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Intel bazı tesislerini kapatıyor ve 5000 çalışanıyla yollarını ayırıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel bazı tesislerini kapatıyor ve 5000 çalışanıyla yollarını ayırıyor
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Global ekonomik kriz, para piyasalarından sonra donanım dünyasının da gündemine oturmuş durumda. Sektör devi pek çok firma geçtiğimiz yılın son çeyreği için ciddi kayıplar açıklarken yeni yılda krize karşı daha güçlü olabilmek için acil eylem planlarını devreye sokuyorlar. AMD, Microsoft, Google, TSMC ve alanında lider çok sayıda yüksek teknoloji firmasından sonra Intel de ciddi bir yapılanma içerisinde olduğunu açıkladı.

Son çeyrekte net geliri %90 oranında düşen, bu yılın ilk çeyreğinde ise 21 yıllık aradan sonra ilk defa zarar açıklayabileceği gündeme gelen Intel, üretim maliyetlerini aşağı çekebilmek için bazı tesislerini kapatmaya hazırlanıyor. Gelen haberlere göre Intel, Penang, Malezya, Cavite ve Filipinlerde'deki test merkezlerini kapatacak ayrıca Hillsboro'daki Fab20 ve Santa Clara'daki D2 fabrikalarında da üretimi durduracak.

Üretim kapasitesini gözden geçirerek krizin yarattığı koşullarla daha iyi mücadele için yeniden yapılanma yolunu tercih eden firmanın 45nm ve 32nm üretim teknolojisiyle ilgili çalışmalarının ise aksatmadan devam edeceği bildiriliyor. Öte yandan firmanın kapatacağı tesisler dolayısıyla 5000-6000 civarında çalışanının işsiz kalabileceği belirtiliyor ve operasyonunun yıl sonuna kadar gerçekleştirileceği bildiriliyor.


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tuffguy 10 yıl
evet bu seferki son 30 yılda gördügüm en büyük kriz olabilirmi? en son 92 de vardı boyle bir şey...bakalım kriz daha büyüyecekmi yoksa durdumu?bu haliyle fazla sorun olmaz bence 1-2 seneye her yer toparlanır ve herşey eski hamam eski tas olur..ama biraz daha derine giderse işte o zaman dahada düzenli bir sisteme dogru evrilir..
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bigdede 10 yıl






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OverClocK1ng 10 yıl
AMD hayatta batmaz. İşin içerisinde araplar var... Ayrıca Amerikan Hükümeti de AMD ye destek sağlıyor...
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resler 10 yıl
Beklenen gelişme gerçekleşti. Devamıda gelir.
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K.Kahriman 10 yıl
intelin kendi saflığı teknoloji geliştirecez diye abuk subuk işlemcileri piyasaya sürerlerse olacağı budur
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atilgan26 10 yıl
intelde adam çıkarıyorsa artık dünya kaosa gidiyor sanırım. 1 yıl daha devam ederse yağmalama başlayacak.
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chakra 10 yıl
Yakın zamanda okuduğum ikinci intel kriz haberi bu. Nakite ihtiyaçları varsa stoklarını full damping ile ellerinden çıkarsınlar ama işçi çıkarmasınlar.
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sys64 10 yıl
bu fiyatlarla helede bu krizde aynen katılıyoru mdaha cok zarar eder
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fright 10 yıl
İntel i7 ile uğraşdı ve olan çalışanlarına oldu... Daha çok zarar eder i7 ile. :(
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Trecc11 10 yıl
yazık walla 5000 kişi az değilde
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max975 10 yıl
bakalım ne kadar bize yansıyacak
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Alx 10 yıl
Selamlar!

Çalışanlara yazık, hep bu tür haberleri duyunca üzülüyorum.

Bir taraftan da INTEL yönetimi, kapatılan tesislerin teknolojisi eskimiş diye bilgi vermiş...
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Vipracing 10 yıl
Haber için teşekkürler,

Malesef diğer haberlerde de yansıdığı gibi bu haberde de pek çok kişinin işten çıkarılmasına üzüldüm.İntel gibi bir teknoloji devi bu kadar çabuk işten insan çıkarmaya başladıysa yazık (Çalışanlara yazık bunca sene İntele inanılmaz paralar kazandıran insanlardan bazıları bunlar)

Bu krizden bir tek Apple etkilenmemiş görünüyor.Rekor kar açıkladılar yine.
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