Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    8/16 Ryzen 7 5700G APU’su Ryzen 7 3800X’e %19 fark atıyor

    AMD işlemcilerin ardından APU kanadını da Zen 3 mimarisiyle güncellemeye hazırlanıyor. Güncel mimariyi arkasına alan yeni APU’lar önceki nesil işlemcilere tozunu yutturacak.
    13 sa.
    1,3b
    13
    9
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    8/16 Ryzen 7 5700G APU’su Ryzen 7 3800X’e %19 fark atıyor
    Tam Boyutta Gör

    APU’lar Ryzen 5000 ailesinde de şaşırtıcı sonuçlarla karşımıza çıkacağa benziyor. Son test sonuçları Zen 3 mimarili APU’nun performansını ortaya çıkardı.

    Ryzen 7 5700G APU'su Ryzen 7 3800X'e karşı

    Test sonucu paylaşılan 8 çekirdek 16 izlekli Ryzen 7 5700G/5750G APU’su 3.0 GHz’den 4.45 GHz’e yükselebilirken 4 MB L2 ve 16 MB L3 önbellekle desteklenmiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar AMD Ryzen 9 5900, Ryzen 7 5800 ve Ryzen 5700G/5600G ufukta görüldü

    Isıl tasarım gücü paylaşılmayan erken mühendislik örneği çözümün 65 wattlık bütçeyle geleceğini söyleyebiliriz. iGPU tarafında ise belirtilmese de Vega’ya devam edilecek.

    Ryzen 4000G’de de olduğu gibi APU kanadında AMD işlemcilere kıyasla daha düşük önbellek edecek olması Ryzen 7 5700G’yi Zen 2 mimarili Ryzen 7 3800X’e fark atmaktan alıkoymamış. Öyle ki APU stok haliyle tek çekirdekte %12.6 ve çoklu çekirdekte %8.8’lik payla önde yer almış.

    8/16 Ryzen 7 5700G APU’su Ryzen 7 3800X’e %19 fark atıyor
    Tam Boyutta Gör

    Son olarak paylaşımı yapan kullanıcı eline geçen hız aşırtma kilitsiz yonganın hakkını vermeyi de ihmal etmemiş. 4.7 GHz’e 1.468v ile çıkan Ryzen 7 5700G APU’su bu haliyle Ryzen 7 3800X’e sırasıyla %16 ve %19’luk fark atabilmiş.

    8/16 Ryzen 7 5700G APU’su Ryzen 7 3800X’e %19 fark atıyor
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 5000 APU’sunun zar tasarımı görüntülendi: Selefinden %10 büyük"

    250 MHz’lik hız aşırtma için yakalanan performans artışı ve özellikle de önbellek farkına rağmen elde edilen tablo oldukça etkileyici düzeyde.



    https://wccftech.com/amd-ryzen-7-5700g-5750g-8-core-cezanne-zen-3-desktop-apu-pictured-benchmarked-on-par-with-vermeer-ryzen-5000-8-core-cpus/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    maestro013 (ogün çetiner) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen II.Yahya
    APU 'da dahili grafik birimi var fakat bu işlemci olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İşlemci vs işlemci yapılmış kıyaslama konusu olarak
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gayet güzel de grafik birimi aynı farkı koymadıktan sonra 4650G'nin üstü kimse için mantıklı değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    huso 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    GPU tarafında yerınde saymasının nedeni rekabet olmaması ve Ekran kartı satıslarını baltalamamak, su anda RX 570 ya da 5500XT ayarında bir GPU koysa ciddi bir kesim Apu ile sistem kurar.1080P de medium oynar.Gidip 3000-5000-10000-20000 Ekran Kartına para vermez.
    Intel 1070 Ayarında yada 1650 ayarında Ekran Kartı koysa Onboard AMD de mecburen 5500XT-5600XT ayarında ekran kartı koyar.
    Sonucta Oligopol piyasa ama AMD diyor ki Intel in son cozumu haric sadece goruntu verecek VGA koyuyor ben de GTX 950 ayarında Onbaord koymusum neden daha fazlasını koyayım?

    Su anda AMD gidip 8/16 8GB paylasımlı 5500XT Onbaord GPU koyup 3500TL dese ciddi bir kısım alır 16/32 de Ram koyar oynar oyununu...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    X4eros 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    İşlemci tarafı iyi hoş ama keşke grafik tarafına da bu kadar önem verseniz
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    6s 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Genelde apular hakkında hep böyle haberler görüyoruz; ana seriden bir işlemci alınıyor, bu işlemciler ile kıyaslanıyor. Fakat kimse ryzen apular çıktığından beri neredeyse aynı seviyede kalan gpu tarafından bahsetmiyor. Üstelik aynı dediğimiz gpu'yu satın alabilmek için, yıllar için çekirdek sayısının artmasıdan ötürü daha fazla para ödemeniz gerekli.
    Kardeşim ben sadece cpu almak istesem zaten 3800-5800 alırım, apu hani biraz ondan biraz bundan garnitür ya, gpu tarafından biraz daha atlım görsek. Tamam bunlar çoğunlukla ofisler için kullanılıyor fakat, apple mac mini gibi tek bir yongada küçük sistem kurmak, orta seviyeye deneyim almak için basit sistemlere yönelmek isteyenlerin hayalleri bu sistemler. Uzun zamandır apuların bahsettiğim konuda yol kat edememesinin sebebini, zayıf rekabete ve harici gpu satışları üzerindeki kaygıya bağlıyorum. Şimdi bakalım intel'in yeni entegre gpuları ve apple'ın yongada sistemine karşılık, mobil grafik tarafında zayıf seçenek olmamak için amd bir atılım yapar mı?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 13 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    5700G derken o seriyi isimlendirdin herhalde değil mi Metehan? Yoksa 5700G isimli ayrı bir APU' da mevcut mu? Çünkü testteki APU 5750G gibi görünüyor.

