Intel doğruladı: Larrabee tabanlı ilk grafik kartları 2010'un ilk yarısında geliyor

Intel'in merakla beklenen Larrabee kod adlı yeni nesil grafik projesi için takvim netleşiyor. Bir süre öncesine kadar sene sonunda çıkabileceği konuşulan ancak sürücü ve yazılım sıkıntıları nedeniyle 2010'a ertelendiği iddia edilen Larrabee kod adlı yeni nesil grafik işlem teknolojisi ve bu teknolojiyi temel alacak ekran kartları için bir süre daha beklenmesi gerekecek. Intel'in zirvesindeki isim olan Paul Otellini son konferans görüşmesinde Intel Larrabee'nin 2010 yılın ilk yarısı için planladığını doğruladı.
CPU ve GPU teknolojilerinin olumlu yanlarını tek bir çatı altında toplama esasıyla hazırlanan Larrabee projesindeki GPU varyasyonları, modeline göre değişmekle birlikte x86 tabanlı çok sayıda çekirdeğe sahip olacağı için Larrabee tabanlı grafik kartları AMD-ATi ve Nvidia çözümlerinden daha farklı olacak. İlk etapta masaüstü sistemlerden ziyade yüksek işlem gücü gerektiren görsel-işlem uygulamalarında iddialı olması beklenen Intel Larrabee'nin piyasaya çıktığı dönemde ciddi anlamda sıkı rakiplerle karşı karşıya gelecek.
Zira Larrabee ile aynı dönemde yani 2010 yılının ilk aylarında AMD-ATi'nin R800, Nvidia'nın ise GT300 GPU'ları ile pazarda olacağı biliniyor. Her ikisi de 40nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yeni GPU'lar, DirectX 11 uyumluluğuna da sahip olacaklar:
Entegre grafik işlem çözümlerinde sektör lideri olan Intel'in Larrabee projesi iile sektörde nasıl bir etki yaratacağını ise zaman gösterecek.
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Biz beceremiyoruz ama en azından avrupa denetleme komisyonu bu işe el atıp ya intelden x86'yı serbest bırakmasını istesin ya da maden x86 tekeli senin elinde o zaman diğerlerine dokunma onlar GPU üretsin desin. serbest piyasa olsa x86 işlemcilerini teknolojisi yeten firmalar yapabilirler ve fiyatlarda o ölçüde ucuzlar..
Ne güzel. :)
Fiyatlar düşsün.
İsteyen istediğini alsın...
Bu kartlar çok yavaşda kalsa Intel bu kartları şu kadar gb diye millete pahalı satar.
Acı gerçekler 2
Millet ekran kartı alırken şu kadar mb diye alıyor.
Acı gerçekler 3 : Bomba
Bilgisayar 2 yıllık donanım okumuş sonrada yazılımcı olmuş arkadaşım bile ekran kartından söz ederken şu kadar mb diye söz ediyorsa hiç bilgisi olmayan kullanıcıyı intel havada, karada, denizde ,uzayda... lol
On numara anlatmışsın.
Mukemmel yorum
Bilgisayar muhendisligini bitiripte bilgisayara format atamayan arkadaslarım var.Acı ama gercek!!!
Bende böyle düşünüyorum açıkçası ama umarım böye olmaz Intel'in nvidia'ya ciddi bir rakip olması gerekiyor yoksa bizim sonumuz iyi değil..
Orjinalden alıntı:WinteR
1-408-765-8080 Otellini'yi ara, benimde selamımı söyle.
Özellikle teknolojide bu benim işim değil mantığının sonuçlarını düşünebiliyormusunuz, evimizde bir tek edison'un lambası olurdu herhalde.
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Harbi 10 numara saçmalamışsın bıravo ben 40 yıl düşünsen bu kadar güzel saçmalayamazdım :D nobele layıksın sen be :D