AMD/Nvidia: Stok sıkıntısı yakında çözülecek

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AMD ve Nvidia kanadı geçtiğimiz yıl oldukça rekabetçi çözümler sundu. Performanslarıyla ilgi gören kartlar ne var ki sadece bununla kaldı. Kullanıcılar halen istedikleri kartları edinemiyor.

Yapılan röportaja göre AMD içerisinde bulunduğumuz yıl içerisinde kendi sitesi üzerinden RTX 6800, 6800 XT ve 6900 XT satışlarını arttıracak. Nvidia kanadı ise kullanıcılara mevcut çeyrekte MSRP seviyesi fiyatları beklememeleri yönünde tavsiyede bulunmuş.

''Üretim sorunu yok talep patlaması var''

Yeşil ekip ayrıca içerisinde bulunduğumuz çeyreğin bitmesiyle birlikte yeterli stoğa ulaşmayı beklediklerini müjdelemiş. Son olarak Nvidia halen kullanıcılar tarafından samimi bulunmayan ekran kartı fiyatlarının bekledikleri talebin çok üzerinde bir taleple karşılaşmalarından kaynaklandığı iddiasında ısrarcı.

https://www.techpowerup.com/277257/amd-and-nvidia-address-gpu-shortage-with-situation-improvement-on-the-horizon

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