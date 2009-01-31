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Intel entegre grafik özellikli 45nm Nehalem işlemcilerini iptal ediyor

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel entegre grafik özellikli 45nm Nehalem işlemcilerini iptal ediyor
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Global ekonomik krizin yarattığı daralmanın piyasalar üzerindeki olumsuz etkisi ve düşen satış rakamları firmaların finansal sonuçlarından sonra gelecek planlarına da etki etmeye başladı. Endüstri yorumcusu Theo Valich'in özel haber olarak duyurduğu yeni gelişmeye göre, Intel'in yılın ikinci yarısında duyurulması planan Havendale kod adını taşıyan ve entegre grafik özelliğine sahip olan çift çekirdekli Nehalem planları iptal edildi.

Havendale / Auburndale kod adlarıyla masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen ve çok yongalı (CPU +CPU) modül (MCM) tasarımına sahip olan LGA1156 formundaki işlemcilerin entegre bellek ve grafik kontrolcüsüne ek olarak mevcut platform tasarımlarında kuzey köprüsüne verilen bazı önemli özellikleri de içermesi bekleniyordu. Core i3 (Core i4 ?) serisi altında pazara sunulması beklenen yeni işlemcilerin iptal edilmesi, Intel'in entegre grafik özellikli işlemci çalılşmalarını rafa kaldırdığı anlamına da gelmiyor.

Theo Valich'in bildirdiğine göre Intel, Havendale ve Auburndale işlemcilerinin yerine mevcut yol haritasında 2010 yılının ikinci yarısı (Okula dönüş dönemi - Eylül / Ekim) olarak görülen ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı bildirilen Arandale kod adlı işlemci ailesinde çalışmalarını hızlandırarak yeni modelleri 2010 yılının ikinci yarısı yerine ilk çeyreğinde durumayı planlıyor.

Havendale/Auburndale jenerasyonundan farklı olarak 4MB yerine 6MB L3 belleğe sahip olacağı belirtilen Arandale serisinin önümüzdeki yılın Mart ayında muhtemelen Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT fuarında tanıtılabileceği belirtiliyor. Intel'in yol haritasındaki bu önemli değişiklik AMD'ye zaman kazandırır mı bilinmez ama firmanın geçtiğimiz Kasım ayında yapılan Analist Günü'nde yayımladığı yol haritasına göre Intel'in çözümlerine rakip olacak entegre grafik özellikli ilk işlemciler 2011 yılında gelecek gibi görünüyor.


http://theovalich.wordpress.com/2009/01/31/exclusive-intels-cans-45nm-auburndale-and-havendale-fusion-cpus/ Yorum Yaz
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pipoTTi 10 yıl
En güçlü işlemciye dandik ekran kartı takıp bizede 1000$'a takacaklardı Allah'tan iptal edilmiş. :D
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KuarkServerSystems 10 yıl
nehalem entegre ekran kartı + işlemci olayı laptoplar için düşünülüyordu.. Ama global kriz ve laptoplarda zaten şu anda T9xxx serisi ve Q9xxx serisi ile sunulan performansın üstüne performans ihtiyacı neredeyse hiç olmadığı, bu yüzdende kullanıcıların bu platforma pek yanaşmayacakları kanısındayım..

Haberleri görüyoruz, atom işlemci+onboard ekran kartı bir laptop çok az enerji harcıyor ve şu andaki piller ile 7-8 saat üstü pil ömrüne ulaşılmaya başlandı. Toshiba baharda yakıt pillerine geçeceğini anons etti, piller çağ atlıyor, 15W yerine 10W yakan bir işlemci-ekran kartı ikilisi önemini yitirecektir.
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St Batuhan 10 yıl
AMD zamanında erteleme acıkladıgında cok acımasız yorumlar vardı ahanda simdi intelde yapıyor hep aynı palavra falan mı demek lazım hatta intel full iptal etti bu daha büyük bir olay :( ;)
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buraoca2 10 yıl
Acaba ileride de iptal edilmeyeceği ne malum? Şimdilik 2011 deniyor ama, belki de 2012 veya 2013'e kayacak. Bence gerçekten elinden geleni yapmalı ve iptal etmemeliydi. Belki birkaç ay erteleyebilirdi, fakat bu kadar süre ertelemesi hiç hoş değil. Hemde Intel için. Sonuçta işlemci kısmında dev olmak(En azından X86 mimarisinde :D) her şeyi yapabilmeye yetmiyormuş...
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WinteR 10 yıl
40-50 dolarlık ekran kartını performansını almak için yatırlılan para değmez, hele bu kriz ortamında. Bana baştan beli mantıksız geliyordu zaten.
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bkadem 10 yıl
Eğer bu haber Amd için olsaydı, İntel fanatikleri Amd batıyor diyeceklerdi. Sanki doğal bir şeymiş gibi karşılanıyor olması çok komik.
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yonex78 10 yıl
cpu konusunda amd den başkası intelle rekabet edemez de gpu konusunda intel çok zayıf o yüzden içine gpu da ekleyip canım işlemcileri mahfetmesinler..
:)
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K.Kahriman 10 yıl
intel bu krizden karla çıkabilir lga775de hızların sınırlarını zorlayarak çoğu kullanıcı bilinçsiz 3.5 4 ghz denildimi atlar intel bunu yapsın q9900 mesela 4 ghz x 4 çekirdek yapsın bakın bakalım i7lerden filen nasıl fazla satılıyor
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Wilson Fisk 10 yıl
Intel'in yılın ikinci yarısında duyurulması planan Havendale kod adını taşıyan ve entegre grafik özelliğine sahip olan çift çekirdekli Nehalem planları iptal edildi.


2009 ikinci ceyrek degil 2010 diye biliyordum ben.ne zaman hazirlamislar daha amd'den gormeden!?
reklam kokan hareketler bunlar ortada hazir bir islemci olduguna inanmiyorum amd'ye yaptik blofu bence karga tilki hikayesi hesabi.
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hikmetg 10 yıl
İntel ne anlar GPU 'dan.
Kaç yıldır milleti onboard ürünlerle perişan ettiler. Tabi son kullanıcı anlamıyor. Bilgisayar mı bilgisayar. Ekran kartı nedir ne çalıştırır anlamıyor. Bir oyun kurup oynamaya çalışınca fark ediyor.
İntel çıksın gitsin bu piyasadan veya adam gibi bir şey yapsın.
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Bethrezen 10 yıl

Orjinalden alıntı: hikmetg

İntel ne anlar GPU 'dan.

Kaç yıldır milleti onboard ürünlerle perişan ettiler. Tabi son kullanıcı anlamıyor. Bilgisayar mı bilgisayar. Ekran kartı nedir ne çalıştırır anlamıyor. Bir oyun kurup oynamaya çalışınca fark ediyor.

İntel çıksın gitsin bu piyasadan veya adam gibi bir şey yapsın.


Onboard intel ekran kartli bilgisayarlar zaten oyun icin degil, ofis uygulamalarina yonelik olarak kullaniliyor.

Saygilarimla
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