8/16 Ryzen 7 5700G APU’su Ryzen 7 3800X’e %19 fark atıyor

APU’lar Ryzen 5000 ailesinde de şaşırtıcı sonuçlarla karşımıza çıkacağa benziyor. Son test sonuçları Zen 3 mimarili APU’nun performansını ortaya çıkardı.
Ryzen 7 5700G APU'su Ryzen 7 3800X'e karşı
Test sonucu paylaşılan 8 çekirdek 16 izlekli Ryzen 7 5700G/5750G APU’su 3.0 GHz’den 4.45 GHz’e yükselebilirken 4 MB L2 ve 16 MB L3 önbellekle desteklenmiş.İlginizi Çekebilir AMD Ryzen 9 5900, Ryzen 7 5800 ve Ryzen 5700G/5600G ufukta görüldü
Isıl tasarım gücü paylaşılmayan erken mühendislik örneği çözümün 65 wattlık bütçeyle geleceğini söyleyebiliriz. iGPU tarafında ise belirtilmese de Vega’ya devam edilecek.
Ryzen 4000G’de de olduğu gibi APU kanadında AMD işlemcilere kıyasla daha düşük önbellek edecek olması Ryzen 7 5700G’yi Zen 2 mimarili Ryzen 7 3800X’e fark atmaktan alıkoymamış. Öyle ki APU stok haliyle tek çekirdekte %12.6 ve çoklu çekirdekte %8.8’lik payla önde yer almış.
Son olarak paylaşımı yapan kullanıcı eline geçen hız aşırtma kilitsiz yonganın hakkını vermeyi de ihmal etmemiş. 4.7 GHz’e 1.468v ile çıkan Ryzen 7 5700G APU’su bu haliyle Ryzen 7 3800X’e sırasıyla %16 ve %19’luk fark atabilmiş.
Ayrıca Bkz. "Ryzen 5000 APU’sunun zar tasarımı görüntülendi: Selefinden %10 büyük"
250 MHz’lik hız aşırtma için yakalanan performans artışı ve özellikle de önbellek farkına rağmen elde edilen tablo oldukça etkileyici düzeyde.
https://wccftech.com/amd-ryzen-7-5700g-5750g-8-core-cezanne-zen-3-desktop-apu-pictured-benchmarked-on-par-with-vermeer-ryzen-5000-8-core-cpus/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Intel 1070 Ayarında yada 1650 ayarında Ekran Kartı koysa Onboard AMD de mecburen 5500XT-5600XT ayarında ekran kartı koyar.
Sonucta Oligopol piyasa ama AMD diyor ki Intel in son cozumu haric sadece goruntu verecek VGA koyuyor ben de GTX 950 ayarında Onbaord koymusum neden daha fazlasını koyayım?
Su anda AMD gidip 8/16 8GB paylasımlı 5500XT Onbaord GPU koyup 3500TL dese ciddi bir kısım alır 16/32 de Ram koyar oynar oyununu...
Kardeşim ben sadece cpu almak istesem zaten 3800-5800 alırım, apu hani biraz ondan biraz bundan garnitür ya, gpu tarafından biraz daha atlım görsek. Tamam bunlar çoğunlukla ofisler için kullanılıyor fakat, apple mac mini gibi tek bir yongada küçük sistem kurmak, orta seviyeye deneyim almak için basit sistemlere yönelmek isteyenlerin hayalleri bu sistemler. Uzun zamandır apuların bahsettiğim konuda yol kat edememesinin sebebini, zayıf rekabete ve harici gpu satışları üzerindeki kaygıya bağlıyorum. Şimdi bakalım intel'in yeni entegre gpuları ve apple'ın yongada sistemine karşılık, mobil grafik tarafında zayıf seçenek olmamak için amd bir atılım yapar mı?
Aslında çok mantıklı bir çözüm. Ekran kartı problem yarattığında ya da yokluğu çekildiğinde ki durumlarda böyle güçlü bir APU geçiçi olarak da olsa iki işi birden hem de performans kaybı olmadan görebilir. Çok mantıklı!
Misal şu an ekran kartım yok ve masaüstü bilgisayarım yatıyor, şöyle bir APU sahibi olsaydım durumu bir süre idare edebilirdim.