Intel: GM45 yonga seti Nvidia MCP79VML'den daha başarılı

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Son günlerde x86 lisansının kullanım haklarına yönelik olarak AMD ile gerginlik yaşayan Intel, öte yandan Nvidia ile girdiği Atom odaklı mobil platform tartışmasında dile getirdiği iddialarıyla bir kez daha gündemde. Nvidia'nın MCP79 yonga setli Ion platformuyla, Atom işlemcili platform çözümlerinde rakibine oranla çok daha yüksek mobil grafik performansı sunacağını iddia etmesinden sonra devreye giren Intel, Nvidia'nın MCP79 konusundaki tutumunu eleştiriyor.

Intel hazırladığı dökümanlarda Nvidia'nın MCP79 yonga seti için farklı versiyonlara sahip olduğunu belirtirken, MCP79'un baz modeli olan MCP79MVL'nin sunduğu grafik performansıyla GM45'in gerisinde kaldığını ifade ediyor. DirectX 10 destekli GM45 IGP'siyle MCP79'a göre daha yüksek SD ve HD video oynatım deneyimi sunduğunu belirten Intel, GM45'in performans noktasında da MCP79VML'den %15'e varan oranda daha hızlı olduğunu iddia ediyor.

PCMark Vantage ve PCMark 2005 testlerinde GM45'in %15'e varan oranda daha hızlı olduğunu belirten Intel, MobileMark 2007 ile yapılan performans ve pil değerlerndirmelerinde de GM45'in MCP79VML'ye göre daha başarılı olduğunu belirtiyor. 3DMark ile IGP performanslarını da ölçen Intel'e göre GM45, DirectX 9 destekli 3DMark 2006'da MCP79VML'nin önünde, 3DMark Vantage'da ise MCP79MVL'nin gerisinde kalıyor.

Intel kısaca MCP79 serisi her yonga setinin aynı olmadığını ve benzer başarım sergilemediğini, MCP79VML tabanlı ve Windows Vista işletim sistemli dizüstü bilgisayarların limitli olduğunu ve MCP79VML için yaygın anlamda detaylı incelemelerin yapılmadığını ifade ederken GM45 yonga setinin daha başarılı bir çözüm olduğunu ifade ediyor ve IGP'ler için 3D performanstan bahseden Nvidia'nın grafik canavarı oyunlardaki yetersizliğinden bahsetmediğini belirtiyor.

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