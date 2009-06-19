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Intel doğruladı: Larrabee tabanlı ilk grafik kartları 2010'un ilk yarısında geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,5b
1
23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel doğruladı: Larrabee tabanlı ilk grafik kartları 2010'un ilk yarısında geliyor
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Intel'in merakla beklenen Larrabee kod adlı yeni nesil grafik projesi için takvim netleşiyor. Bir süre öncesine kadar sene sonunda çıkabileceği konuşulan ancak sürücü ve yazılım sıkıntıları nedeniyle 2010'a ertelendiği iddia edilen Larrabee kod adlı yeni nesil grafik işlem teknolojisi ve bu teknolojiyi temel alacak ekran kartları için bir süre daha beklenmesi gerekecek. Intel'in zirvesindeki isim olan Paul Otellini son konferans görüşmesinde Intel Larrabee'nin 2010 yılın ilk yarısı için planladığını doğruladı.

CPU ve GPU teknolojilerinin olumlu yanlarını tek bir çatı altında toplama esasıyla hazırlanan Larrabee projesindeki GPU varyasyonları, modeline göre değişmekle birlikte x86 tabanlı çok sayıda çekirdeğe sahip olacağı için Larrabee tabanlı grafik kartları AMD-ATi ve Nvidia çözümlerinden daha farklı olacak. İlk etapta masaüstü sistemlerden ziyade yüksek işlem gücü gerektiren görsel-işlem uygulamalarında iddialı olması beklenen Intel Larrabee'nin piyasaya çıktığı dönemde ciddi anlamda sıkı rakiplerle karşı karşıya gelecek.

Zira Larrabee ile aynı dönemde yani 2010 yılının ilk aylarında AMD-ATi'nin R800, Nvidia'nın ise GT300 GPU'ları ile pazarda olacağı biliniyor. Her ikisi de 40nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yeni GPU'lar, DirectX 11 uyumluluğuna da sahip olacaklar:

Entegre grafik işlem çözümlerinde sektör lideri olan Intel'in Larrabee projesi iile sektörde nasıl bir etki yaratacağını ise zaman gösterecek.


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heartfordarkness 10 yıl
Nvidia karanlıkta sürdüğü ekran kartı piyasasını bir anda çevirecek bana kalırsa.
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gunman233 10 yıl
GMA'ları işlemci içerisine koyacak işte, daha fazlasını kim iddia etti ki? +Ne kadar mümkün. Harici grafik çözümleri üretmeye başlasa bile hemen rakip olamaz onca yıllık firmalara.. Uçmayalım. Ama üretsin tabii rekabet iyidir.
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ert-ek 10 yıl
Arkadaşlar fiyatların düşmesi için intelinde bu pazara girmesini isterim; ancak intel bizimki farklı deyip x86 mimarisi adı altında GPU üretmek istiyor, o zaman niye AMD-ATi ortaklığının x86 lisansını iptal ettirmeye çalışıyor ve Nvidia'nın da x86 ya yaklaşmaması için sürekli baskı yapıyor??
Biz beceremiyoruz ama en azından avrupa denetleme komisyonu bu işe el atıp ya intelden x86'yı serbest bırakmasını istesin ya da maden x86 tekeli senin elinde o zaman diğerlerine dokunma onlar GPU üretsin desin. serbest piyasa olsa x86 işlemcilerini teknolojisi yeten firmalar yapabilirler ve fiyatlarda o ölçüde ucuzlar..
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XivA 10 yıl
intelin satış üstünlüğü tekelden. üstünlükten falan değil. buda ati ve nvidianın orta segmentte bir yerlere rakip olabilir. o da olsa olsa 9800 ve 4770 serileri. gerci bu değerleri yakalasa bile süper olur. ben hiç performanslı intel gpu görmedim :S
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dstk 10 yıl
Bütün firmalar herşeyi üretsin.
Ne güzel. :)
Fiyatlar düşsün.
İsteyen istediğini alsın...
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SaL1h__BbL1k 10 yıl
nasıl bir performansa sahipler acaba?
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mav1li 10 yıl
Acı gerçekler 1
Bu kartlar çok yavaşda kalsa Intel bu kartları şu kadar gb diye millete pahalı satar.
Acı gerçekler 2
Millet ekran kartı alırken şu kadar mb diye alıyor.
Acı gerçekler 3 : Bomba
Bilgisayar 2 yıllık donanım okumuş sonrada yazılımcı olmuş arkadaşım bile ekran kartından söz ederken şu kadar mb diye söz ediyorsa hiç bilgisi olmayan kullanıcıyı intel havada, karada, denizde ,uzayda... lol
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FasTBoY 10 yıl
Orjinalden alıntı: mav1li

