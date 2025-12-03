Intel, ekran kartı pazarında yükseliyor: Arc serisi listelere girdi

Intel Arc, AIB pazarında ilk kez %1'e ulaştı
Rapora göre AMD'nin masaüstü AIB payı yüzde 0,8 artış göstererek yüzde 7 seviyesine ulaştı. Bu artış, şirketin önceki çeyreklerdeki performansına kıyasla daha istikrarlı bir büyümeye işaret ediyor. Nvidia tarafında ise küçük bir gerileme yaşanmış durumda. Pazar payı yüzde 92 seviyesine düşmüş olsa da şirket masaüstü kartlarda açık ara liderliğini sürdürüyor.
Pazarın finansal görünümünde de belirgin bir artış mevcut. 2025 üçüncü çeyreğinde masaüstü AIB pazarının toplam değeri 8,8 milyar dolara ulaşmış durumda. Çeyrek bazında yüzde 2,8'lik artışa rağmen rakamların hâlâ son on yılın ortalamasının altında kaldığı belirtiliyor. Buna karşın yıllık bazda sevkiyatların yüzde 47,5 gibi güçlü bir yükseliş gösterdiğini söyleyelim. JPR bu sıçramanın özellikle veri merkezi kaynaklı talebin etkisiyle oluştuğunu ve dGPU sevkiyatlarında bir önceki çeyreğe göre yüzde 145,5 oranında artış kaydedildiğini söylüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: