Intel entegre grafik özellikli 45nm Nehalem işlemcilerini iptal ediyor

Global ekonomik krizin yarattığı daralmanın piyasalar üzerindeki olumsuz etkisi ve düşen satış rakamları firmaların finansal sonuçlarından sonra gelecek planlarına da etki etmeye başladı. Endüstri yorumcusu Theo Valich'in özel haber olarak duyurduğu yeni gelişmeye göre, Intel'in yılın ikinci yarısında duyurulması planan Havendale kod adını taşıyan ve entegre grafik özelliğine sahip olan çift çekirdekli Nehalem planları iptal edildi.
Havendale / Auburndale kod adlarıyla masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen ve çok yongalı (CPU +CPU) modül (MCM) tasarımına sahip olan LGA1156 formundaki işlemcilerin entegre bellek ve grafik kontrolcüsüne ek olarak mevcut platform tasarımlarında kuzey köprüsüne verilen bazı önemli özellikleri de içermesi bekleniyordu. Core i3 (Core i4 ?) serisi altında pazara sunulması beklenen yeni işlemcilerin iptal edilmesi, Intel'in entegre grafik özellikli işlemci çalılşmalarını rafa kaldırdığı anlamına da gelmiyor.
Theo Valich'in bildirdiğine göre Intel, Havendale ve Auburndale işlemcilerinin yerine mevcut yol haritasında 2010 yılının ikinci yarısı (Okula dönüş dönemi - Eylül / Ekim) olarak görülen ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı bildirilen Arandale kod adlı işlemci ailesinde çalışmalarını hızlandırarak yeni modelleri 2010 yılının ikinci yarısı yerine ilk çeyreğinde durumayı planlıyor.
Havendale/Auburndale jenerasyonundan farklı olarak 4MB yerine 6MB L3 belleğe sahip olacağı belirtilen Arandale serisinin önümüzdeki yılın Mart ayında muhtemelen Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT fuarında tanıtılabileceği belirtiliyor. Intel'in yol haritasındaki bu önemli değişiklik AMD'ye zaman kazandırır mı bilinmez ama firmanın geçtiğimiz Kasım ayında yapılan Analist Günü'nde yayımladığı yol haritasına göre Intel'in çözümlerine rakip olacak entegre grafik özellikli ilk işlemciler 2011 yılında gelecek gibi görünüyor.
http://theovalich.wordpress.com/2009/01/31/exclusive-intels-cans-45nm-auburndale-and-havendale-fusion-cpus/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haberleri görüyoruz, atom işlemci+onboard ekran kartı bir laptop çok az enerji harcıyor ve şu andaki piller ile 7-8 saat üstü pil ömrüne ulaşılmaya başlandı. Toshiba baharda yakıt pillerine geçeceğini anons etti, piller çağ atlıyor, 15W yerine 10W yakan bir işlemci-ekran kartı ikilisi önemini yitirecektir.
:)
2009 ikinci ceyrek degil 2010 diye biliyordum ben.ne zaman hazirlamislar daha amd'den gormeden!?
reklam kokan hareketler bunlar ortada hazir bir islemci olduguna inanmiyorum amd'ye yaptik blofu bence karga tilki hikayesi hesabi.
Kaç yıldır milleti onboard ürünlerle perişan ettiler. Tabi son kullanıcı anlamıyor. Bilgisayar mı bilgisayar. Ekran kartı nedir ne çalıştırır anlamıyor. Bir oyun kurup oynamaya çalışınca fark ediyor.
İntel çıksın gitsin bu piyasadan veya adam gibi bir şey yapsın.
Onboard intel ekran kartli bilgisayarlar zaten oyun icin degil, ofis uygulamalarina yonelik olarak kullaniliyor.
Saygilarimla