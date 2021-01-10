Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel B560 anakartlarla RAM'ler hız aşırtılabilir

    Piyasada oluşan rekabet koşulları görünüşe göre kullanıcıların yüzünü güldürmeye devam edecek. Intel’in B560 yongasetini taşıyacak anakartlar XMP desteğiyle geliyor.
    13 sa.
    1b
    16
    9
    Anakart
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Intel B560 anakartlarla RAM'ler hız aşırtılabilir
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin Ryzen hamlesi sayesinde aradan geçen uzun yılların ardından yüksek çekirdeklere geçiş yapmak zorunda kalan Intel rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için bazı kısıtlamalarından vazgeçeceğe benziyor.

    Intel XMP B560 anakartlarda da kullanılabilecek

    Son paylaşılan tablolara göre B560 anakartlarda XMP profilleri aracılığıyla RAM’ler hız aşırtılabilecek. Hali hazırda yalnızca üst seviye Z serisi yongasetli anakartlar için saklı tutulan özelliğin daha fazla kullanıcıya açılması firmayı bir nebze daha rekabetçi noktaya taşıyacaktır.

    Intel B560 anakartlarla RAM'ler hız aşırtılabilir
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "8/16 Ryzen 7 5700G APU’su Ryzen 7 3800X’e %19 fark atıyor"

    Diğer taraftan giriş seviyesi H510 yongasetinde halen RAM hız aşırtma desteği kilitli konumda bulunacak. Bu da H510 yongasetli anakartlarda kullanılan işlemciye bağlı olarak 2666 MHz ya da 2999 MHz’e kadar RAM hızlarına ulaşılabileceği manasına geliyor.



    https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/intel_s_b560_will_feature_support_for_ddr4_overclocking_-_a_long-awaited_response_to_amd_ryzen/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    DH | equ* (Murat Öztürk) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yatın kalkın amd ye dua edin
    1 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir sonrakinin ismini de X580 koysun da kafalar iyice karışsın.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mertcnoz (MERTCAN ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Anakartların Fiyatları da rekabetçi olursa ryzenlerde fiyst güncellemesi gelebilir.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    xamaximax 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    şaka maka intel fp olrak daha ucuz hale geliyor bi fiyatlara göz gezdirdim işlemci oyun perf karşılaştırdım ram deki mhz hızı gelirse direk intel
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    münşi (Ramazan Karatopcu) 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Eğer

    600 liraya b560m verirlerse

    1250 lira i5 10400f

    600 lira 2x8gb 3200 cl16

    Toplam: 2400tl

    1080p'de rtx2080'e kadar

    2K'da rtx3070'e kadar

    4K'da rtx3090'a kadar

    İNTEL önerir, AMD indirim yapsın deriz.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    napolyon94 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eh artik H ve B serisinde anlamli bir fark olustu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH | equ* (Murat Öztürk) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yatın kalkın amd ye dua edin
    1 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 18 dk. ( Mesaj Silindi ) DH | equ*
    Lisa hanım iyi tokatladı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mertcnoz (MERTCAN ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Anakartların Fiyatları da rekabetçi olursa ryzenlerde fiyst güncellemesi gelebilir.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    4Yankee 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yarın dahada belli olacak işler
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir sonrakinin ismini de X580 koysun da kafalar iyice karışsın.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sething (sething ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    rekabet iyidir..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 17 dk. Facebook Türkiye’den WhatsApp güncellemesiyle ilgili resmi açıklama 48 dk. Samsung telefonlardaki çentik gizleme özelliği kayboldu 1 sa. WhatsApp, BiP, Telegram, Signal: Hangi uygulama hangi verileri istiyor? 1 sa. Netflix'in en çok izlenen 5 orijinal dizisi açıklandı 2 sa. Yakın gelecekte çinko hava pilleri şarj edilebilir 2 sa. WhatsApp’tan açıklama: Veri paylaşımı kuralımız değişmedi 10 sa. Astronomlar evrenin yaşını yeniden hesapladı 11 sa. İklim değişikliğinin etkilerini şehirlerde daha çok hissedeceğiz! 12 sa. TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, "Yakında yeni nesil haberleşme uydusu ihracatına başlayacağız" 12 sa. Bilim insanları mayalardan yararlanarak süt ve süt proteinleri üretmenin yollarını arıyor 13 sa. Haftalık Oyun Önerisi 09: Ghostrunner 13 sa. GÖRÜNTÜLENEN Intel B560 anakartlarla RAM'ler hız aşırtılabilir Sonraki Hayvanlar için koronavirüs aşı çalışmalarına başlanacak 14 sa. RTX 3060’lar çoğalıyor: ASUS RTX 3060 12 GB TUF görüntülendi 15 sa. Nvidia mobil RTX 3000 kartları doğruladı 15 sa. AirPods Pro 2 ve iPhone SE 3 nisanda tanıtılabilir 16 sa. iPhone 13 nasıl olacak? 16 sa. WhatsApp’ı bırakan devlet kurumları BiP’e geçiyor 16 sa. Oppo A91 ilk izlenim ve kutu açılışı 16 sa. Çinli üretici NIO, ilk elektrikli sedan modeli ET7'yi tanıttı 17 sa. RASAT uydusu Dünya'yı 50 bin kez turladı 17 sa. 2021 model oyuncu telefonları 144Hz ve üzeri ekranla gelebilir 17 sa. Microsoft, Windows 10'un tasarımını yeniliyor 18 sa. Çin dünyanın en büyük kuantum iletişim ağını kurdu 18 sa. Xiaomi Mi 11 satışları yarım milyon barajını aştı 19 sa. Sony, elektrikli tıraş makinesine benzeyen kablosuz hoparlör çıkardı 19 sa. Oyundan uyarlanan Borderlands filminin çekimleri başlıyor 20 sa. Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 20 sa. GTA V, 2020 yılında yalnızca İngiltere'de 1 milyondan fazla sattı 22 sa. Eski EA Sports başkanı, FIFA Ultimate Team'in kumar olmadığını düşünüyor 23 sa. Şebeke çekmeyince kendi baz istasyonunu kurdu 23 sa. Koronavirüs salgınında blok zinciri teknolojilerine gün doğdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız