8/16 Ryzen 7 5700G APU’su Ryzen 7 3800X’e %19 fark atıyor

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APU’lar Ryzen 5000 ailesinde de şaşırtıcı sonuçlarla karşımıza çıkacağa benziyor. Son test sonuçları Zen 3 mimarili APU’nun performansını ortaya çıkardı.

Ryzen 7 5700G APU'su Ryzen 7 3800X'e karşı

Test sonucu paylaşılan 8 çekirdek 16 izlekli Ryzen 7 5700G/5750G APU’su 3.0 GHz’den 4.45 GHz’e yükselebilirken 4 MB L2 ve 16 MB L3 önbellekle desteklenmiş.

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Isıl tasarım gücü paylaşılmayan erken mühendislik örneği çözümün 65 wattlık bütçeyle geleceğini söyleyebiliriz. iGPU tarafında ise belirtilmese de Vega’ya devam edilecek.

Ryzen 4000G’de de olduğu gibi APU kanadında AMD işlemcilere kıyasla daha düşük önbellek edecek olması Ryzen 7 5700G’yi Zen 2 mimarili Ryzen 7 3800X’e fark atmaktan alıkoymamış. Öyle ki APU stok haliyle tek çekirdekte %12.6 ve çoklu çekirdekte %8.8’lik payla önde yer almış.

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Son olarak paylaşımı yapan kullanıcı eline geçen hız aşırtma kilitsiz yonganın hakkını vermeyi de ihmal etmemiş. 4.7 GHz’e 1.468v ile çıkan Ryzen 7 5700G APU’su bu haliyle Ryzen 7 3800X’e sırasıyla %16 ve %19’luk fark atabilmiş.

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Ayrıca Bkz. "Ryzen 5000 APU’sunun zar tasarımı görüntülendi: Selefinden %10 büyük"

250 MHz’lik hız aşırtma için yakalanan performans artışı ve özellikle de önbellek farkına rağmen elde edilen tablo oldukça etkileyici düzeyde.

https://wccftech.com/amd-ryzen-7-5700g-5750g-8-core-cezanne-zen-3-desktop-apu-pictured-benchmarked-on-par-with-vermeer-ryzen-5000-8-core-cpus/

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