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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel H570 ve B560 anakartlarda RAM hız aşırtma desteği sunuyor

    AMD’nin baskısı altında kalan Intel rekabet koşullarına uyabilmek için yıllardır üst segmente has tutulan RAM hız aşırtma desteğini uygun fiyatlı anakartlara da getirdi.
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    Anakart
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel H570 ve B560 anakartlarda RAM hız aşırtma desteği sunuyor
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    CES 2021 öncesinde çeşitli Twitter kullanıcılarından duyduğumuz RAM hız aşırtma desteğinin genişletileceği haberi firmanın yeni yongasetlerini detaylandırmasıyla açığa kavuştu.

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    H570 ve B560'lı anakartlarda RAM hız aşırtılabilecek

    Intel’in şimdiye kadar üst segment Z serisi yongasetine özel tuttuğu RAM hız aşırtma desteği işlemci pazarında kızışan rekabet neticesinde H ve B serisi yongasetli anakartlara da getirildi.

    Intel H570 ve B560 anakartlarda RAM hız aşırtma desteği sunuyor
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    Yayınlanan dokümana göre H570 ve B560 yongasetli anakartlarda da RAM’ler yüksek frekanslarda çalışmayazorlanabilecek. Bununla birlikte işlemci hız aşırtma için halen Z590 anakart gerekli, son gelişmenin darısı işlemci hız aşırtma özelliğinin de başına diyelim.

    Intel H570 ve B560 anakartlarda RAM hız aşırtma desteği sunuyor
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    Ayrıca Bkz. "AMD/Nvidia: Stok sıkıntısı yakında çözülecek"

    Ek olarak Intel RAM hız aşırtma için Core i5 ve üzeri işlemci şartı koşmuş. Dolayısıyla Core i3, Pentium ve Celeron işlemcili sistemlerde RAM’ler en fazla işlemcinin izin verdiği maksimum frekansta çalışabilecek. Bu da Rocket Lake için 2666 MHz olarak belirlenmiş durumda.



    https://www.techpowerup.com/277311/intel-gives-memory-overclocking-ability-to-h570-and-b560-chipsets Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bilgisayarcılar: Yegenim sen yanlış biliyon, İntel overklok yapmak için değil
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    napolyon94 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazın bir kenara, "B460 Kazığı".
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