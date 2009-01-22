Intel bazı tesislerini kapatıyor ve 5000 çalışanıyla yollarını ayırıyor

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Global ekonomik kriz, para piyasalarından sonra donanım dünyasının da gündemine oturmuş durumda. Sektör devi pek çok firma geçtiğimiz yılın son çeyreği için ciddi kayıplar açıklarken yeni yılda krize karşı daha güçlü olabilmek için acil eylem planlarını devreye sokuyorlar. AMD, Microsoft, Google, TSMC ve alanında lider çok sayıda yüksek teknoloji firmasından sonra Intel de ciddi bir yapılanma içerisinde olduğunu açıkladı.

Son çeyrekte net geliri %90 oranında düşen, bu yılın ilk çeyreğinde ise 21 yıllık aradan sonra ilk defa zarar açıklayabileceği gündeme gelen Intel, üretim maliyetlerini aşağı çekebilmek için bazı tesislerini kapatmaya hazırlanıyor. Gelen haberlere göre Intel, Penang, Malezya, Cavite ve Filipinlerde'deki test merkezlerini kapatacak ayrıca Hillsboro'daki Fab20 ve Santa Clara'daki D2 fabrikalarında da üretimi durduracak.

Üretim kapasitesini gözden geçirerek krizin yarattığı koşullarla daha iyi mücadele için yeniden yapılanma yolunu tercih eden firmanın 45nm ve 32nm üretim teknolojisiyle ilgili çalışmalarının ise aksatmadan devam edeceği bildiriliyor. Öte yandan firmanın kapatacağı tesisler dolayısıyla 5000-6000 civarında çalışanının işsiz kalabileceği belirtiliyor ve operasyonunun yıl sonuna kadar gerçekleştirileceği bildiriliyor.