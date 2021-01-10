Intel B560 anakartlarla RAM'ler hız aşırtılabilir

AMD’nin Ryzen hamlesi sayesinde aradan geçen uzun yılların ardından yüksek çekirdeklere geçiş yapmak zorunda kalan Intel rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için bazı kısıtlamalarından vazgeçeceğe benziyor.
Intel XMP B560 anakartlarda da kullanılabilecek
Son paylaşılan tablolara göre B560 anakartlarda XMP profilleri aracılığıyla RAM’ler hız aşırtılabilecek. Hali hazırda yalnızca üst seviye Z serisi yongasetli anakartlar için saklı tutulan özelliğin daha fazla kullanıcıya açılması firmayı bir nebze daha rekabetçi noktaya taşıyacaktır.
Ayrıca Bkz. "8/16 Ryzen 7 5700G APU’su Ryzen 7 3800X’e %19 fark atıyor"
Diğer taraftan giriş seviyesi H510 yongasetinde halen RAM hız aşırtma desteği kilitli konumda bulunacak. Bu da H510 yongasetli anakartlarda kullanılan işlemciye bağlı olarak 2666 MHz ya da 2999 MHz’e kadar RAM hızlarına ulaşılabileceği manasına geliyor.
https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/intel_s_b560_will_feature_support_for_ddr4_overclocking_-_a_long-awaited_response_to_amd_ryzen/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
600 liraya b560m verirlerse
1250 lira i5 10400f
600 lira 2x8gb 3200 cl16
Toplam: 2400tl
1080p'de rtx2080'e kadar
2K'da rtx3070'e kadar
4K'da rtx3090'a kadar
İNTEL önerir, AMD indirim yapsın deriz.