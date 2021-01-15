Intel H570 ve B560 anakartlarda RAM hız aşırtma desteği sunuyor

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CES 2021 öncesinde çeşitli Twitter kullanıcılarından duyduğumuz RAM hız aşırtma desteğinin genişletileceği haberi firmanın yeni yongasetlerini detaylandırmasıyla açığa kavuştu.

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H570 ve B560'lı anakartlarda RAM hız aşırtılabilecek

Intel’in şimdiye kadar üst segment Z serisi yongasetine özel tuttuğu RAM hız aşırtma desteği işlemci pazarında kızışan rekabet neticesinde H ve B serisi yongasetli anakartlara da getirildi.

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Yayınlanan dokümana göre H570 ve B560 yongasetli anakartlarda da RAM’ler yüksek frekanslarda çalışmayazorlanabilecek. Bununla birlikte işlemci hız aşırtma için halen Z590 anakart gerekli, son gelişmenin darısı işlemci hız aşırtma özelliğinin de başına diyelim.

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Ayrıca Bkz. "AMD/Nvidia: Stok sıkıntısı yakında çözülecek"

Ek olarak Intel RAM hız aşırtma için Core i5 ve üzeri işlemci şartı koşmuş. Dolayısıyla Core i3, Pentium ve Celeron işlemcili sistemlerde RAM’ler en fazla işlemcinin izin verdiği maksimum frekansta çalışabilecek. Bu da Rocket Lake için 2666 MHz olarak belirlenmiş durumda.

https://www.techpowerup.com/277311/intel-gives-memory-overclocking-ability-to-h570-and-b560-chipsets

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