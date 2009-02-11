Intel, Extreme serisi 64GB kapasiteli yeni SSD'sini satışa sunuyor

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Yıl sonuna kadar katı hal sürücülerinde depolama kapasitesini yeni üretim teknolojilerinin de katkısı ile iki kat arttırarak 320GB'a çıkartmayı hedefleyen yarıiletken devi Intel, önümüzdeki günlerde 64GB'lık depolama alanı sunan yüksek hızlı yeni SSD modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın X-25E serisi dahilinde hazırladığı 2.5" boyutundaki yeni SSD, Single Level Cell (SLC) tipi NAND flash yongalarını kullanıyor.

70 mm x 9.5 mm x 100 mm boyutlarında ve 70 gram ağırlığında olduğu belirtilen katı hal sürücüsünün 2 milyon saatlik kullanım ömrü sunduğu belirtiliyor. Okuma hızı 250MB/sn'lik okuma ve 170MB/sn'lik yazm hızlarıyla dikkat çeken SSD modelini Intel'in 790$'a satmayı istediği belirtilirken ürün Avrupa fiyat listelerinde 1049 Avro seviyesinden görünmeye başladı bile. Yapılan açıklamalara göre yeni SSD, 22 Şubat'ta lanse edilecek.