Intel B560 anakartlarla RAM'ler hız aşırtılabilir

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AMD’nin Ryzen hamlesi sayesinde aradan geçen uzun yılların ardından yüksek çekirdeklere geçiş yapmak zorunda kalan Intel rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için bazı kısıtlamalarından vazgeçeceğe benziyor.

Intel XMP B560 anakartlarda da kullanılabilecek

Son paylaşılan tablolara göre B560 anakartlarda XMP profilleri aracılığıyla RAM’ler hız aşırtılabilecek. Hali hazırda yalnızca üst seviye Z serisi yongasetli anakartlar için saklı tutulan özelliğin daha fazla kullanıcıya açılması firmayı bir nebze daha rekabetçi noktaya taşıyacaktır.

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Ayrıca Bkz. "8/16 Ryzen 7 5700G APU’su Ryzen 7 3800X’e %19 fark atıyor"

Diğer taraftan giriş seviyesi H510 yongasetinde halen RAM hız aşırtma desteği kilitli konumda bulunacak. Bu da H510 yongasetli anakartlarda kullanılan işlemciye bağlı olarak 2666 MHz ya da 2999 MHz’e kadar RAM hızlarına ulaşılabileceği manasına geliyor.

https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/intel_s_b560_will_feature_support_for_ddr4_overclocking_-_a_long-awaited_response_to_amd_ryzen/1

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