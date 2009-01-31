Intel entegre grafik özellikli 45nm Nehalem işlemcilerini iptal ediyor

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Global ekonomik krizin yarattığı daralmanın piyasalar üzerindeki olumsuz etkisi ve düşen satış rakamları firmaların finansal sonuçlarından sonra gelecek planlarına da etki etmeye başladı. Endüstri yorumcusu Theo Valich'in özel haber olarak duyurduğu yeni gelişmeye göre, Intel'in yılın ikinci yarısında duyurulması planan Havendale kod adını taşıyan ve entegre grafik özelliğine sahip olan çift çekirdekli Nehalem planları iptal edildi.

Havendale / Auburndale kod adlarıyla masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen ve çok yongalı (CPU +CPU) modül (MCM) tasarımına sahip olan LGA1156 formundaki işlemcilerin entegre bellek ve grafik kontrolcüsüne ek olarak mevcut platform tasarımlarında kuzey köprüsüne verilen bazı önemli özellikleri de içermesi bekleniyordu. Core i3 (Core i4 ?) serisi altında pazara sunulması beklenen yeni işlemcilerin iptal edilmesi, Intel'in entegre grafik özellikli işlemci çalılşmalarını rafa kaldırdığı anlamına da gelmiyor.

Theo Valich'in bildirdiğine göre Intel, Havendale ve Auburndale işlemcilerinin yerine mevcut yol haritasında 2010 yılının ikinci yarısı (Okula dönüş dönemi - Eylül / Ekim) olarak görülen ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı bildirilen Arandale kod adlı işlemci ailesinde çalışmalarını hızlandırarak yeni modelleri 2010 yılının ikinci yarısı yerine ilk çeyreğinde durumayı planlıyor.

Havendale/Auburndale jenerasyonundan farklı olarak 4MB yerine 6MB L3 belleğe sahip olacağı belirtilen Arandale serisinin önümüzdeki yılın Mart ayında muhtemelen Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT fuarında tanıtılabileceği belirtiliyor. Intel'in yol haritasındaki bu önemli değişiklik AMD'ye zaman kazandırır mı bilinmez ama firmanın geçtiğimiz Kasım ayında yapılan Analist Günü'nde yayımladığı yol haritasına göre Intel'in çözümlerine rakip olacak entegre grafik özellikli ilk işlemciler 2011 yılında gelecek gibi görünüyor.

http://theovalich.wordpress.com/2009/01/31/exclusive-intels-cans-45nm-auburndale-and-havendale-fusion-cpus/