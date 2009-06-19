Intel doğruladı: Larrabee tabanlı ilk grafik kartları 2010'un ilk yarısında geliyor

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Intel'in merakla beklenen Larrabee kod adlı yeni nesil grafik projesi için takvim netleşiyor. Bir süre öncesine kadar sene sonunda çıkabileceği konuşulan ancak sürücü ve yazılım sıkıntıları nedeniyle 2010'a ertelendiği iddia edilen Larrabee kod adlı yeni nesil grafik işlem teknolojisi ve bu teknolojiyi temel alacak ekran kartları için bir süre daha beklenmesi gerekecek. Intel'in zirvesindeki isim olan Paul Otellini son konferans görüşmesinde Intel Larrabee'nin 2010 yılın ilk yarısı için planladığını doğruladı.

CPU ve GPU teknolojilerinin olumlu yanlarını tek bir çatı altında toplama esasıyla hazırlanan Larrabee projesindeki GPU varyasyonları, modeline göre değişmekle birlikte x86 tabanlı çok sayıda çekirdeğe sahip olacağı için Larrabee tabanlı grafik kartları AMD-ATi ve Nvidia çözümlerinden daha farklı olacak. İlk etapta masaüstü sistemlerden ziyade yüksek işlem gücü gerektiren görsel-işlem uygulamalarında iddialı olması beklenen Intel Larrabee'nin piyasaya çıktığı dönemde ciddi anlamda sıkı rakiplerle karşı karşıya gelecek.

Zira Larrabee ile aynı dönemde yani 2010 yılının ilk aylarında AMD-ATi'nin R800, Nvidia'nın ise GT300 GPU'ları ile pazarda olacağı biliniyor. Her ikisi de 40nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yeni GPU'lar, DirectX 11 uyumluluğuna da sahip olacaklar:

Entegre grafik işlem çözümlerinde sektör lideri olan Intel'in Larrabee projesi iile sektörde nasıl bir etki yaratacağını ise zaman gösterecek.