Acı gerçekler 1

Bu kartlar çok yavaşda kalsa Intel bu kartları şu kadar gb diye millete pahalı satar.

Acı gerçekler 2
Millet ekran kartı alırken şu kadar mb diye alıyor.

Acı gerçekler 3 : Bomba
Bilgisayar 2 yıllık donanım okumuş sonrada yazılımcı olmuş arkadaşım bile ekran kartından söz ederken şu kadar mb diye söz ediyorsa hiç bilgisi olmayan kullanıcıyı intel havada, karada, denizde ,uzayda... lol






On numara anlatmışsın.
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ebehram 10 yıl
Orjinalden alıntı: mav1li

Acı gerçekler 1

Bu kartlar çok yavaşda kalsa Intel bu kartları şu kadar gb diye millete pahalı satar.

Acı gerçekler 2
Millet ekran kartı alırken şu kadar mb diye alıyor.

Acı gerçekler 3 : Bomba
Bilgisayar 2 yıllık donanım okumuş sonrada yazılımcı olmuş arkadaşım bile ekran kartından söz ederken şu kadar mb diye söz ediyorsa hiç bilgisi olmayan kullanıcıyı intel havada, karada, denizde ,uzayda... lol


Mukemmel yorum


Bilgisayar muhendisligini bitiripte bilgisayara format atamayan arkadaslarım var.Acı ama gercek!!!
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mamad 10 yıl
Hadi hayırlı olsun. Bu iş gittikçe 3dfx'in "napalm" projesine dönüyor. İnşallah 2010 yılında yeni bir erteleme haberi duymayız. İşin merak uyandıran tarafı, gpu'nun ne kadar güçlü olacağı. gtx285'e denk bir kart yapılacağı söyleniyor ancak 2010'da gtx285 yalan olacağı için Intel'in çok sıkı çalışması gerekecek.
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Source 10 yıl

Orjinalden alıntı: mamad

Hadi hayırlı olsun. Bu iş gittikçe 3dfx'in "napalm" projesine dönüyor. İnşallah 2010 yılında yeni bir erteleme haberi duymayız. İşin merak uyandıran tarafı, gpu'nun ne kadar güçlü olacağı. gtx285'e denk bir kart yapılacağı söyleniyor ancak 2010'da gtx285 yalan olacağı için Intel'in çok sıkı çalışması gerekecek.



Bende böyle düşünüyorum açıkçası ama umarım böye olmaz Intel'in nvidia'ya ciddi bir rakip olması gerekiyor yoksa bizim sonumuz iyi değil..
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Momo-Oz 10 yıl
quote:
Orjinalden alıntı:WinteR
1-408-765-8080 Otellini'yi ara, benimde selamımı söyle.
Özellikle teknolojide bu benim işim değil mantığının sonuçlarını düşünebiliyormusunuz, evimizde bir tek edison'un lambası olurdu herhalde.
------------------------
Harbi 10 numara saçmalamışsın bıravo ben 40 yıl düşünsen bu kadar güzel saçmalayamazdım :D nobele layıksın sen be :D
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fatihcanery 10 yıl
wintere katılıyorum,o da girsin işin içine.ne kadar çok firma olursa o kadar fiyatları ucuza alabiliriz,birde böyle düşünün derim
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