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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD/Nvidia: Stok sıkıntısı yakında çözülecek

    Donanım dünyası aylardır yaşanan stok sıkıntısından şikayetçi. Firmalardan gelen açıklama yeni ekran kartı almayı planlayanlara ümit verdi. Görünüşe göre sorun yakında giderilecek.
    42 dk.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    AMD/Nvidia: Stok sıkıntısı yakında çözülecek
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    AMD ve Nvidia kanadı geçtiğimiz yıl oldukça rekabetçi çözümler sundu. Performanslarıyla ilgi gören kartlar ne var ki sadece bununla kaldı. Kullanıcılar halen istedikleri kartları edinemiyor.

    Yapılan röportaja göre AMD içerisinde bulunduğumuz yıl içerisinde kendi sitesi üzerinden RTX 6800, 6800 XT ve 6900 XT satışlarını arttıracak. Nvidia kanadı ise kullanıcılara mevcut çeyrekte MSRP seviyesi fiyatları beklememeleri yönünde tavsiyede bulunmuş.

    ''Üretim sorunu yok talep patlaması var''

    Yeşil ekip ayrıca içerisinde bulunduğumuz çeyreğin bitmesiyle birlikte yeterli stoğa ulaşmayı beklediklerini müjdelemiş. Son olarak Nvidia halen kullanıcılar tarafından samimi bulunmayan ekran kartı fiyatlarının bekledikleri talebin çok üzerinde bir taleple karşılaşmalarından kaynaklandığı iddiasında ısrarcı.



    https://www.techpowerup.com/277257/amd-and-nvidia-address-gpu-shortage-with-situation-improvement-on-the-horizon Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    6 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    6 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    13 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Heartseeker (***** ******) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    içi boş bir haber.. bunun bir tık sonrası clickbait...
    Yanıtla +3
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    Yılmaz1907 (Yılmaz Soylu) 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    1. Pandemi, herkes eve kapandı bilgisayara yüklendi.



    2. Miningçiler kartları piyasadan topladı.
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    eatmc7 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çözülür mü çözülmez mi orasını bilmem ama talep patlaması olduğu konusunda haklılar, konularda 3er 5 er alanlar ekran görüntülerinin paylaşıyor hep nerelerine... neyse.
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