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Intel Core i5 işlemci ailesini Eylül ayında lanse edebilir

9 yıl
20,5b
1
12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Core i5 işlemci ailesini Eylül ayında lanse edebilir
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Nehalem mimarisini temel alan Core i7 işlemciler ailesine alternatif olmaları için hazırlanan ve farklı bir soket formuna sahip olan Core i5 işlemciler için yeni bir ertleme söz konusu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve dört çekirdekli yapıda olan Core i5 işlemciler daha önceki haberlerde de altını çizdiğimiz üzere LGA1156 soket tasarımına ve Core i7 jenerasyonundna farklı olarak üç kanal yerine çift kanal entegre DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olacaklar.

İlk gelen bilgilerde Temmuz ayında lanse edileceği söylenen, daha sonra çıkan haberlerde ise ufak bir gecikmeyle Ağustos ayına sarktığı iddia edilen Core i5 işlemcilerle ilgili gelen son haber ise, lansmanı için Eylül ayının planladığı yönünde. Son gelişmeler doğrultusunda Temmuz ayında lanse edilmesi pek beklenmeyen Core i5 işlemcilerle ilgili olarak Intel'in okula dönüş sezonunu yakalamak isteyeceği yani Eylül ayında lansman yapılabileceği üzerinde duruluyor.

Ancak ilk modellerinin anakartlarla birlikte Ağustos sonu gibi pazara giriş yapabileceği de konuşulan Core i5 işlemci ailesinin ilk etapta saat hızlarına göre üç farklı modeli olacak ve bu modeller sırasıyla 2.66GHz, 2.8GHz ve 2.93GHz'de çalışacaklar. Yine modeline göre sırasıyla 196$, 284$ ve 562$'lık yurt dışı satış fiyatlarıyla pazara giriş yapması beklenen işlemcilerde 8MB L3 bellek olacak. İşlemcilerin kullanılacağı P55 yonga setli anakatların da X58 çipsetli modellere göre ciddi oranda daha ucuz olması bekleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşım bunların 2 ve 4 çekirdekleri var 1156 sokettekiler işlemci özelliklerine göre 2 ve dörd çekirdeklidir ama 1155 soket yani 2. nesil core i5 işlemciler ise 4 çekirdektir
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DH Misafiri 8 yıl
yaw arkadaşlar bu core i5ler kaç çekirdek bilen varmı birisi 2 birisi 4 çekirdek diyor nasıl oluyor bu
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sertacaygun 9 yıl
2.66 196 Dallırs, 2.93 562 Dallırs... Ne iştir bu ?
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toz-koparan 9 yıl
2.66 alınır ufak dokunuşla 3... ghz de kullanılır...
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CoolnQuiet 9 yıl
Bu, intelin klsikleşmiş fiyat politikası. Şöyle ki: Burada asıl amaç, fiyatı aşırı şişirilmiş işlemcinin hemen altında konumlandırılmış işlemciyi satmak insanlara. 2.93 GHz lik modelin vazifesi bu. İşlemcileri üretirkende muhtemelen buna göre üretiyor yani 2.93 GHz lik modelden az 2.8 lik modelden çok vs. Niye böyle yapıyor bilinmez ama bu intelin geleneksel fiyat politikası olmuş artık. 2.66 GHz lik modelde ise satılmasını azaltıcı faktörler var. Mesela Hyper Threading özelliğı ve TXT yok. HT yi kaldırarak işlemci performansını kendi elleriyle baltalıyor yani ucuza aldım dediğiniz işlemci aslında o kadarda ucuz değil. Kısacası bu fiyat politikasının amacı kullanıcıları 2.8 GHz lik 284 dolarlık modele yöneltmek başka birşey değil.
Bu durumda da kullanıcı şunu düşünecek, i7 920 ile bu işlemci aynı fiyat, bu durumda ben niye core i5 alıyorum, sırf anakarttan 100-150 dolar kalacak bana ama bu miktar o kadar çok değil o zaman niye i7 segmentinden bir işlemci almıyorum tereddütünde bırakıp, bu sayede i7 segmentine bazılarını çekebilmek.
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After_Dark 9 yıl
2.66 196$ 2.93 562$ Yuhhhhh diyorum Başka bir şey demiyorum.
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Alfredo 9 yıl
intel çok fazla işlemci üretiyor. ağırdan alsa fena olmaz. soyulduğumuzu hissetmeye başladım.
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OnlineBulent 9 yıl
Haberden anladığım kadarıyla 3 işlemci de aynı L3 belleğe (8 MB) sahip olacak. İyi de 2,93 GHz hızındaki işlemci ile 2,66 GHz işlemci arasında niye bu kadar fiyat farkı var?

bilen biri lütfen bu konuya açıklık getirsin
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TELESCOPE 9 yıl
Alfredo sana katılıyorum
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arda1811 9 yıl
196$, 284$ ve 562$



bu işlemciler arasında bu kadar çok performans farkının oldugunu sanmıyorum hadi lansman ve pazar payı arttırımı için bu fiyatlar böyle açıklanıyorda onu anlıyoruz neden o zaman 1 2 sene sonra bu işlemciler arasındaki fark hep aynı kalmıyor madem performans farkı var ve açılış fiyatları böyle ilerde neredeyse eşitleniyor fiyatlar
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al-ozaria 9 yıl
2.66 ghz 196$
2.93 ghz 562$

2.93 ghz olanın yanında hediye filan mı veriyorlar acaba :D nasıl bir politikadır.
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