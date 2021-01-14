AMD/Nvidia: Stok sıkıntısı yakında çözülecek

AMD ve Nvidia kanadı geçtiğimiz yıl oldukça rekabetçi çözümler sundu. Performanslarıyla ilgi gören kartlar ne var ki sadece bununla kaldı. Kullanıcılar halen istedikleri kartları edinemiyor.
Yapılan röportaja göre AMD içerisinde bulunduğumuz yıl içerisinde kendi sitesi üzerinden RTX 6800, 6800 XT ve 6900 XT satışlarını arttıracak. Nvidia kanadı ise kullanıcılara mevcut çeyrekte MSRP seviyesi fiyatları beklememeleri yönünde tavsiyede bulunmuş.
''Üretim sorunu yok talep patlaması var''
Yeşil ekip ayrıca içerisinde bulunduğumuz çeyreğin bitmesiyle birlikte yeterli stoğa ulaşmayı beklediklerini müjdelemiş. Son olarak Nvidia halen kullanıcılar tarafından samimi bulunmayan ekran kartı fiyatlarının bekledikleri talebin çok üzerinde bir taleple karşılaşmalarından kaynaklandığı iddiasında ısrarcı.
https://www.techpowerup.com/277257/amd-and-nvidia-address-gpu-shortage-with-situation-improvement-on-the-horizon Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hava yastıklı bisiklet kaskı
batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))
2. Miningçiler kartları piyasadan topladı.