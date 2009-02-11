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Intel, Extreme serisi 64GB kapasiteli yeni SSD'sini satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Extreme serisi 64GB kapasiteli yeni SSD'sini satışa sunuyor
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Yıl sonuna kadar katı hal sürücülerinde depolama kapasitesini yeni üretim teknolojilerinin de katkısı ile iki kat arttırarak 320GB'a çıkartmayı hedefleyen yarıiletken devi Intel, önümüzdeki günlerde 64GB'lık depolama alanı sunan yüksek hızlı yeni SSD modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın X-25E serisi dahilinde hazırladığı 2.5" boyutundaki yeni SSD, Single Level Cell (SLC) tipi NAND flash yongalarını kullanıyor.

70 mm x 9.5 mm x 100 mm boyutlarında ve 70 gram ağırlığında olduğu belirtilen katı hal sürücüsünün 2 milyon saatlik kullanım ömrü sunduğu belirtiliyor. Okuma hızı 250MB/sn'lik okuma ve 170MB/sn'lik yazm hızlarıyla dikkat çeken SSD modelini Intel'in 790$'a satmayı istediği belirtilirken ürün Avrupa fiyat listelerinde 1049 Avro seviyesinden görünmeye başladı bile. Yapılan açıklamalara göre yeni SSD, 22 Şubat'ta lanse edilecek.


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sewger 10 yıl
5 yıl ömürlü mekanik hdd lerle verilerimiz ne zaman gidecek diye gün sayıyoruz bunların yaptığına bak çok yavaş ilerliyor bu gidişle biraz zor ssd alırız
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WESKEYY 10 yıl
Herifler her turlu tekel koyuyo fiyati aliyosun.daha cok uretici lazimki bu fiyatlara oturup durmayalim
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gordon01 10 yıl
o paraya sistem toplanır yahu :(
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00x men00 10 yıl
yuh beeeeeee adam bilgisayar alır o fiyata
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Jesse James 10 yıl
Alıntı : cavador 2/12/2009 Saat: 10:53 AM
"Avrupa fiyat listelerinde 1049 Avro seviyesinden görünmeye başladı bile" fiyat sacma,gerci intelin hangi fiyatı sacma değilki"
+1
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Kumandan 10 yıl
yavaştan girsinler artık piyasaya, ürün çeşidi çoğalsın, rekabet artsın, birbirine düşsünler biz malı götürelim :D
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cavador 10 yıl
"Avrupa fiyat listelerinde 1049 Avro seviyesinden görünmeye başladı bile"

fiyat sacma,gerci intelin hangi fiyatı sacma değilki
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alpabi 10 yıl
Bir konu daha aklıma takıldı şimdi. SSD ler çıkınca harddiskler hala bilgisayarın en yavaş bileşeni mi olacak hala?
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alpabi 10 yıl
Bu ne yav, bu ne yav, bu ne yav...
Genel strateji herhalde şöyle olur. Fiyatlar daha da inince birçok kişi sadece windowsu kurup açılışı ve program başlatılma hızlarını yükseltecek 20-30 gblik bir ssd alır. Ssdlerin tüm hddlerin yerini alması için 1 tblik harddislerin piyasaya çıkması ve fiyatının sağlam bir şekilde düşmesi gerekli. 3-5 yıl gibi bir süre gerekli gibi görünüyor.
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justbejust 10 yıl
neyse piyasa intel tekeline kalmayacak hiç olmazsa, samsung falan sayesinde bu fiyatlar düşer elbet.
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max975 10 yıl
extrem olunca qx olmuş valla
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::ExtremE:: 10 yıl
şu motorlu harddisklerden kurtulsak süper olacak. Ancak bu fiyatlarla 3 yılı bulur gibime geliyor
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Huzur_02 10 yıl
herkesin zengin olmadığını biliyor markası var nede olsa sazandan bol ne var
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CaReTTa_99 10 yıl
64gb ve 790 dolar...
Benim raptorlara inşallah birşey olmaz...
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