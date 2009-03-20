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Intel: GM45 yonga seti Nvidia MCP79VML'den daha başarılı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
23,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel: GM45 yonga seti Nvidia MCP79VML'den daha başarılı
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Son günlerde x86 lisansının kullanım haklarına yönelik olarak AMD ile gerginlik yaşayan Intel, öte yandan Nvidia ile girdiği Atom odaklı mobil platform tartışmasında dile getirdiği iddialarıyla bir kez daha gündemde. Nvidia'nın MCP79 yonga setli Ion platformuyla, Atom işlemcili platform çözümlerinde rakibine oranla çok daha yüksek mobil grafik performansı sunacağını iddia etmesinden sonra devreye giren Intel, Nvidia'nın MCP79 konusundaki tutumunu eleştiriyor.

Intel hazırladığı dökümanlarda Nvidia'nın MCP79 yonga seti için farklı versiyonlara sahip olduğunu belirtirken, MCP79'un baz modeli olan MCP79MVL'nin sunduğu grafik performansıyla GM45'in gerisinde kaldığını ifade ediyor. DirectX 10 destekli GM45 IGP'siyle MCP79'a göre daha yüksek SD ve HD video oynatım deneyimi sunduğunu belirten Intel, GM45'in performans noktasında da MCP79VML'den %15'e varan oranda daha hızlı olduğunu iddia ediyor.

PCMark Vantage ve PCMark 2005 testlerinde GM45'in %15'e varan oranda daha hızlı olduğunu belirten Intel, MobileMark 2007 ile yapılan performans ve pil değerlerndirmelerinde de GM45'in MCP79VML'ye göre daha başarılı olduğunu belirtiyor. 3DMark ile IGP performanslarını da ölçen Intel'e göre GM45, DirectX 9 destekli 3DMark 2006'da MCP79VML'nin önünde, 3DMark Vantage'da ise MCP79MVL'nin gerisinde kalıyor.

Intel kısaca MCP79 serisi her yonga setinin aynı olmadığını ve benzer başarım sergilemediğini, MCP79VML tabanlı ve Windows Vista işletim sistemli dizüstü bilgisayarların limitli olduğunu ve MCP79VML için yaygın anlamda detaylı incelemelerin yapılmadığını ifade ederken GM45 yonga setinin daha başarılı bir çözüm olduğunu ifade ediyor ve IGP'ler için 3D performanstan bahseden Nvidia'nın grafik canavarı oyunlardaki yetersizliğinden bahsetmediğini belirtiyor.

Intel: GM45 yonga seti Nvidia MCP79VML'den daha başarılı
Tam Boyutta Gör

Intel: GM45 yonga seti Nvidia MCP79VML'den daha başarılı
Tam Boyutta Gör

Intel: GM45 yonga seti Nvidia MCP79VML'den daha başarılı
Tam Boyutta Gör

Intel: GM45 yonga seti Nvidia MCP79VML'den daha başarılı
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01Mrt 10 yıl
intel işte her zaman ki gibi çamur atıyor... salaklar çamur atacaklarına adam gibi çalışıp bi 780G ayarında chipset yapsınlarda nvidia'ya kafa tutsunlar ayıp ya harbiden ayıp...
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_AMADEUS_ 10 yıl
Bilgiler için teşekkürler.
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Vuze 10 yıl
eskilere gitmeye gerek yok intel belli bir tecrübesi var markalaşmış artık milyar dolarlık şirket
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KanKoKan 10 yıl
Yalnız benim anladığım kadarıyla MCP79 un birçok versiyonu var ve intel kendini baz versiyon ile karşılaştırıyor, yani nvidia birçok fiyat aralığında ürün çıkarıyorsa bunun en yavaşıyla mukayese yapmak pek mantıklı gelmedi bana.
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OverClocK1ng 10 yıl
Ha. Intel ekran kartının kralını üretirken ATI'nin adı dahi yoktu kardeş...
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Orjinalden alıntı: OverClocKing

Ha. Intel ekran kartının kralını üretirken ATI'nin adı dahi yoktu kardeş...



Halâ da üretiyor kendi çapında. Ama herkes uzman/başarılı olduğu işi yapıyor sonuçta.

Çipset'te İntel derim tabi

Kaldı ki, O zamana değil şimdiki zamana bakmak gerek. VIA da bir zamanlar işlemci üretiyordu
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ramiX 10 yıl
GM45 yonga seti Nvidia MCP79VML'den daha başarılıymış. şimdi konuşturmayın adamı ben hangi oyunlarda intel IGP nin diğer rakiplerinde daha performanslıymış acaba? kendim intel IGP kullanıyorum. bilinçsizce aldığım ilk bilgisayar olduğu için. öle rakipleri teknik olarak ve testlerde %5 hadi %20 olsun önde olsada multimedia ve oyunlarda en az %20 geride ne driver desteği ne başka birşey. intel labree GPU çıkaracak ya şimdiden başladı çamura. bakalım bu işlerin sonu nereye varacak...
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ay61n 10 yıl
intelde atiden ogrendi bunlari :)
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max975 10 yıl
intel tabii yılların tecrübesi..
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Andrés Iniesta 10 yıl
Bilgiler icin tesekkürler...
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