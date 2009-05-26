Intel Core i5 işlemci ailesini Eylül ayında lanse edebilir

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Nehalem mimarisini temel alan Core i7 işlemciler ailesine alternatif olmaları için hazırlanan ve farklı bir soket formuna sahip olan Core i5 işlemciler için yeni bir ertleme söz konusu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve dört çekirdekli yapıda olan Core i5 işlemciler daha önceki haberlerde de altını çizdiğimiz üzere LGA1156 soket tasarımına ve Core i7 jenerasyonundna farklı olarak üç kanal yerine çift kanal entegre DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olacaklar.

İlk gelen bilgilerde Temmuz ayında lanse edileceği söylenen, daha sonra çıkan haberlerde ise ufak bir gecikmeyle Ağustos ayına sarktığı iddia edilen Core i5 işlemcilerle ilgili gelen son haber ise, lansmanı için Eylül ayının planladığı yönünde. Son gelişmeler doğrultusunda Temmuz ayında lanse edilmesi pek beklenmeyen Core i5 işlemcilerle ilgili olarak Intel'in okula dönüş sezonunu yakalamak isteyeceği yani Eylül ayında lansman yapılabileceği üzerinde duruluyor.

Ancak ilk modellerinin anakartlarla birlikte Ağustos sonu gibi pazara giriş yapabileceği de konuşulan Core i5 işlemci ailesinin ilk etapta saat hızlarına göre üç farklı modeli olacak ve bu modeller sırasıyla 2.66GHz, 2.8GHz ve 2.93GHz'de çalışacaklar. Yine modeline göre sırasıyla 196$, 284$ ve 562$'lık yurt dışı satış fiyatlarıyla pazara giriş yapması beklenen işlemcilerde 8MB L3 bellek olacak. İşlemcilerin kullanılacağı P55 yonga setli anakatların da X58 çipsetli modellere göre ciddi oranda daha ucuz olması bekleniyor.