    Aslında çok mantıklı bir çözüm. Ekran kartı problem yarattığında ya da yokluğu çekildiğinde ki durumlarda böyle güçlü bir APU geçiçi olarak da olsa iki işi birden hem de performans kaybı olmadan görebilir. Çok mantıklı!

    Misal şu an ekran kartım yok ve masaüstü bilgisayarım yatıyor, şöyle bir APU sahibi olsaydım durumu bir süre idare edebilirdim.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MetalWave (serdar günaydın) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    ben i5 4670 in bu konuda faydasını gördüm. ekran kartım bozuldu 2 kere, onboard ile devam ettim. ben bu apuları knight online lol oynayan adamlara uygun görüyorum. mmo oyunlarda az enerji tüketip sessiz çalışan sistem en iyisidir.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    II.Yahya (Yahya Arda DUR) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    https://www.muhendisbeyinler.net/cpu-vs-gpu/
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    II.Yahya (Yahya Arda DUR) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apu ile işlemci nasıl karşılaştırılır ki ? Yamulmuyorsam biri grafik birimi, biri işlemci birimi ve klasmanları farklı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    maestro013 (ogün çetiner) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) II.Yahya
    APU 'da dahili grafik birimi var fakat bu işlemci olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İşlemci vs işlemci yapılmış kıyaslama konusu olarak
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 dk. Dishonored yaratıcısı, Dishonored ve Prey geliştiricileriyle yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 1 sa. JBL profesyonellere yönelik Tour serisi kulaklıklarını duyurdu 1 sa. Intel, yonga üretiminin bir kısmını TSMC'ye yaptırmayı düşünüyor 2 sa. PS5 ve Xbox Series kontrolcülerinin Steam desteği geliştirildi 2 sa. Simülasyon oyunu Junkyard Simulator yakında mobil cihazlar için çıkacak 3 sa. MuteMe ile canlı görüşmelerde kazalara son 10 sa. 'Rust' oyunu patlama yaptı: Geliştirici çılgın paralar kazanıyor 11 sa. Sony’nin yeni işlemcisi, OLED TV’lerde çok daha parlak görüntüler vadediyor 12 sa. General Atomics’e ait Avenger İHA’lar, Skyborg projesi için test platformu olarak kullanılacak 12 sa. Kanser hücrelerinin kemoterapinin etkilerinden kaçış mekanizması incelendi 13 sa. Haftalık Dizi Önerisi 09: Daniel Sloss: Live Shows 13 sa. GÖRÜNTÜLENEN 8/16 Ryzen 7 5700G APU’su Ryzen 7 3800X’e %19 fark atıyor Sonraki Dailymotion da ülkemize temsilci atayacak 14 sa. Taşınabilir X-ray cihazı geliştirildi 14 sa. Intel Rocket Lake işlemcisi 6.9 GHz’e hız aşırtıldı 15 sa. Ryzen 9 5900 ve Ryzen 7 5800’ün frekansları sızdı, olası Ryzen 5 5600 fiyatı 15 sa. 8TB'a kadar kapasite 3500MB/sn okuma hızı! Corsair MP400 test masamızda 15 sa. DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #2 16 sa. Samsung kullanıcıları artık Windows PC üzerinden çağrı gerçekleştirebilecek 16 sa. General Motors logosunu değiştirerek, elektrikli araçlarla ilişkilendirdi 17 sa. Volvo'nun ikinci elektrikli otomobili 2021'de üretime girecek 17 sa. Yaklaşan amiral gemisi IQOO 7'nin yeni görselleri paylaşıldı 18 sa. iPhone 12 kutusundan şarj cihazını çıkaran Apple, maliyetten ne kadar tasarruf etti? 18 sa. 200 megapiksel kameralı akıllı telefonlar geliyor 19 sa. Nokia 6.2'nin halefi geliyor: İşte yüksek kaliteli görüntüleri 20 sa. 2021 Fiat Egea donanım seviyeleri arasındaki farklar 20 sa. Hitman III'ten yeni oynanış videoları paylaşıldı 21 sa. Sosyal medya platformlarına reklam yasağı yolda 21 sa. Sosyal medyadan yasaklanan Trump; TikTok’a kaldı 22 sa. Konsolda Xbox'a özel olan psikolojik korku oyunu The Medium'dan oynanış videosu paylaşıldı 23 sa. JBL Reflect Mini NC kablosuz kulaklıklar yenilikçilik ödülü aldı 23 sa. Huawei P50 Pro'nun render görüntüleri şelale tasarım ekranı gösteriyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız