekran kartı pazarında yükseliyor: Arc serisi listelere girdi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Ekran kartı dahil olmak üzere donannım pazarında yaşanan talep ve tedarik sıkıntıları halen çözülmüş değil. Son olarak Jon Peddie Research (JPR), PC pazarına ilişkin 2025 üçüncü çeyrek verilerini paylaştı. Intel Arc ekran kartları, sonunda masaüstü pazarında görünür hâle geldi.

Intel Arc, AIB pazarında ilk kez %1'e ulaştı

Rapora göre AMD'nin masaüstü AIB payı yüzde 0,8 artış göstererek yüzde 7 seviyesine ulaştı. Bu artış, şirketin önceki çeyreklerdeki performansına kıyasla daha istikrarlı bir büyümeye işaret ediyor. Nvidia tarafında ise küçük bir gerileme yaşanmış durumda. Pazar payı yüzde 92 seviyesine düşmüş olsa da şirket masaüstü kartlarda açık ara liderliğini sürdürüyor.

Tam Boyutta Gör Bu dönemin en dikkat çeken gelişmesi Intel cephesinden geldi. Uzun süredir düşük oranlarda seyreden Intel Arc ekran kartları, AIB pazarında ilk kez yüzde 1'lik seviyeye ulaşmış durumda. Şimdiye kadar yarım puanın üzerine çıkamayan Arc ailesi için bu artış küçük görünse de masaüstü grafik pazarındaki bağımsız varlığın güçlenmeye başladığını gösteriyor.

Pazarın finansal görünümünde de belirgin bir artış mevcut. 2025 üçüncü çeyreğinde masaüstü AIB pazarının toplam değeri 8,8 milyar dolara ulaşmış durumda. Çeyrek bazında yüzde 2,8'lik artışa rağmen rakamların hâlâ son on yılın ortalamasının altında kaldığı belirtiliyor. Buna karşın yıllık bazda sevkiyatların yüzde 47,5 gibi güçlü bir yükseliş gösterdiğini söyleyelim. JPR bu sıçramanın özellikle veri merkezi kaynaklı talebin etkisiyle oluştuğunu ve dGPU sevkiyatlarında bir önceki çeyreğe göre yüzde 145,5 oranında artış kaydedildiğini söylüyor.

